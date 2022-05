DØMT FOR BABYDRAP: Kathleen Folbiggs fire barn døde alle før de rakk å bli to år gamle. I 2003 ble hun dømt for å ha skyld i dødsfallene.

Dømt for å ha drept sine fire barn – nå kan hun bli benådet

Kathleen Folbigg ble kjent som «Australias mest forhatte kvinne» da hun i 2003 ble dømt for å ha drept sine fire barn. En stor gruppe forskere mener nå at hun kan være uskyldig – og et offer for et nesten 20 år langt justismord.

«Manipulativ» er adjektivet som fengselsbetjenter i Australias tøffeste kvinnefengsel tidligere har brukt for å beskrive Kathleen Megan Folbigg.

I 2003 ble den australske kvinnen dømt for å ha drept sine fire små barn. Siden rettssaken har hun blitt omtalt som «verdens verste babymorder».

54-åringen har siden første stund hevdet at hun er uskyldig. Folbigg har kostet delstaten New South Wales millioner av australske dollar i sitt forsøk på å bevise det og bli benådet.

Så langt har forsøkene vært forgjeves – inntil nå. Statsadvokaten i New South Wales har nemlig beordret en ny offentlig etterforskning av saken, melder blant annet The Guardian.

Bakgrunnen er at 90 ulike forskere, leger og relaterte fagpersoner, inkludert to nobelprisvinnere, har levert inn en underskriftskampanje til delstatens guvernør, hvor de hevder at barna døde av naturlige årsaker.

Forskerne mener at Kathleen, som har vært fengslet i nesten 20 år, kan være uskyldig.

Hva skjedde egentlig med barna Caleb, Patrick, Sarah og Laura?

En tragisk barndom

Kathleen Folbiggs liv har vært trøblete siden hun selv kom til verden. Hun var bare 18 måneder gammel da moren hennes ble drept i 1968, skriver The New York Times.

Drapsmannen var Kathleens egen far. Rundt 28 år senere, i 1996, skrev hun følgende i dagboken sin:

– Jeg er åpenbart min fars datter.

På det tidspunktet var tre av Kathleens barn døde.

LANG FENGSELSTRAFF: Kathleen Folbigg kan tidligst søke om prøveløslatelse i 2028 - 25 år etter at hun ble fengslet. Her abildet i 2004 etter en rettsmøte.

Kathleen vokse opp i fosterhjem hos slektninger – ikke uten problemer. Den lille jenta hadde kraftige raserianfall og gråteanfall. Tre år gammel ble hun beskrevet som en «veldig forstyrret jente», kom det fram i retten.

Ifølge rettspsykiaterens rapport sa slektningene at hun var «opptatt av seksuelle problemer», og at hun med stor sannsynlighet hadde blitt seksuelt misbrukt av faren som spedbarn.

Fire dødsfall

Hennes førstefødte, Caleb, døde i 1989, bare 19 dager gammel. Leger konkluderte med at dødsårsaken var Sudden innfant Death Syndrome (SIDS).

SIDS er en betegnelse på når en tilsynelatende sunn baby dør uventet og uten forklaring. I Norge er begrepet kjent som krybbedød.

Året etter at Caleb døde, ble Patrick født. Patrick var blind, hadde epilepsi og døde av oksygenmangel da han var åtte måneder gammel, ifølge dødsattesten hans.

Barn nummer tre, Sarah, døde i 1993, ti måneder etter hun ble født. Også hennes dødsårsak ble klassifisert som en krybbedød.

Laura rakk å bli 18 måneder gammel før hun mistet livet i 1999. Dødsårsaken hennes ble ikke stadfestet, skriver The New York Times. Hun var for gammel til å dø som følge av SIDS.

Avslørt av dagboken

Dødsfallene til de fire barna så i utgangspunktet ut til å være en enorm tragedie. Men da Kathleens ektemann, Craig Folbigg, leste sin kones dagbok, ringte han politiet.

I dagboken hadde kona skrevet at Sarah forlot verden «med litt hjelp».

Under rettssaken forklarte Kathleen at setningen var en referanse til at gud hadde hentet babyen hjem.

RINGTE POLITIET: Kathleens mann, Craig Folbigg, kontaktet politiet da han leste konas dagbok. Her avbildet i 2019, da etterforskningen av dommen ble avsluttet.

News Australia skrev i fjor om innholdet i dagbøkene. 9. november 1997, da Laura var tre måneder gammel, skrev Kathleen:

«Tror jeg kan takle Lauras gråteanfall bedre enn jeg gjorde med Sarah».

«Med Sarah, var alt jeg ønsket at hun skulle holde kjeft. Og en dag gjorde hun det».

Legen som undersøkte Laura etter dødsfallet, Allan Cala, vitnet i rettssaken mot Kathleen. Der sa han at han aldri hadde sett et tilfelle av fire døde barn i samme familie

Det har også tidligere kommet frem at politiet avlyttet Kathleen i hennes hjem i en lengre periode før hun ble arrestert. Ifølge dem gikk kvinnen rundt i hjemmet og øvde på «å gråte på de riktige tidspunktene i retten», skriver News Australia.

Kathleen Folbigg ble dømt for uforsettlig drap på sin eldste sønn Caleb, og for forsettlig drap på de tre andre barna.

KAN BLI BENÅDET: Kathleen Folbigg utenfor rettsalen i april 2003. Hun ble dømt for å ha drept sine to sønner og to døtre mellom 1989 og 1999.

Flere ganger har firebarnsmoren forsøkt å bli frikjent. I 2015 lyktes advokatene hennes i å få startet en etterforskning av domfellelsen fra 2003. Straffesaken hennes baserte seg i stor grad på tolkningen av det hun skrev i dagbøkene sine. Det ble aldri lagt frem noen medisinske bevis for at barna ble kvalt.

En dommer konkluderte imidlertid i 2019 med at dommen var riktig.

Mulig genetisk årsak

Nå sier forskere at nye bevis antyder at det lå naturlige underliggende årsaker til at barna døde, og at det sannsynligvis var genetisk, skriver The Guardian.

Et forskerteam, ledet av Michael Toft Overgaard fra Aalborg Universitet i Danmark, skriver i en rapport at Kathleen hadde en genmutasjon kalt CALM2.

Defekter i CALM-genene skaper i hovedsak hjertearytmier som kan forårsake hjertestans og plutselig død hos små barn og spedbarn. De fant også at alle fire barna hadde denne mutasjonen.

Ifølge barnas journaler, led de barna av en rekke sykdommer før de døde. Caleb hadde hatt pustevansker siden fødselen, Patrick hadde epileptiske anfall, og jentene hadde luftveisinfeksjoner bare noen få dager før de døde.

«Vi anser at varianten sannsynligvis utløste den naturlige døden til de to kvinnelige barna.» heter det i rapporten.

Ny etterforskning

En talsperson fra riksadvokaten i New South Wales, Mark Speakman, har uttalt at en benåding ikke vil «være passende» på nåværende tidspunkt – men at en ny offentlig etterforskning må igangsettes.

Den nye etterforskningen vil ifølge ABC News bli ledet av den pensjonerte dommeren Tom Bathurst. Han kan potensielt anbefale at Kathleen Folbigg benådes.

Dersom dommen blir omgjort, vil det bli sett på som det største justismordet i Australias historie.

– Uansett resultatet av denne etterforskningen, er det en ekstraordinær tragedie, sa Speakman.