VERTSKAP: Vera Junge (72) har ønsket en ukrainsk familie på åtte velkommen inn i sitt hjem. Daniela Sevicuic (t.h.) og Moldova Røde Kors skal bidra med hjelpt til mat, hygieneartikler og økonomisk støtte – også for å unngå friksjon mellom flyktninger og vertsfamiliene.

Europas fattigste åpner dørene: − De som hjelper flyktningene, trenger selv hjelp

105.000 ukrainere har flyktet til Moldova. Cirka 5000 av dem bor på flyktningmottak. Resten bor i private hjem.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Ifølge FN har rundt 388.000 ukrainere flyktet over grensen til Moldova, siden Russland invaderte landet 24. februar i år.

Rundt 105.000 av dem har blitt værende i nabolandet. Mange håper å kunne reise raskt hjem igjen over den samme grensen, når det en dag blir trygt.

Ifølge seniorrådgiver Torben Henirksen i Røde Kors, har rundt 100.000 av flyktningene nå innlosjert i private hjem – ofte hos eldre pensjonister på landsbygda i det som er Europas fattigste land.

GJESTER: Vera Vranceanu (66) har tatt inn de ukrainske flyktningene Ilona og mamma Natalia i sitt hjem i landsbyen Sireti.

VG var i mars på plass i hovedstaden Chisinau, og besøkte flyktninger som hadde fått tatt inn i penthouseleiligheten til en av Moldovas største filmstjerner.

Men de fleste må leve i mer nøkterne kår:

– Det er nå Europas fattigste som hjelper desperate flyktninger fra Ukraina. Disse fattige hjelperne har nå selv behov for hjelp med penger, mat, klær og hygieneartikler, sier Henriksen i Røde Kors.

Henriksen har akkurat kommet tilbake til Norge fra reise i Moldova. Der besøkte Røde Kors flyktninger hos vertsfamiliene deres – og på mottakssentrene, blant annet i hovedstaden Chisinau.

Rundt 5000 flyktninger bor på slike sentre i Moldova – men 95 prosent har altså tatt inn i private hjem.

Låner vekk «finhuset»

De som nå åpner dørene for flyktninger, har ifølge ham ofte ikke mer enn mellom 700 og 1000 kroner å leve for i måneden.

– Nå skal de i tillegg sørge for at flyktninger får mat på bordet, at de får betalt for strøm. Det går ikke i det lande løp, sier Henriksen, som samtidig beskriver «en enorm gjestfrihet»:

– Mange sier at flyktningene gjerne må bli boende så lenge de vil.

I moldovske landsbyer har mange eiendommer med to hus, hvor det ene gjerne er forbeholdt spesielle anledninger og gjester.

FINHUSET: Vera Junge har god plass i sitt «Casa Mara». Vanligvis brukes det til datterens fester.

– Datteren min bor og jobber i Frankrike med familien så nå har jeg god plass. Her bruker de vanligvis å holde fest når de har besøk, fortalte 72 år gamle Vera Junge til Røde Kors.

Hun har nå overlatt sitt «Casa Mara» – finhuset – til en ukrainsk familie på åtte fra Zaporizjzja.

– Knapt nok mat til seg selv

Men gjestfriheten til tross, trykker skoen flere steder for mange moldovere. Også der øker matvareprisene nå:

– De har ofte knapt nok mat til seg selv. Vertsfamiliene har derfor behov for matvarehjelp. De trenger også såpe, sjampo, håndklær menstruasjonsbind, tannbørste, tannkrem. Og kontanter i hånden, så de kan kjøpe dette selv, sier seniorrådgiver Henriksen.

UTEN MAT OG DRIKKE ...: Frivillige gjør klar måltider for ukrainske flyktninger i landsbyen Siereti i dette bildet fra tirsdag. Poteter, tomat og syltede grønnsaker står på menyen.

Ingen andre land har i denne krisen tatt imot flere flyktninger per innbygger enn dette lille landet med 2,6 millioner innbyggere.

Forrige tirsdag advarte den moldovske helseministeren Ala Nemerenco om at flyktningkrisen de står overfor, presser helsevesenet til det ytterste.

– Landets ressurser er åpenbart begrenset, og vi ønsker ikke at dette skal bli en byrde for Moldovas innbyggere, sa hun.

– Flukten har ofte vært brå og dramatisk

Om flyktningene de møtte i Moldova, sier Henriksen at har alle sine personlige historier.

– Men gjennomgangsmelodien er at flukten ofte har vært brå og dramatisk. De har bestemt seg på natten, rasket sammen det mest nødvendige og lagt av gårde med buss, bil eller tog.

PÅ GRENSEN: Seniorrådgiver Torben Henriksen i Røde Kors, på plass ved grenseovergangen Palanca mellom Ukraina og Moldova.

– Mange har ventet i det lengste. Når rakettene kommer for nærme, velger de å flykte, forklarer han.

Mange bærer på traumatiske opplevelser fra krigen og flukten.

Flyktningene har ofte behov for et psykososialt tilbud når de har kommet seg ut av landet – altså omsorg og kjærlighet. Det gjelder både barn og voksne, forklarer Torben Henriksen.

LEKESTUND: Tre guttunger leker sammen på et mottakssenter for flyktninger i Moldovas hovedstad Chisinau.

– På grensen da har de fått mat, vann, SIM-kort, og tepper hvis de har bruk for det. Nå har trykket på grensene dempet seg. Nå er det hjemme hos vertsfamiliene hvor behovet er tydeligst, sier han.