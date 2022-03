Til kamp for Putin

I Serbia tar folk

til gatene for å

støtte Russland. På en vegg i hovedstaden

Beograd har noen malt

Vladimir Putin. – Han er den modigste,

smarteste og mektigste

statslederen i dag,

sier Mladen Obradović.

Ole Kristian Strøm

Gøran Bohlin (foto og presentasjon)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mannen på bildet leder demonstrasjoner i Beograd til støtte for Putin og Russland – på vegne av det han kaller en «patriotisk» organisasjon.

Tusenvis har møtt opp, oppgir Mladen Obradović (42).

På den ene jakkeslaget har han en pin med de serbiske og russiske flaggene sammensatt.

– Hva synes du om at barn og sivile dør i krigen?

– Ledelsen i Kyiv må ta ansvar for dette. Putin advarte lenge i forveien om at hvis folkemordet på russerne i Donbass fortsatte, ville han sette i gang en spesialoperasjon.

Serberen legger til:

– Den russiske armeen er nøye med ikke å treffe sivile mål.

Det er ikke lagt frem bevis for noe folkemord i Donbass.

Og det er dokumentert at russerne har rammet sivile mål i Ukraina.

Likevel splitter krigen Serbia:

Disse pro-russerne

støtter krigen

og dyrker Putin. Denne kvinnen har

fått nok av ham.

Når Putin-kritikerne tar til gatene, blir de gitt «fingeren» av nasjonalister som tar høylytt til motmæle.

Midt i denne konflikten passer de serbiske makthaverne, med president Aleksandar Vučić i spissen, på å veie sine ord og handlinger.

I årevis har han prøvd å holde på landets tradisjonelt gode forhold til Vladimir Putin.

Samtidig vil han styrke båndene til EU, som Serbia vil bli medlem av.

Nå blir presidenten dratt mellom to uforenlige ytterpunkter.

– Husk at denne krigen ikke startet i 2022, men i 2014, sier Mladen Obradović.

Det som nå foregår i Ukraina, er en konsekvens av det som har skjedd i Donbass de siste åtte årene, mener han.

Organisasjonen han leder demonstrasjoner for, kalles Obraz.

– Vi er en serbisk patriotisk organisasjon. Det er helt normale folk med tradisjonelle verdier.

– Wikipedia skriver at dere er en fascistisk organisasjon?

– Det er ikke sant. Vi er stolte av våre serbiske tradisjoner og stolte av serbernes kamp mot nazismen. Derimot er det neonazister som styrer Ukraina.

– Foregår det en nazifisering også av Russland?

– Nei, nei!

I store trekk bruker Obradović de samme argumentene som Putin:

→ Om det «fascistiske styret som overtok i Kyiv i 2014». Om «folkemordet på russerne som bor i Donbass». Om barn som blir lært opp til å hate russere. Om diskrimineringen av det russiske språket og den russiske kulturen.

→ Om krigspropagandaen fra ukrainsk side. Om at det Ukraina som oppsto etter Sovjetunionens fall i 1991, ikke var det rette Ukraina. Om at Vesten har prøvd å snu Ukraina fra å vende seg mot Russland til nå å vende seg vestover.

Denne retorikken er de siste ukene avvist fra både ukrainsk og vestlig hold.

– Frykter du at denne krigen kan utløse den tredje verdenskrig?

– Det er mulig – hvis NATO tar konkrete, militære skritt mot Russland. De bør ikke rote det til i forhold til Russland, for det kan provosere frem den krigen du nevner. Det er ikke Russland som har beveget sine baser i retning USA og NATO, det er USA og NATO som har beveget sine baser i retning Russland, mener Obradović.

– Tror du flertallet av serbere støtter Russland eller Ukraina i denne krigen?

– Jeg tror de fleste serbere ser russerne som sine venner og har den samme oppfatning som meg. Ikke minst er de fleste serbere motstandere av NATO etter NATOs bombing her i Beograd i 1999.

Et annet steds i Beograd har kvinnene i organisasjonen «Women in Black» stilt seg opp i en gågate. Også noen menn har hengt seg på.

På plakatene føres kampen mot Putin på serbisk, russisk og engelsk:

– Jeg har vært aktivist i over 30 år, siden den første Balkan-krigen startet, sier Stasa Zajovic, de svartkledde kvinnenes leder.

En mann går forbi og uttrykker sin klare avsky mot kvinnene. VG prøver å snakke med ham. Han vil ikke si navnet sitt, men:

– Jeg er 30 år. Nasjonalist. Serbia har aldri startet en krig. NATO bombet Beograd i 1999. Det glemmer vi aldri. Fordi NATO bombet oss, støtter vi Russland.

