Fem spørsmål og svar om klimatoppmøtet

Hvorfor er det klimakonferanse i Glasgow?

Forskere advarer om at hvis ikke alle land gjør noe drastisk for å minske klimagassutslippene snarest, vil store deler av verden oppleve flere og større klimakatastrofer, som stigende havnivå, hetebølger, flom og skogbranner. I Parisavtalen, inngått for seks år siden, ble verden enige om å kutte klimagassutslipp. I år er utslippene likevel på historisk høyt nivå.