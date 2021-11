GIGANTLEIR: Camp Lipa ligger 30 kilometer unna den kroatiske grensen. Etter ferdigstillingen skal den huse opp til 1500 flyktninger, men de færreste ønsker å oppholde seg i leiren over lengre perioder.

På flukt mot Europa: Den farlige «Balkan-ruten»

Migranter og flyktninger fra Afghanistan og andre land står i fare for å møte vold, deporteringer og inhumane forhold på vei til Vest-Europa, frykter organisasjoner på Balkan.

Av Morten Risberg (tekst og foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Både i Tyrkia, Hellas og langs den såkalte «Balkan-ruten» videre mot Europa strammes grensekontrollene. Frykten er en ny flyktningbølge, denne gangen med Talibans maktovertagelse i Afghanistan som bakteppe.

– Flyktninger og migranter kan bli utsatt for politivold, og bli kasteball mellom deporteringer og inhumane forhold i flyktningleirer – uten mulighet til å be om asyl.

Dette sier Simon Campbell, feltkoordinator i Border Violence Monitoring Network – et nettverk av 15 organisasjoner som dokumenterer voldelige deporteringer av migranter og flyktninger på Balkan.

VIL PRØVE SEG: Migranter og flyktninger i Bosnia på vei til grensen til Kroatia.

Forventer flere afghanere

Campbell opplyser at de foreløpig ikke har sett en kraftig økning av afghanske flyktninger på Balkan, men at dette sannsynligvis vil skje i nær fremtid.

– Vi kommer nok til å se flere afghanere på Balkanruten. Allerede nå registrerer vi en større strøm gjennom Iran og Tyrkia. Da er det et tidsspørsmål før de når Hellas og beveger seg videre gjennom Balkan.

Reisen mellom Afghanistan og Balkan kan også ende opp med å by på enda større utfordringer enn tidligere. Tyrkia har blant annet konstruert en ny grensemur som respons på strømmen av flyktninger.

– Erfaringsmessig blir det også vanskeligere å bevege seg gjennom Tyrkia og videre mot Balkan på vinterstid. Så det er stor usikkerhet knyttet til hvordan dette vil utvikle seg. Men – for noen finnes det ingen andre muligheter.

TØFFE FORHOLD: ange av migrantene og flyktningene velger å bo i forlatte bygg eller telt, og helst i nærheten av EU-grensen. Disse to er fra Pakistan, og bor midlertidig i telt i utkanten av Bihac i Bosnia – i påvente av et forsøk på

Campbell frykter for behandlingen flyktningene vil møte når de først når Balkan, og gjør forsøk på å krysse grensen til EU og Vest-Europa – i det de kaller «The Game».

Nettverket til Campbell har lenge dokumentert hvordan afghanere blir behandlet underveis i regionen. Et gjennomgående problem er den systematiske deporteringen av samtlige migranter og flyktninger som blir oppdaget på kroatisk territorium, mener han.

Disse kan også bli utsatt for det de kaller «voldelige pushbacks», og organisasjoner i regionen har i senere tid meldt om utstrakt politivold og brudd på menneskerettigheter i deporteringene fra EU til Balkan.

– Selv før de nyeste hendelsene i Afghanistan, registrerte vi at 40 prosent av alle pushbacks involverte afghanske migranter og flyktninger. Så det er allerede en stor andel av fordrevne afghanere som blir utsatt for slik vold.

Dette tyder på at grensepolitiet ikke gir særbehandling for de som kommer fra de mest krigsherjede områdene, tror Campbell, som videre beskriver at deporteringene kan ende opp med å fange afghanere i en ond sirkel av politivold og uverdige leveforhold.

FRA AFGHANISTAN: Ferden fra Balkan til EU er alt fra ufarlig. Denne familiefaren fra Afghanistan skadet seg under forrige forsøk på å passere grensen til Kroatia. – Jeg må hvile lenge og bli helt frisk, siden jeg må gjøre reisen trygg for konen mine to barn, sa mannen til VG i juli 2021

EU betaler

EU har finansiert etableringen av mottakssentre for migranter og flyktninger i Bosnia-Hercegovina. Disse har likevel blitt kritisert for manglende fasiliteter, dårlige sanitærforhold, og lite tilgang på mat. I fjor brøt det også ut brann i Camp Lipa, som resulterte i at flere hundre flyktninger ble nødt til å finne provisorisk ly i vinterkulden.

Majoriteten av migranter i Bosnia-Hercegovina velger likevel å bo i forlatte bygg eller teltleirer i skogen, for å være nærmere grensen til Kroatia, for nye forsøk på «The Game». Her blir de utelatt for bistand fra hjelpeorganisasjoner, da lokale myndigheter har erklært at det er ulovlig å gi bistand til migranter utenfor mottaksleirene.

– Det er heller ingen reel mulighet for å søke om asyl i Bosnia, påpeker Campbell.

Bosnia har de siste tre årene kun innvilget fem asylsøknader.

– Vi må også vurdere hvilket politisk landskap de ender opp i når de først kommer til EU. Man kan hevde at holdninger til en viss grad har vridd mot høyre siden 2015, sier Campbell.

– Husk at det var bare noen måneder siden mange land deporterte migranter og flyktninger tilbake til Afghanistan. Dette er blitt satt på pause nå, men hvem kan love at denne prosessen ikke vil gjenoppta når oppmerksomheten rundt Afghanistan har dabbet av?

