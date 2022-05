BRUTALT DREPT: Lucille Hultgren ble drept i 1988, og saken har vært uløst siden den gang tross mange tekniske bevis.

Drapsmysterium skal være løst etter 34 år

Drapet på en 79 år gammel kvinne rystet byen Galt i 1988. Nå skal DNA-bevis ha løst saken, og gitt familien svar.

Av Øystein David Johansen

79 år gamle Lucille Hultgren ble funnet voldtatt, kvalt og knivdrept i sitt eget hjem i Galt ved Sacramento 1988. Hun ble funnet i hjemmet sitt etter at venner ble bekymret da hun ikke dukket opp i kirken dagen før som planlagt.

En stor mengde bevismateriale ble samlet inn, og politiet snakket med naboer, venner og kontakter i løpet av etterforskningen. Politiet klarte likevel ikke å finne den riktige drapsmannen, ingen ble tiltalt og saken forble uløst.

DNA-teknologien har kommet en lang vei siden 1988, derfor bestemte krimlaben i Sacramento for å enda en gang gå gjennom bevisene ved å ta i bruk ny teknologi for DNA-analyse.

De klarte til slutt å identifisere DNA-funn til en mann som var 32 år da ugjerningen skjedde. Han var tidligere dømt for seksuelle overgrep og var en hjemløs som bodde under en motorveibro til han døde i 2011.

STATSADVOKAT: Anne Marie Schubert i Sacramento County var med på pressekonferansen hvor bevismaterialet ble lagt frem mot en avdød mann.

DNA-sporet som nå ser ut til å ha løst saken stammet fra avskrapningen under neglen på kvinnen, skriver flere amerikanske medier.

Anne Marie Schubert, statsadvokat i Sacramento County sier to krimlaber samarbeidet intensivt i nesten to tiår før gjennombruddet kom. Hun ga offeret Hultgren takk for at hun bidro til å identifisere gjerningsmannen.

Den mistenkte mannen kan ikke stilles for retten, men politiet i byen fortsetter å samarbeide med politiet i nabobyer for å ta rede på om kan ha vært involvert i andre saker som ikke er løst.

– Når det gjelder andre saker han kan ha vært involvert i, så saumfarer vi andre jurisdiksjoner for å se om det er andre uløste saker der ute, ikke bare her, men i hele regionen, sier politimester i Galt, Brian Kalinowski til TV-kanalen WLNS.

Mannen som er utpekt som mistenkt gjerningsmann, hadde bodd under broen i fem år da han døde av naturlige årsaker i 2011.

– Våre hjerter er med Hultgren-familien, og selv om vi ikke kunne gi dem Lucille, så håper vi at identifiseringen kan bidra til forsoning. WLNS.com.

Hultgrens sønn Henry (78) har blitt intervjuet av NBC-kanalen KCRA.

– Mamma var min helt. Jeg var minstemann i familien, og jeg savner henne hver dag, sier han. Jeg husker mye om mamma, jeg vil aldri glemme.

– Det gir trøst å vite, og nå er det løst. Takk til alle som var involvert i dette. Det er et siste kors jeg må bære, og det er et stort et.