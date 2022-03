forrige

Ansatte døde etter å ha blitt utsatt for vold ved skole i Sverige

To kvinner i 50-årene døde etter å ha blitt utsatt for vold ved en skole i Malmø i Sverige mandag. Ifølge politiet er en 18-årig elev ved skolen pågrepet og mistenkt for drap.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut med store ressurser til en hendelse på en videregående skole i Malmø i Sverige.







Det var lenge uklart hva som hadde skjedd, før det ble klart at to personer var sendt til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold. En person ble samtidig bekreftet pågrepet i saken.

I en oppdatering før midnatt mandag skriver politiet at de to skadede, to kvinner i 50-årsalderen, har mistet livet etter at de ble utsatt for vold.

Kvinnene var ansatte på skolen. Pårørende er informert.

En 18 år gammel mann er pågrepet mistenkt for drap. Mannen er ifølge politiet elev ved skolen.

Mistenker alvorlig lovbrudd

Ifølge politiet befant et 50-talls personer befant seg i skolens lokaler da hendelsen inntraff.

Kriminalteknikere er på plass og det foretas åstedsundersøkelser på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen rett etter klokken 17 mandag ettermiddag, skriver Aftonbladet.

FLERE SKADET: Politiet har rykket ut med en større enhet til en videregående skole i Malmø.

– Helt forferdelig

Skolens rektor Fredrik Hemmensjø bekreftet tidligere mandag at en krisegruppe er koblet inn.

– Det her er helt forferdelig. Jeg vet bare at det pågår dødelig vold på skolen. Jeg skulle ønske jeg visste mer, uttalte han.

Evakuerte

SVTs reporter på stedet har snakket med elever på skolen.

– Det kom inn politi med våpen som ba om evakuering av skolen. Men vi vet ikke hva som har skjedd, sier elevene.

– Elever skal ha vært sendt på skolen for å forberede en musikal og det er tydeligvis mye aktivitet på skolen etter 17. Politiet har bedt elevene som har samlet seg utenfor skolen til å gå hjem, og hele skolen er avsperret, rapporterer Isak Laurell fra SVT fra stedet.

En annen elev han har snakket med hevder å ha sett to personer som ble båret vekk på en båre, og at de var blodige.

Siden kom politiet med dratte våpen og en hundepatrulje, gjengir Laurell for SVT.