33 dager siden «Moskva» sank: Bare ett dødsfall bekreftet

33 dager har gått siden missilkrysseren «Moskva» ble senket. Det var kanskje 500 om bord. Fortsatt har russerne bare erkjent døden til én eneste mann - og at 27 er savnet. Pårørende fortviler.

Av Ole Kristian Strøm

Moren til en vernepliktig om bord klarer ikke lenger å være taus og sier i et anonymt intervju med Meduza, som er en av de få uavhengige russiske medier nå:

– Selvfølgelig telte de hoder – og de vet hvor mange som er døde. Men de gir meg ingen informasjon - de forteller meg ingenting, sier hun.

Da krigen startet, forsikret russiske myndigheter - inkludert president Vladimir Putin - om at vernepliktige ikke skulle delta i «spesialoperasjonen» i Ukraina. Senere har de måttet innrømme at det har vært noen. De gravende journalistene i «Agenstvo» har avslørt at minst halvparten av mannskapet på «Moskva» var vernepliktige.

– Vi har kommet til at det var omtrent 300 vernepliktige om bord, sier en kilde til Agenstvo.

Tallet stemmer dårlig med informasjonen fra det russiske forsvarsdepartementet at det var «bare» 424 om bord da den ble truffet og sank den 14. april. Den litauiske forsvarsministeren Arvydas Anusauskas har hevdet at det var 485 om bord, av dem 66 offiserer. Militære eksperter i Vesten sier at missilkrysseren normalt har en besetning på cirka 500.

DØD: Kona Varvara la ut dette bildet av mannen Ivan Vakhrusjin på sosiale medier. Hun sier at hun fikk dette bekreftet fra «kommandoen». Det er det eneste bekreftede dødsfallet etter at «Moskva» sank.

Den nevnte litauiske forsvarsministeren har sagt at 54 av besetningen ble evakuert over på et tyrkisk skip i Svartehavet, og det er kjent hvor mange som overlevde.

Hvor mange døde?

Den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta Europe har rapportert at 40 sjømenn mistet livet. Meduza skriver at det ifølge deres kilder er 37.

Den 22. april kom endelig en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet. I den het det at én soldat var død og 27 var savnet - mens de øvrige 396 om bord var reddet. Siden har det ikke kommet ny informasjon fra offisielt russisk hold.

Den første som sa at vernepliktige hadde tjenestegjort på «Moskva», var Dmitrij Sjkrebets, faren til Jegor Sjkrebets, en vernepliktig som det ikke er gjort rede for siden «Moskva» sank. Han mottok den 6. mai et svar fra det russiske forsvarsdepartementet der det het at «Moskva» ikke var i ukrainsk farvann og ikke var en del av «spesialoperasjonen», melder Meduza. Faren har siden skrevet på veggen sin på Vkontakte at han takker ledelsen i Svartehavsflåten for «ærlige avgjørelser og menneskelighet».

HVOR ER DE? Uavhengige Mediazona har laget en reportasje der de spør hvor mannskapet på «Moskva» er blitt av. De viser til mange som er savnet. De tre portrettene viser Egor Sjkrebets, Nikita Syromjasov og Mark Tarasov. Foto: Faksimile fra Mediazona

En mor, som Meduza har kalt «Olga», forteller i egne ord om sine bestrebelser på å finne ut hva som skjedde med sønnen, som var vernepliktig om bord på «Moskva». Hun sier at hun ikke lenger kan være stille:

– Nå forstår jeg at jeg må ringe alle klokkene, fordi gutta våre, tilsynelatende, har blitt glemt.

Hun skriver at ledelsen i Svartehavsflåten klart ga inntrykk av at hun ikke måtte snakke med media.

– De tildelte meg også to jenter som fulgte etter meg overalt - og som ikke løftet en finger.

Taus far

«Olga» forteller at hun - mot marineledelsens ønske - klarte å ta seg inn på tre sykehus på Krim der skadde etter «Moskva» ligger.

– Jeg fant en gutt som var på samme sted som sønnen min, men da han begynte å fortelle, kom det to kvinner i uniform, og han sa at han ikke kunne fortelle noe på grunn av det han hadde underskrevet på, beskriver moren i Meduza.

Ifølge henne er også Dmitrij Sjkrebets, faren som først slo alarm om vernepliktige på «Moskva», nå skremt til taushet.

– All informasjon blir skjult for oss. Jeg er sikker på at barnet mitt er i live, jeg vil bare finne ham, om enn såret, men tross alt finne ham, sier «Olga», som også forteller om meldinger fra ukrainere som skriver at «det er bra at sønnen din er død».