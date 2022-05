TERROR-ANKLAGEN: Den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu begrunnet lørdag kveld i Berlin, hvorfor Tyrkia har betenkeligheter med medlemskap i Nato for Sverige og Finland.

Tyrkia om Sverige og Finland: − Uakseptabelt og opprørende

BERLIN/OSLO (VG) Tyrkias utenriksminister sier at det er uakseptabelt og opprørende at allierte støtter terrororganisasjoner som PKK og YPG. Derfor er et stort flertall i Tyrkia imot å ta dem opp som medlemmer i Nato, sa han på vei inn i en Nato-middag i Berlin lørdag kveld.

– Problemet er at disse to landene åpent støtter og snakker med PKK og YPG. Dette er terrororganisasjoner som hver dag angriper våre soldater, sa Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu, på vei inn til Natos utenriksministermøte i Berlin.

Han sa at Tyrkia har støttet Natos åpne dør-politikk fra begynnelsen.

– Selv tidligere, da mange Nato-land var mot medlemskap for noen land vår region og Vest-Balkan. Men Nato er ikke en internasjonal organisasjon, det er en allianse. Derfor handler det ikke bare om sikkerhet, det handler om solidaritet, sa han og fortsatte:

– Derfor er det uakseptabelt og opprørende at våre venner og allierte støtter disse terrororganisasjonene.

– Flertall imot Sverige og Finland

Cavusoglu la til at dette er grunnen til at et stort flertall av det tyrkiske folk er mot medlemskap for Sverige og Finland.

– Det tyrkiske folk ber oss blokkere disse medlemskapene. Men dette er er spørsmålene vi må snakke med våre Nato-allierte om, så vel som disse landene, sa han.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom fredag også med kritikk mot de to nye mulige Nato-medlemmene, og beskrev dem som «gjestehus for terrorister». Men ifølge Reuters sa også en talsperson for presidenten lørdag at Tyrkia ikke vil stenge døren, og at de ønsker forhandlinger.

Finland og Sverige: Avviser terror-påstand

Da den svenske utenriksministeren Ann Linde uttalte seg om det samme på en svensk pressebrief tidligere lørdag, sa hun at dette er nye signaler fra Tyrkia, og at hun skal prøve å finne ut om det er noen misforståelser.

– Det stemmer ikke at vi ikke skulle klassifisere PKK som en terrororganisasjon, det må avklares om den oppfatningen er gitt. Og at jeg skulle hatt møter med PKK, som jeg selvfølgelig aldri har hatt sa hun, ifølge Aftonbladet.

Hun sa også at Sverige har en god og konstruktiv relasjon med Tyrkia.

– Vi har møttes flere ganger før og har ikke tidligere hørt noe om problemer hvis vi skulle søke om NATO-medlemskap, sa hun, ifølge SVT.

Da den finske utenriksministeren Pekka Haavisto var på vei inn til det samme utenriksministermøtet tidligere lørdag, sa han at han var sikker på å finner en løsning med Tyrkia. Overfor VG avviste han også påstanden fra Tyrkias president om at Skandinavia er et «gjestehus for terrorister».

– Det er veldig viktig at både Finland og Sverige deltok den siste uken i Marrakech i det møtet mot ISIS. Det er veldig viktig at våre land samarbeider mot terrorister, svarer Pekka Haavisto på spørsmål fra VG om hva han mener om Tyrkias påstand.

PÅ PLASS: Finlands utenriksminister Pekka Haavisto ankommer Natos utenriksministermøte i Berlin.

Norge: – Dypt uenig med Tyrkia

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) beskriver innvendingene fra Tyrkia som nye toner.

– Vi vet ikke hva Tyrkia egentlig mener, men fra et norsk perspektiv står vi 100 prosent bak Finland og Sverige om de bestemmer seg for å søke medlemskap i Nato.

På spørsmål fra VG om hva hun mener om Tyrkias terrorist-uttalelse, svarer hun:

– Det er et punkt vi er dypt uenig i. Så vi har et helt annet syn på de spørsmålet. Dette er ikke noe som er typisk for Sverige, dette er noe som også Norden og Norge har samme syn på.

NYE TONER: Anniken Huitfeldt sier det må avklares hva som reelt sett ligger i Turkias innvending, og at det er nye toner fra den tyrkiske presidenten.

– Sikker på at vi finner en løsning

Selv om Tyrkias president har uttalt seg negativt om svensk-finsk medlemskap i Nato, vil ikke Tyrkia stenge døren for de potensielle nye medlemslandene: Ifølge Reuters sa talsperson Ibrahim Kalin for Erdogan lørdag at Tyrkia ønsker forhandlinger.

Haavisto sa lørdag kveld at han snakket med sin tyrkiske utenriksministerkollega Mevlüt Çavuşoğlu fredag.

– Jeg har diskutert med min tyrkiske kollega i går, og diskutert faktisk her i dag, og forstår at det er viktig at vi hele tiden holder kontakten med alle Nato-medlemsland. Tyrkia er også et viktig Nato-land, sa han.

– Vi vil også møtes i dag, og jeg er sikker på at vi finner en løsning.

Motytelse?

På spørsmål om hva Tyrkia vil ha som motytelse, svarer han at det spørsmålet heller bør rettes mot den tyrkiske utenriksministeren.

– Selvfølgelig har alle de 30 landene mulighet til å stoppe prosessen, sa han.

– Jeg håper denne prosessen vil lykkes, la Haavisto til

Den finske presidenten Sauli Niinistö sa tidligere lørdag i et intervju med Yle at Tyrkias uttalelser må mottas med ro.

Ifølge VGs kilder hadde den finske presidenten en direkte samtale med Tyrkias president for omtrent en måned siden. I den samtalen skal ikke Erdogan hatt noen innvendinger mot et finsk medlemskap.

– Nato-utvidelser har vært en historisk suksess

Nato-sjef Jens Stoltenberg skriver i en Twitter-melding at han har snakket med den finske presidenten og utenriksministeren, og med Sveriges utenriksminister Anne Linde i forkant av møtet i Berlin.

– Finland og Sverige er våre nærmeste partnere, og vi diskuterte utviklingen angående deres mulige søkna om medlemskap. Nato-utvidelser har vært en historisk suksess.