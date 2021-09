STORBYEN: Renate Reinsve besøkte verdensmetropolen sammen med skuespillerkollega Anders Danielsen Lie og regissør Joachim Trier under New York Filmfestival.

Renate Reinsve da telefonen fra Trier kom: − Hadde gitt opp

MANHATTAN (VG) For to år siden hadde hun nesten gitt opp skuespillerkarrieren, og ville bli snekker. Søndag mottok hun og Triers filmteam stående applaus under New York Filmfestival.

– Vi ble ordentlig rørt, sier Renate Reinsve om New York-publikumets reaksjon da rulleteksten kom på i den store kinosalen på Lincoln Center.

Som en av 32 filmer ble Triers «Verdens verste menneske» vist under New Yorks filmfestival.

Filmen har allerede fått bred internasjonal oppmerksomhet, og Reinsve hentet hjem kanskje den gjeveste prisen av dem alle – beste kvinnelige skuespiller – under Cannes filmfestival i juli.

Torsdag forrige uke trakk New York Times filmkritikere frem dramakomedien som en av sine favoritter under festivalen.

– Vi er veldig glad for at denne filmen er representert, sa leder for New York Filmfestival, Eugene Hernandez, på scenen rett før den ble vist for publikum. Han trakk også frem at filmen var «en av de sterkeste».

Regissør Joachim Trier (f.v.), skuespiller Anders Danielsen Lie, skuespiller Renate Reinsve og leder for New York Filmfestival, Eugene Hernandez.

«Verdens verste menneske» har ikke norsk premiere før 15. oktober, men i juli trillet VG filmen til en femmer, og det amerikanske nettstedet IndieWire har allerede spådd at Reinsve kan ende opp med en Oscar-nominasjon.

– Det er fantastisk at det er så mange som har troen. Men den skal virkelig slå an på det amerikanske markedet for at dette skal gå veien. Foreløpig vet vi ingenting, men at andre heier oss frem er mer enn nok, sier Reinsve på sitt hotellrom i New York.

PÅ RØD LØPER: Skuespiller Anders Danielsen Lie (f.v.), regissør Joachim Trier, skuespiller Renate Reinsve, skuespiller Herbert Nordrum og manusforfatter Eskil Vogt står sammen på den røde løperen i Cannes.

– Hadde gitt opp

Hun hadde egentlig tenkt å legge skuespillerkarrieren på hylla, og hadde dagen før Trier ringte i 2019 – bestemt seg for å omskolere seg til å bli snekker.

Men telefonsamtalen fra den norske regissøren skulle få henne til å ombestemme seg.

– Jeg hadde gitt opp ambisjonene, men jeg lurte jo veldig på hva han ville. Jeg turte ikke håpe på noe, men det var tydelig at han hadde en idé, og da var det ikke noe mer å tvile på.

SPILLER JULIE: Renate Reinsve spiller «Julie» i Joachim Triers nye spillefilm.

Reinsve spiller den 30 år gamle Oslo-kvinnen «Julie» i søken etter sin plass i verden hvor seeren får ta del i ulike kapitler i Julies liv.

– Hun står overfor veldig mange valg, men i livet kan man aldri helt vite om man har tatt et reflektert valg før man ser konsekvensene. Noen sier at Julie er problematisk, fordi hun tar enkelte valg som er vanskelige for andre. Noen valg blir også tatt for henne mens tiden passerer. Men hun er tro mot seg selv og følelsene hun står i, sier hun.

Trier kaller «Verdens verste menneske» den siste delen i en «Oslo-trilogi» som også teller «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011).

I «Oslo, 31. august» er også Reinsve med, dog kun som en liten birolle og med en eneste replikk: «Nå venter de på oss på Blå».

OSLO: Innspilling av «Verdens verste menneske» på Ekebergrestauranten med Anders Danielsen Lie, Joachim Trier og Renate Reinsve.

Trier: – Skrevet til Renate

Reinsve må ha gjort inntrykk med sin Blå-replikk, for på scenen i New York la ikke Trier noe imellom:

– Rollen ble skrevet til Renate.

– Aldri på noen annen måte har en regissør bedt meg om å slippe kontrollen på denne måten, sier Reinsve om tillitserklæringen.

– Joachim er så god med mennesker og han dømmer ingen. I filmen vil han ha frem skammen, sorgen, ensomheten og kvinnens seksualitet slik livet er. Det skal være ekte, og det er frigjørende for meg som skuespiller å spille en slik rolle. Jeg håper også det er mange som kan kjenne seg igjen.

Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum spiller de andre bærende rollene i «Verdens verste menneske».

Skuespillerkollega Danielsen Lie uttalte til VG etter prisutdelingen i Cannes at «dette skal feires mange ganger».

– Vi er alltid spente på hvordan filmen blir tatt imot nye steder, og det er klart vi må feire litt når vi får en så fantastisk mottagelse som her i New York, sier Reinsve.