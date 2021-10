I BRANN: Store deler av landsbyen Thantlang står i brann fredag.

Nye angrep i herjet landsby: − Truer med å ødelegge hele byen

Enda flere bygninger er satt fyr brann i den herjede landsbyen Thantlang i Myanmar. Totalt skal mer enn hundre bygg ha blitt ødelagt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I september ble den lille landsbyen Thantlang mer eller mindre lagt øde etter kamphandlinger mellom opprørsgrupper og militærjuntaen. Flere hus brant ned som følge av angrepene.

Da ble situasjonen i byen omtalt som «et levende helvete» av spesialrapportør for menneskerettigheter Thomas Andrews i FN.

Nye bilder VG har sett fredag kveld, viser omfanget av ødeleggelsene. Røyken stiger opp fra landsbyen, hvor flere kvartal er lagt i ruiner. Bildene viser hvordan flammehavet sluker flere store bygninger.

Fredag har et titalls nye bygninger blitt satt fyr på. Ifølge Redd Barna, har flere enn hundre bygninger så langt blitt ødelagt i brannene. Disse bor på et barnehjem som fremdeles skal være igjen blant ruinene i byen.

forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: REDD BARNA

– Denne tåpelige volden har ødelagt et av våre kontorer, og truer med å ødelegge hele byen, skriver hjelpeorganisasjonen på Twitter.

Rundt 20 barn bor fremdeles i byen, ifølge organisasjonen. De skal holde til i et barnehjem som nå er blant byggene som trues av flammene.

Ifølge lokalavisen The Chinland Post er en kirke og en kontorbygning for en annen kristen menighet blant de byggene som fredag sto i flammer.

Landsbyen skal ha hatt like under 10.000 innbyggere før tusenvis så seg nødt til å flykte i september.

Klikk for å aktivere kartet

Tusenvis på flukt

Da landsbyen ble hardt rammet i september, flyktet minst 8000 personer fra den lille landsbyen like ved grensen mot India. De fleste søkte tilflukt i nærliggende områder, blant annet på indisk side av grensen.

I delstaten Mizoram kom det samme uke rundt 5500 flyktninger fra Myanmar, meldte BBC.

forrige

fullskjerm neste ØDELEGGELSER: Et hjem i Thantlang i Myanmar brenner etter artilleriild traff den lille landsbyen på grensen mot Indias delstat Mizoram. Dette bildet fra et angrep i september. 1 av 2 Foto: The Chinland Post HANDOUT / The Chinland Post

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble rundt 20 hus i september satt fyr på som følge av artilleriild i konflikten. Den utkjempes av motstandsfolk og styrker fra militærjuntaen.

Demonstrasjoner og opprør har preget Myanmar siden statskuppet i februar i år, da militærjuntaen pågrep landets leder Aung San Suu Kyi. Mange steder har selvforsvarsgrupper organisert seg for å kjempe mot juntaen

Sikkerhetsstyrkene i landet har tatt livet av flere enn 1200 personer, og pågrepet mer enn 7000.

Eksilregjeringen har oppfordret til «væpnet motstand»

Tidligere i oktober sa Myanmars eksilregjering til VG at de nå oppfordrer til væpnet kamp mot militærjuntaen i landet – samtidig som de advarer mot full borgerkrig i landet.

– Folket tåler ikke mer vold og flere overgrep. Derfor ber vi folket og bevæpnede etniske grupper, om å yte motstand, sa U Aung Myo Min til VG. Han er statsråd med ansvar for menneskerett i eksilregjeringen Nation Unity Goverment of Myanmar (NUG).

NUG utgår ikke fra den avsatte og fengslede Aung San Suu Kyis regjering, der lederen selv og de fleste av hennes nærmeste er arrestert, men ble dannet av parlamentarikere som vant seter i valget som juntaen kansellerte.

Husker du denne? Videoen av aerobicinstruktør Khing Hnin Wai gikk viralt etter militærkuppet.

Etter at militæret i Myanmar 1. februar tok makten i statskuppet har prisene i landet skutt i været, og tusenvis har mistet jobbene sine.

Det fører til at stadig flere sliter med å få mat på bordet. De som er heldige og har penger i banken, har vært nødt til å stå i kø i timevis for å få tatt dem ut, meldte AFP i sommer.

Verdens matvareprogram anslår at 3,4 millioner kommer til å gå sultne i Myanmar frem til nyttår

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo i juni fast at Myanmar befinner seg i en humanitær krise, og at de militære kuppmakerne alene har ansvaret for det.