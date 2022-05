PÅ PLASS: Finlands utenriksminister Pekka Haavisto ankommer Natos utenriksministermøte i Berlin.

Finland om Tyrkias Nato-protest: − Sikker på at vi finner en løsning

BERLIN/OSLO (VG) Den finske utenriksministeren Pekka Haavisto er sikker på de finner en løsning med Tyrkia. Overfor VG avviser han at påstanden fra Tyrkias president om at Skandinavia er et «gjestehus for terrorister».

– Det er veldig viktig at både Finland og Sverige deltok den siste uken i Marrakech i det møtet mot ISIS. Det er veldig viktig at våre land samarbeider mot terrorister, svarer Pekka Haavisto på spørsmål fra VG om hva han mener om Tyrkias påstand.

Etter en lang prosess har Finland tatt en historisk beslutning om å søke Nato-medlemskap. En svensk søknad kan også komme allerede mandag.

Det sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fredag at han ikke ser positivt på:

– Vi har ikke lyst til å gjøre noen feil. Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner, sa han i en direktesendt kommentar som ser ut til å vise til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som står på Tyrkias terrorliste.

Da den svenske utenriksministeren Ann Linde uttalte seg om det samme på en svensk pressebrief tidligere lørdag, sa hun at påstanden om at Skandinavia er hjem for terrorister må være en misforståelse.

– Sikker på at vi finner en løsning

Selv om Tyrkias president har uttalt seg negativt om svensk-finsk medlemskap i Nato, vil ikke Tyrkia stenge døren for de potensielle nye medlemslandene. Ifølge Reuters sa en talsperson for Erdogan, Ibrahim Kalin, lørdag at Tyrkia ønsker forhandlinger.

På vei inn til Nato-møtet der særlig de mulige Nato-søknadene fra Finland og Sverige vil stå på agendaen, sier Haavisto til pressen at han snakket med sin tyrkiske utenriksministerkollega Mevlüt Çavuşoğlu fredag.

– Jeg har diskutert med min tyrkiske kollega i går, og diskutert faktisk her i dag, og forstår at det er viktig at vi holder hele tiden kontakten med alle Nato-medlemsland. Tyrkia er også et viktig Nato-land.

– Vi vil også møtes i dag, og jeg er sikker på at vi finner en løsning.

På spørsmål om hva Tyrkia vil ha som motytelse, svarer han at det spørsmålet heller bør rettes mot den tyrkiske utenriksministeren.

– Selvfølgelig har alle de 30 landene mulighet til å stoppe prosessen, sier han.

– Jeg håper denne prosessen vil lykkes.

Den finske presidenten Sauli Niinistö sa tidligere lørdag i et intervju med Yle at Tyrkias uttalelser må mottas med ro:

– Så langt har Tyrkias budskap til oss vært det motsatte, sier han.

Ifølge VGs kilder hadde den finske presidenten en direkte samtale med Tyrkias president for omtrent en måned siden. I den samtalen skal ikke Erdogan hatt noen innvendinger mot et finsk medlemskap.