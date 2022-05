«PERSONLIG KRIG»: Den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij (58) gikk fra å være en av Putins nære, til å bli en av hans verste fiender.

Han var Russlands rikeste. Nå advarer den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij (58) mot å tro at Putin vil stoppe ved Ukrainas grenser.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Mikhail Khodorkovskij (58) var Russlands rikeste oligark, og posisjonen som leder for landets største oljeselskap ga han direkte tilgang til president Putin.

Det tok brått slutt da Khodorkovskij snakket høyt om korrupsjon i Russland.

Oligarken sonet ti år i fengsel for det som menneskerettsorganisasjoner betegner som en straff for å kritisert Kreml. Mikhael Khodorkovskij er av dem som vet best hva Putin er kapabel til.

Da VG snakker med ham på videolinje fra russerens selvpålagte eksil i London, har han et klart budskap om Russlands krig i Ukraina: Ikke tro at du kan forhandle med Putin.

– Til den dag i dag ser jeg ingen andre utveier enn å vise Putin tydelig at han taper. Frem til Putin forsvinner, kommer Europa til å ha store og seriøse problemer, sier han.

OLIGARK-FIRKLØVER: Topplederne i Russlands største oljeselskaper Vagit Alekperov (Lukoil), German Khan (Tyumen Oil), Mikhail Khodorkovskij (Yukos) og Evgenij Shvidler (Sibneft) i 2002.

Vestens misforståelse

Khodorkovskij var på 90-og starten av 2000-tallet kjent som både kompromissløs og kynisk. Som mange andre oligarker har han blitt kritisert for skruppelløst å ha utnyttet den sårbare økonomiske situasjonen Russland var i ved Sovjetunionens sammenbrudd.

Han som nå er en 58 år gammel forretningsmann, har siden han slapp ut av fengsel i 2013, jobbet fra London med å forsøke å endre styret i Russland gjennom organisasjonen Åpent Russland.

Khodorkovskij mener Vesten har misforstått noe vesentlig om Putins krig.

– Dere tenker at Putin fortsatt ikke har krysset over landegrensene til de vestlige landene. Men for Putin, har han allerede det.

Det er krystallklart fra Putins propaganda at han allerede er i krig med Nato og USA, mener Khodorkovskij.

– Valget dere nå må ta er enten å beseire Putin på Ukrainas territorium, eller så må dere kjempe mot han på territoriet til et Nato-land. Da står vi overfor noe mye verre, sier han til VG.

MED PUTIN HOS DRONNINGEN: Mikhail Khodorkovskij, daværende Yukos-eier, ble tatt imot av kongeparet da han var med president Vladimir Putin på Norgesbesøk i 2002.

Vestens «alvorlige feil»

Khodorkovskij kjenner godt maktens innerste ganger i hjemlandet, fordi han eide oljeprodusenten Yukos, noe som gjorde ham til Russlands rikeste i 2003 med en formue på svimlende 120 milliarder kroner.

Olje er også stikkordet når den tidligere oligarken snakker om den alvorlige feilen han mener vestlige land gjorde for ti år siden, nemlig å gjøre seg avhengig av russisk olje og gass.

– Allerede da burde vestlige land sett hvilken vei Putin tok Russland, og startet en omlegging til å sikre seg energi fra andre kilder. Vel, bedre sent enn aldri. I dag betaler Vesten for å ha vært sen, mener russeren.

Vesten er nå avhengig av et autoritært regime, og Putin bruker dette som et pressmiddel, oppsummerer regimekritikeren til VG.

Hvis Europa sluttet helt å kjøpe olje og gass fra Russland, hvor fort ville landets økonomi kollapse, ble Khodorkovskij nylig spurt i programmet Hard Talk.

– Hvis Putin må omdirigere olje og gass til det asiatiske markedet, vil han miste halvparten av inntekten. Det er halvparten av statsbudsjettet. Ville han klart å fortsette krigen under slike omstendigheter? Det er vanskelig for meg å si, jeg er ingen militærekspert. Men det ville etter mitt syn vært et alvorlig tilbakeslag, svarte Khodorkovskij.

PRESIDENTENS BORD: Mikhail Khodorkovskij i møte med daværende president Yeltsin da han representerte investeringsselskapet Rosprom i 1997.

«Ble selv lurt» av Putin

Et videoopptak av president Putins umiddelbare reaksjon på korrupsjonsanklagene Khodokovskij kom med i 2003, er brukt i dokumentarfilmen Citizen K fra 2019.

Der vises Putins umiddelbare, sammenbitte reaksjon på anklagene. Ti år i fengsel i Sibir stoppet altså likevel ikke Khodorkovskij.

Den tidligere oligarken sier til VG at han ikke vil refse vestligere statsledere for ikke å ha sett hvilken fare Putin var, fordi han « ble selv lurt» da han i årene fra slutten av 90-tallet til 2003 møtte presidenten mange ganger.

– Putin er dyktig til å tilpasse seg til det folk ønsker å se i han. Det vet jeg fordi jeg selv opplevde det. Jeg ville gjerne se en ung, demokratisk leder av det nye Russland, og han demonstrerte med glede dette. Har han endret seg? Jeg tror vel egentlig at han bare var god til å late som, sier han til VG.

Han har tidligere uttalt til BBC at han «angrer hver dag» på at han kan ha vært en medhjelper for Putin til å komme til makten.

