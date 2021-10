FÅR KRITIKK: Donald Trump Jr.

Brødkø-påstand fra Trump Jr. møtes med latter

Donald Trump Jr. hevder at han «sto i brødkø» i tidligere Tsjekkoslovakia på 1980-tallet og sammenligner California med en kommuniststat.

Den eldste sønnen til tidligere president Trump har satt preg på nyhetsbildet om dagen. Den siste uken har han fått massiv kritikk for sitt T-skjortesalg som gjør narr av skuespiller Alec Baldwin etter skyteulykken i New Mexico.

Nå møter Donald Trump Jr. også motbør etter uttalelser om at han har stått i brødkø i sin mor Ivana Trumps hjemland, skriver Huffington Post.

I en samtale med Sebastian Gorka, en høyreorientert mediepersonlighet og tidligere Donald Trump-ansatt, sammenlignet Trump Jr. tilstanden i tidligere Tsjekkoslovakia, med dagens California.

Uttalelsen har fremkalt både latter og forferdelse i sosiale medier.

Den republikanske forsvarsadvokaten Ron Filipkowski er blant dem som går ut mot Don Jr. Han har tidligere talt imot sitt eget parti for håndteringen av coronapandemien under Donald Trump og valgte å trekke seg som juridisk ansvarlig for et distrikt i Florida på grunn av dette.

Vareunderskudd under pandemien

I intervjuet, som ble sendt på TV-kanalen Newsmax, ber Gorka Trump Jr. om å diskutere «tomme hyller» i California.

Dagligvarebutikker i delstaten har den siste tiden hatt problemer med å lagre visse produkter på grunn av coronapandemien, mangel på arbeidere og overbelastning av frakt i Los Angeles havn. Dette har ført til etterslep og forsinkelse for lasteskip.

Ettersom Trump Jr. «som barn reiste bak jernteppet og så ekte sosialisme», ønsket Gorka hans syn på forsyningskjedeproblemer. Gorka viste til at konservative amerikanere ofte kaller demokratiske velgere for «sosialister» og «radikale».

– Dette er vel ikke en overdrivelse? Du har sett det, Don, sa Gorka – med henblikk på at Don Jr.s mor Ivana Trump (72) vokste opp i Tsjekkoslovakia, ifølge Huffington Post.

Sammenligner California med kommuniststat

Hun flyttet først til Canada og deretter til USA på 1970-tallet der hun giftet seg med daværende eiendomsbaron Donald Trump og fikk barna Donald Jr. (42), Ivanka (40) og Eric Trump (37).

LANGT FRA BRØDKØENE: (F.v.) Eric, Donald Jr. og søsteren Ivanka Trump sammen med milliardærpappa Donald Trump i 2014.

Trump Jr. forteller i samtalen med Gorka at hans tsjekkiske besteforeldre ønsket at han skulle forstå «frihetene og velsignelsene» amerikanske innbyggere har i USA.

– Så jeg reiste med dem dit hver sommer, du vet, seks, åtte uker. Jeg har stått i de brødkøene, sa milliardærsønnen.

Pappa Donald var for øvrig anslått til å være verdt mer enn en milliard dollar på 1980-tallet.

– Vi begynner å se de tomme hyllene som jeg opplevde da i det kommunistiske Tsjekkoslovakia på 80-tallet, i Amerika akkurat nå. Vi visste alle at dette kom til å skje, hevder Trump Jr.

Han brukte også brødkø-anekdoten for å beskrive hva USA bli dersom Bernie Sanders skulle bli president, i et TV-intervju med Fox i 2020.

– Min mor flyktet fra en kommunistland. Jeg vokste opp der, jeg snakket språket og har venner fra kommunistiske Tsjekkoslovakia, sa han på Fox TV, ifølge The Independent.

Fant frihet i skogene ved Praha

Men han har også snakket om sine somre i Tsjekkoslovakia før han ble tungt involvert i politikk. I et intervju med New York Times i 2017 var tonen en litt annen. Don Jr. snakket ds varmt om hvordan han satte pris på å slippe unna det konkurransepregede Manhattan-livet for å nyte friheten med teltliv, jakt og fiske i de tsjekkiske skogene sammen med sin morfar Milos Zelnicek.

Don Jr.s mor Ivanka mente morfaren var en farsfigur for gutten på den tiden fordi pappa Donald var mye fraværende, skriver nyt.com.

Zelnicek som døde i 1990, ga den unge Don Jr. en frihet som ikke var tilgjengelig for han i tilværelsen i New Yorks luksusstrøk i Fifth Avenue. I intervjuet for fire år siden omtaler Don Jr. somrene i byen utenfor Praha på en positiv måte:

– Morfaren min sa: «Der er skogen. Vi sees når det blir mørkt». Jeg tror jeg følte meg litt fanget i New York.

Arrestert for fyll

Den unge Don Jr. fikk et rykte for å være en festløve og det kulminerte med da han ble arrestert for fyll under Mardi Gras i New Orleans i 2001. Men nå skal han ha sluttet å drikke og selv har han sagt at disiplinen han lærte av utendørslivet og jaktturene med morfaren i Tsjekkoslovakia har hjulpet han, ifølge Business Insider.

– Jeg vet at det jeg lærte ved å være på jaktturer i skogen, ved å stå på post klokka 05 om morgenen, har holdt meg utenfor mye trøbbel som jeg ellers ville ha rotet meg borti i livet mitt, sa han i en video i forbindelse med et veldedighetsarrangement i 2016.

Dersom man skal tro det han sier i disse intervjuene har han altså hatt fine, skjellsettende opplevelser i Tsjekkoslovakia. Opplevelser med brødkøer og kommunisme var aldri tema for han, den gang.

Tar til motmæle

Kritikken har haglet mot Trump Jr. på sosiale medier for det kritikerne oppfatter som en absurd sammenligning. Konservative amerikanere har den siste tiden angrepet president Joe Biden for forsyningsproblemene.

Etter Trump Jr.s sammenligning påpeker nå flere at mens Trump-administrasjonen fremdeles hadde makten i under pandemien ble butikkhyller over hele USA støvsugd for en rekke nødvendige varer.

Folk stilte da opp i kilometerlange bilkøer eller kom til fots for å få hjelp fra matbanker.