Mannen blir borte fem-ti minutter.

Så kommer han tilbake, vrenger av seg skjorten og viser tatoveringer med klare nasjonalistiske budskap:

Nå er det ikke lenger bare VG som vil snakke med mannen. Tre-fire sivilkledde politifolk danner en ring rundt ham. Men etter å ha vist legitimasjon, får han gå.

Vi blir med inn i en slitt leilighet som «Women in black» bruker som hovedkvarter.

– Nasjonalistene angriper oss. Vi er ikke trygge, sier Stasa Zajovic.

Aktivistene begynte å demonstrere allerede da russerne annekterte Krim i 2014.

– Vi har stått mye utenfor den russiske ambassaden her. Til støtte for Pussy Riot, for LHBT-erne i Russland, sier Stasa.

Kvinnene frykter at også Serbia skal bli «putinifisert».

– Nå som alle NGO-er i Russland blir stengt ned, har vi heller ikke mulighet til å samarbeide med dem, sier Zajovic.

Flere antikrigsorganisasjoner er kommet til leiligheten. Kvinnene diskuterer. Mennene byr på kaffe og diverse smørdeigsvarianter fra kjøkkenet.

– Vi er mot alle kriger. Men fremfor alt denne. Den er meningsløs, sier de.

Det finnes serbere som har sluttet seg frivillig til russiske styrker i Ukraina.

Det oppgir Sabrina Petra Ramet, Serbia-ekspert og professor emerita ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

– Det er også kommet en rapport om at frivillige fra Kroatia var på vei til Ukraina for å slutte seg til det ukrainske forsvaret – og dermed sette serbere og kroater mot hverandre igjen, sier hun.

I tillegg har den ukrainske hæren hevdet at det serbiske regimet har rekruttert soldater til å kjempe mot Ukraina, selv om Beograd har benektet dette, oppgir Ramet.

Om Serbias politisk balansegang sier hun:

– President Aleksandar Vučić erklærte allerede for flere år siden at han ønsker gode forbindelser med både NATO-medlemmene og Russland.

De siste dagene har han støttet Ukrainas suverenitet, men nektet å innføre noen sanksjoner mot Russland.

Presidenten har nå avskrevet enhver ambisjon om å bli med i EU, tror Ramet:

– Når det gjelder EU, vil presidentens holdning nesten definitivt bety at så lenge Aleksandar Vučić eller hans politiske parti forblir ved makten, vil Serbia ikke kunne bli med i EU.

– Hvilke grupper i landet støtter Russland?

– Det vil absolutt inkludere nasjonalister. Men gitt den sterkt prorussiske propagandaen på serbisk TV, vil noen vanlige, ikke nødvendigvis nasjonalistiske, serbere sannsynligvis også favorisere Russland.

Men det finnes også serbiske liberale, særlig blant intellektuelle, som er godt informert om hva som har skjedd i Ukraina, understreker Ramet.

– Deres synspunkter skiller seg ikke så mye fra det man finner på CNN, om det gjør det i hele tatt.

Vi er på fotballkamp i Beograd. Røde Stjerne mot skotske Rangers.

Overalt kryr det av politi. Mange av dem har skjold, batonger, hjelmer. De er forberedt på det verste.

Røde Stjerne-spillerne har «Gazprom» på brystet.

Mens for eksempel tyske Schalke 04 nylig sa nei til å fortsette sponsorkontrakten med den russiske gasskjempen, er selskapet fortsatt den viktigste finansielle bidragsyteren til Røde Stjerne.

Ved inngangen til stadion

står en utrangert tanks. Røde Stjernes supportere

er beryktet over hele Europa. Uansett hvor de er,

pisker de opp stemningen.

De såkalte «Delije»-supporterne er også kjent for å ha nasjonalistiske sympatier.

De går inn på nordsiden av stadion. Derfor står vi der.

Vi prøver å snakke med folk. Men de færreste finner det passende å snakke med en journalist fra et NATO-land.

Når vi forteller navnet på avisen, finner flere fram telefonen og går inn på vg.no for å finne ut hva dette er for noe.

Det selges også T-skjorter med Putin som heltemotiv.

Noen kommer med «Z» på T-skjorten – merket for den russiske hæren i Ukraina.

Stadion kalles bare «Maracanã» blant lokalbefolkningen – til ære for Rio de Janeiros legendariske arena.

