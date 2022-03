PATRIOT-RAKETTER: Den lille polske byen Rzeszow er nå den viktigste byen for Nato i Polen.

Polsk by frakter våpen til Ukraina: − Selvfølgelig kan vi være et mål

RZESZOW, POLEN (VG) Med raketter på plass og et flust av militærfly rett ved den ukranske grensen, vet byens ordfører godt at russerne kan bli provoserte.

Det er kveld i den vesle byen Rzeszow, en time unna den ukrainske grensen. Men på flyplassen rett utenfor sentrum er det full aktivitet.

Amerikanske militær-helikoptre sirkler like over. Et Antonov-fly lander, kanskje med våpen fra et av Nato-alliansens land.

Her flys krigsmateriell flys inn til flyplassen før det kjøres over til Ukraina. En rekke av disse flyene lander med nødhjelp som transporteres over grensen. VG så en rekke med minst fem trailere i en kolonne retning østover. Om de var lastet med nødhjelp eller militærvåpen er usikkert.

På grunn av nærheten til Ukraina er dette er Natos viktigste knutepunkt i Polen for å frakte våpen og humanitært materiell til Ukraina.

Et paradoks

80 kilometer unna kriger Ukraina mot russerne, og har så langt ytret mer motstand enn Russland så for seg. Men Ukraina trenger mer stridsvogner og våpen, noe president Zelenskyj i en videotale fredag krevde at Nato-landene.

Men aktiviteten kan også gjøre den lille byen til et mål for russerne, sier borgermester i Rzeszow, Konrad Fijolek til VG.

– Selvfølgelig føler vi på at vi kan være et naturlig mål. På den annen side er vi glad for at militærhjelp kommer til Ukraina, for det må jo komme fra ett sted.

SKVIS: Rzeszows borgermester Konrad Fijolek sier de er glad for å bidra med militærbase. Men helt uproblematisk er det ikke.

Denne militærbasen, som opererer på siden av den «vanlige» flyplassen, er satt opp i forbindelse med krigen. Han sier det er et paradoks at det som gjør at byen føler seg trygge også kan provosere Russland.

– På en side føler vi oss trygge fordi Nato-styrkene er her. Men på den andre siden er vi så nærme ... Ja, det er et dilemma.

– Derfor støtter vi ukrainerne så mye, for hvis de må gi seg, vil russerne være 80 km unna.

Satt på verdenskartet

ÅPNE ARMER: Borgermesteren på ett av byens mottak for flyktninger. Krigen har snudd opp ned på byen hans.

Borgermesteren møter VG på ett av byens flyktningmottak. Feltsenger er plassert tett i tett og huser noen av de 15.000 ukrainske flyktningene som har kommet til byen.

Torsdag landet den amerikanske presidenten Joe Biden i Rzeszow for å møte landets president Andrzej Duda og amerikanske soldater.

– Krigen har forandret alt

PÅ VAKT: En politimann patruljerer veien utenfor rullebanen der president Biden landet med sitt AirForce-One-fly torsdag.

Det er snart en måned siden krig brøt ut, og vekket den søvnige byen:

– Krigen har forandret alt, det føles nesten som en revolusjon. Vi trodde aldri vi etter andre verdenskrig, som var en grusom hendelse også for denne byen, at vi skulle ha en krig så nærme og så skremmende og brutal.

Patriot-raketter er standby

For noen uker siden landet en rakett bare to kilometer unna den polske grensen.

På begge sider av rullebanen er det også rekker med patriot-raketter, som har som oppgave å skyte ned innkommende raketter. Disse ble satt opp to dager etter dette angrepet.

KLARE TIL FORSVAR: Disse skytes opp fra bakken mot angripende raketter.

Borgermesteren forteller at grunnfølelsen er at Nato-medlemskapet gir dem beskyttelse.

Han frykter derimot at en rakett på en eller annen måte havner på polsk jord:

– Ja, selvfølgelig er vi redde for det. For i denne typen full krig kan vi se raketter som bommer på målet.

Han tar en liten tenkepause:

– Ja det kan jeg se for meg.

Innbyggere ringer om bomberom

Han forteller om flere opprørte og skremte innbyggere som har ringt ham, og spør om byens bomberom er klare for å tas i bruk.

– Jeg prøver å berolige dem, og fortelle at vi har natosoldater her og også er medlem av Nato.

KONTRASTER: Hverdagslivet fortsetter for Rzeszow selv om amerikanske presidenter kommer til den lille byen.

Men ikke alle innbyggere er redde: Mens noen VG snakker med sier de er bekymret, sier andre de er trygget av Nato-medlemskapet på flyplassen. En av dem er Henryk (69), som er spesielt glad for patriotrakettene.

– Hadde det ikke vært for dem, kunne raketter landet på denne siden. Og det ville fått store konsekvenser.

Samtidig som Henryk stusser buskene i hagen ved barndomshjemmet, er Biden noen hundre meter unna og snakker med presidenten på flyplassen.

Han fulgte litt med på TV-sendingen tidligere, men buskene klipper ikke seg selv.

Nærmere flyplassen kommer Simon syklende. Han bor rett ved flyplassen og var på vei til byen for å fikse det flate dekket på forhjulet, men fant raskt ut at butikker i området er stengt på grunn av presidentbesøket.

GREPA KAR: Henryk fulgte litt med på pressekonferansen med Biden på flyplassen noen meter unna. Men så måtte han tilbake til arbeidet.

MÅ SNU: Når president Biden er på besøk, ser det dårlig ut med dekkskifte.

Selv er han ikke så bekymret for hva som kan skje i byen foreløpig, og forteller at han er mer redd for at verden ikke lenger får se bilder av de mest rammede byene i Ukraina, fordi det er for farlig for journalister å være der.

Hvis noe skulle skje i byen, er borgermester Fijolek klar til å beskytte den.

– Og at vi er forberedt og i beredskap i situasjonen. Men i hjertet mitt håper jeg vi ikke må bruke beredskapen, avslutter han.