OSLOBESØK: Khodorkovskij gjorde i 2001 et forsøk på å skaffe seg kontroll over kriserammede norske Kværner.

Khodorkovskij tillater seg likevel et lite stikk til Vestens ledere for deres tilnærming til mannen som nå har invadert et naboland.

– Nå er det riktignok nesten 20 år siden jeg innså at han var en annen, mens Vesten innså dette for tre måneder siden. De kunne selvfølgelig innsett dette i 2014, men da, av en eller annen grunn, så de en annen vei. Jeg håper dette åpner øynene for at vi her har å gjøre med en diktator, som det utelukkende er mulig å interagere med gjennom å utvise makt.

Han drar en liten anekdote for VGs reporter, som et lite stikk til Europas overhoder.

– Du vet sånne hageraker? Det gjør veldig vondt hvis du tråkker på rivehodet, og får stangen smelt rett i fjeset. Men når det skjer – ikke én gang, eller to, men tre, kanskje fire ganger – så er det jo legitimt å spørre om du liker det, sier han, og flirer hjertelig av sin egen vits.

FENGSLET: Khodorkovskij sonet ti år i fengsel for det som menneskerettsorganisasjoner betegner som en straff for å kritisert Kreml.

Russland har nå i tre måneder levd under sanksjonene som blant annet Europa og USA har innført for å ramme makthavere, forsvaret, og finansmarkedet i Russland.

Mener du sanksjonene treffer dem de er ment å ramme, spør VG.

– Sett i et langt perspektiv rammes selvfølgelig russisk økonomi ekstremt hardt av sanksjonene, særlig med tanke på at sanksjonene bremser evnen til å produsere våpen, og dermed Kremls mulighet til aggresjon, sier Khodorkovskij.

Sanksjonene er også ment å ramme oligarker, som jo var en betegnelse som Khodorkovskij, kanskje fremfor alle, bar i mange år.

– Oligarker er Putins agenter og han bruker dem, eller i det minste, prøver å bruke dem til å påvirke vestlige politiske systemer. Det betyr at Putin har et hardt grep om dem og at de gjør det han sier de skal gjøre. Og fra dette ståstedet – er det å blokkere bankkontoene og hindre deres påvirkning på vestlige politikk og det vestlige økonomiske systemet, avgjørende, ja, sier forretningsmannen.

I BUR: Mikhail Khodorkovskij i buret for tiltalte i Moskva i 2005.

20 års «personlig krig»

Mikhail Khodorkovskij har nå brukt nesten tyve år på det han selv betegner som en «personlig krig mot Putin».

Tidligere verdensmester i sjakk Garry Kasparov sa til VG i 2018 at han mente Khodorkovskij er «den største trusselen Putin har».

Kampen mot Putin har kostet mye, ikke bare for mannen selv, men også for Khodorkovskijs barn og kone, som mistet ham i ti år mens han sonet i Sibir.

Angrer han på det han gjorde i 2003, da han utfordret Putin foran TV-kameraer og publikum? Khodorkovskij tenker seg om.

– Selvfølgelig, hvis jeg hadde visst hva Putin egentlig var kapabel til, så hadde jeg sannsynligvis vært mindre offentlig og konfronterende i min kritikk. Ville jeg da, den dag i dag, vært posisjonert slik mine tidligere kolleger er, rundt Putin? Det vet jeg ikke, sier han. Jeg skulle likt å si absolutt ikke, men det vet jeg ikke. Så legger han til «vi er vel sånn laget at vi overbeviser oss selv om at vi er gode mennesker, selv når vi ikke er det».

Den russiske forretningsmannen pauser litt.

– Men jeg må likevel si, at når jeg ser tilbake 20 år i tid, så er jeg glad. Selvfølgelig ikke glad for at jeg tilbrakte 10 år i fengsel, men for at jeg kom meg ut av det systemet. Jeg kan, uten å nøle, se mine barn og mine venner i øynene. Og jeg har ingen ting å skamme meg over nå.

PUTIN- FIENDE: Mikhail Khodorkovskij er uønsket i Russland, og hans organisasjon er stemplet som en utenlandsk agent av russiske myndigheter.

Ingen god tsar

Nesten ti år i London til tross, Khodorkovskij gjør fortsatt bare intervjuer på russisk. Han betegner seg selv som «gjest» i Storbritannia, og vil gjerne hjem til Russland.

Til VG i 2018 sa han at han håpet det kunne skje snart, at fire-fem år frem i tid fra da, håpet han Russland ville være et demokrati som ligner vestlige.

Men krigen i Ukraina har endret mye, sier han til VG.

– I dag mener jeg at det jeg drømte om, at Russland skulle bli en demokratisk republikk, ikke er mulig. Nå tror jeg man må dele makten blant regionale myndigheter, og skape en parlamentarisk republikk.

Det blir en tung prosess, blant annet fordi russisk propaganda har stor innvirkning på det russiske folk, sier russeren, men han mener det er Russlands beste sjanse nå.

Kunne han se for seg å bli Russlands neste president?

Khodorkovskij smiler med brune øyne bak de diskrete brillene.

– Er jeg klar til å bidra der jeg kan, hvis det ønskes? Ja. Men, og dette vil jeg understreke på det sterkeste: Vesten virker som de tenker at man kan bytte ut en «ond tsar» med en « god tsar» som skal komme og redde landet. I Russland finnes det ikke gode tsarer. En opphopning av makt er alltid et onde for vårt enorme land.