I 2011 var Vladimir Putin her i forbindelse med Gazproms engasjement i Serbia – på en juniorkamp mellom Røde Stjerne og Putins eget Zenit St. Petersburg.

Mer enn 25.000 mennesker dukket opp og ga den daværende russiske statsministeren en heltemottagelse.

– Alle her støtter Russland, sier Nikoleta (21) og Kristina (21).

Et par fra Montenegro er ofte her på fotballkamp. Kvinnen, Angela, har et sprudlende ansikt. Hun og kjæresten Milos ber oss være forsiktige.

De frykter at folk kan bli provosert av at en vestlig avis lager reportasje her.

Angela Vasiljevic (22) er født i junidagene i 1999, da NATO gikk inn i Kosovo og serberne måtte trekke seg ut.

Nå studerer hun kunsthistorie – og sier dette om Serbias dilemma:

– Regjeringen sier ja takk begge deler til Russland og EU. De prøver å være enige med alle, men kommer dårlig ut.

Foran kunstfakultetet i Beograd treffer vi også studentene Nemanja Dokovic (21), Teodora Neshovic (20) og Relja Stevanovic (21).

Den siste av dem overlater til de to første å snakke med VG.

– Hvorfor så mange her i Serbia støtter Russland? Fordi vi trenger Russlands støtte i FN og andre organisasjoner, sier Nemanja

Bak brilleglassene ser han alvorlig på oss.

– Dette er vrient for Serbia. De fleste synes jo krigen i Ukraina er barbarisk, men samtidig er det stor støtte. I hvert fall til Russland som land. Ikke like mye til Putin. Det er hans krig.

– Det er særlig de eldre som støtter Russland. De ser på Russland som våre brødre og støttespillere, sier Teodora.

– Det er ikke så entydig blant oss unge.

Skoleelevene Jelena (17) og Anna (17) hjelper oss å snakke med Dorde (65).

Han har jobbet i kirken og er mest opptatt av religiøse spørsmål, men sier også:

– Det er skammelig at det skal være krig mellom to brødre, som russere og ukrainere. Som det var krig mellom serbere og kroater.

Dorde er opprinnelig kroat selv. Problemet er amerikanerne, mener han:

– Det var det her i landet i 1999. Og det er det også nå.

17-årige Jelena oppsummerer:

– Det er best for oss serbere å stå midt imellom. Presidenten prøver å holde oss der. Jeg tror det er fornuftig.

De fleste internasjonale flyselskaper har innstilt rutene til og fra Moskva.

Men Beograd er fortsatt en «fluktrute» for russere som vil ut. Enten det er for å flytte businessen sin til andre land eller for å komme seg bort fra Putin-regimet.

Fra Beograd kan de fortsette inn i EØS-området.

– Det er en bølge nå. Det er intelligentsiaen som flykter, mener Aleksandr Novikov, en russer VG møter på Beograds hovedgate.

– Jeg flyttet hit i forbindelse med Krim i 2014. Jeg skjønte allerede da at Putin var en fascist, sier han.

Russeren Pjotr Nikitin (41) har bodd i Beograd de seks siste årene.

Nå organiserer han protester mot Putin:

– Serbia er et av de siste landene som fortsatt er åpne for russere. Og der har de råd til å slå seg ned. Men mange bruker Serbia som transitt for å dra videre inn i Europa, sier Nikitin.

Han har venner og slektninger både i Russland og Ukraina. Han skjønner ikke at det er mulig at disse landene er i krig.

– Krigen er basert på løgner. Krigen er en manifestasjon av en persons galskap, sier Nikitin.

«På bygda» utenfor Beograd treffer vi bussjåføren Milivoje Zivanovic (75) i landsbyen Vrajnice.

Han mener Putin er en god mann:

– Hadde han vært president i Russland våren 1999, ville ikke NATO bombet oss, sier 75-åringen.

En rakett falt ned på lasteplanet hans den gang, forteller han.

– Heldigvis gikk det bra. Men livet mitt ble forkortet med ti år.

I landsbyen Drazevac bærer folk på den samme splittelsen som presidenten:

Putin måtte gjøre noe,

mener flere på kafeen. Men Uros (28)

misliker de

sivile tapene.

Et stykke unna beskjærer Tomka Rasic (73) druestokkene sine. Snart skal en ny vin blomstre.

Hun støtter hverken Russland eller Putin:

– Jeg er redd for at krigen igjen skal komme hit, sier 73-åringen.

Gjennom hele 1990-tallet så hun krigen rase på Balkan.

– Derfor er jeg først og fremst lei meg for Ukrainas barn.