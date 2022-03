Nato utplasserer fire nye stridsgrupper i Øst-Europa

Nato-sjef Jens Stoltenberg varsler opptrapping av Nato-styrkene i Øst-Europa og advarer samtidig Russland mot bruk av kjemiske våpen i krigen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nato-toppmøtet vil ventelig beslutte å utplassere fire nye stridsgrupper i de østeuropeiske medlemslandene Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag, i forkant av toppmøtet som holdes torsdag formiddag i Brussel.

– Dermed vil det til sammen være åtte stridsgrupper på Natos østflanke, sa Stoltenberg.

Han sa også at han forventer at de allierte landene blir enige på toppmøtet om å doble sine forsvarsinvesteringer.

Nato har en såkalt åpen dør-policy som tilsier at land alle europeiske land som ønsker det, men også kvalifiserer til det, kan søke om Nato-medlemskap. Siden Russlands invasjon av Ukraina i 2014 og annekteringen av Krim-halv-øya samme år, har det ukrainske ønsket om å bli medlem i Nato styrket seg.

Men på dette toppmøtet er ikke et Nato-medlemskap for Ukraina på agendaen, sa Stoltenberg onsdag.

Støre deltar

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa til VG onsdag formiddag at han reiser til det ekstraordinære Nato-toppmøtet med ønske om et kraftigere diplomatisk trykk for å stoppe Russlands krigføring i Ukraina.

Soldater i høy beredskap

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at Nato nå har 40 000 soldater under egen kommando. Det er ti ganger så mange som normalt. I tillegg har USA 100 000 soldater i Europa, og Nato-landene har flere hundre tusen soldater i høy beredskap i medlemslandene.

Foran toppmøtet i Nato torsdag, sier Stoltenberg at han venter at stats- og regjeringssjefene vil ta beslutninger om å styrke Natos felles forsvar i alle domener, og det starter med fire nye fremskutte avdelinger, i medlemslandene Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria.

– Vi kan ikke lenger ta fred for gitt, sa Stoltenberg.

Han la til at medlemslandene må forberede seg på å flerdoble sine investeringer i felles forsvar i den nye situasjonen etter Russlands angrep mot Ukraina.

Advarsel om kjemiske våpen

Stoltenberg kom med en skarp advarsel mot bruk av kjemiske våpen i krigen i Ukraina.

– Enhver bruk av kjemiske våpen vil få langtrekkende konsekvenser, sa han på en pressekonferanse før Nato-toppmøtet.

Han la også til at enhver bruk av atomvåpen vil endre krigens natur og at Russland må forstå at de aldri kan vinne en atomkrig.

Nato og USA har gjentatte ganger advart om at Russland kan bruke kjemiske våpen mot ukrainske styrker og sivile.

Vil ikke avklare om han fortsetter i Nato

Jens Stoltenberg unnlot å svare direkte på om han er klar for å fortsette som generalsekretær i Nato etter 1. oktober i år, når hans nåværende kontrakt går ut.

VG har tidligere meldt at flere stats- og regjeringssjefer har bedt Stoltenberg vurdere en forlengelse i den gjeldende sikkerhetssituasjonen.

– Dette er opp til de 30 allierte landene å avgjøre. Mitt fokus er å forberede toppmøtet i morgen, svarte Stoltenberg på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

– Jeg lar det være opp til medlemslandene å bestemme, la han til.

– Kina har spredt løgner

Han kommenterte også Kinas rolle i Russlands krig mot Ukraina:

– Kinas statlige myndigheter har spredt løgner om Ukraina og Nato, sa Stoltenberg og fortsatte:

– Jeg oppfordrer Kina til å fordømme invasjonen og å delta i diplomatiske forsøk på å finne en fredelig løsning på krigen, og ikke gi materiell støtte til Russland.

Ukrainske myndigheter anslår at flere tusener er drept som følge av krigen, men tallene er ikke bekreftet. FN har så langt bekreftet at 953 sivile er drept i krigen.