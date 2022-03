3D-våpen i frihetskamp

De er fargerike, men dødelige Opprørere i Myanmar lager våpnene selv Frihetskampen skal kjempes med 3D-våpen

Motstandsgruppene i Myanmar ruster opp. Nå er hele landet å regne som en konfliktsone.

Publisert: Nå nettopp

– Vennene mine trenger flere våpen, så jeg må få opp farten på masseproduksjonen, sier 30 år gamle Sai til Tokyo Shimbun.

Snart skal våpnene sendes ut i den dødelige kampen mot militærjuntaen som gjennomførte statskupp i fjor.

Sai og vennene hans er del av Folkets forsvarsstyrke (PDF), og slåss i det Myanmars eksilregjering definerer som en kamp mot vold og overgrep mot folket.

Sais historie og bildene av ham har VG fått tilgang til via den japanske avisen. Før jobbet han i reklamebransjen – nå lager han våpen.

For ett år siden, hadde han aldri sett for seg at han ville være med i en væpnet motstandsstyrke.

Skjult bak gardiner i et rom i en liten by på thailandsk side av grensen mot Myanmar, står 14 3D-printere. De durer og går kontinuerlig.

DELTAR I KAMPEN: Først bidro han til motstands­bevegelsen med å lage plakater og paroler. Så ga han husly til demonstranter som trengte å gå i skjul. Nå lager Sai halvautomatiske våpen for Forsvarsstyrkene.

Etter oppskrifter og plantegninger hentet på det mørke nettet, bruker Sai og hans kamerater printerne til å masseprodusere våpen til kampen mot militærregimet i Myanmar.

Og selv om de fargerike våpnene ser mest ut som leker man kjøper til barn, er de dødelige.

Han forklarer hvordan printerne produserer våpendeler i plast, før de monteres et annet sted.

Situasjonen i Myanmar har blitt stadig mer betent siden statskuppet 1. februar i fjor. Militærjuntaen avsatte president Aung San Suu Kyi, og tok makten i landet.

De har siden styrt med jernhånd og undertrykt fredelige demonstranter og annen motstand.

12.000 har mistet livet det siste året, og situasjonen omtales nå som en borgerkrig. Tragediene har vært mange.

I september ble den lille landsbyen Thantlang mer eller mindre lagt øde i kamphandlinger. I desember kjørte juntaen en bil inn i en demonstrasjon i landets største by, Yangon. Deretter slo de med batonger og skjøt etter demonstranter. Fem personer mistet livet. På julaften kom nye, rystende meldinger: Flere enn 30 massakrert i landsbyen Hpruso.

Skulle situasjonen i landet utvikle seg videre til en borgerkrig i fullskala, kan det bli kritisk. Seniorrådgiver for Asia i Røde Kors, Torben Henriksen, forklarer til VG at det allerede er en matkrise i Myanmar.

– Det er mangel på mat, fordi jordbruket er rammet veldig hardt av prisøkning. 70 prosent av befolkningen bor på landet høye, og opplever skyhøye priser på gjødsel og såfrø. Folk har ikke råd til medisiner og nødvendigheter, sier han.

I tillegg sliter helsevesenet enormt, sykehusene har lite å tilby og coronaen har rammet hardt, sier han. En borgerkrig vil komme til å forverre problemene betraktelig.

Henriksen sier mange må flykte både én og to ganger fra områder hvor opprørsbevegelsen og militæret slåss. Allerede er nesten 600.000 på flukt i eget land i Myanmar – og mange har flyktet fra landet etter tidligere katastrofer.

Nå utkjemper væpnede, sivile grupper dødelige kamper mot juntaen. Gruppene består i stor grad av unge personer som har satt livet på vent siden kuppet. En av dem er Sai.

– En som meg, bør gjøre alt han kan

VG har ikke fått bekreftet om våpnene Sai og gruppen hans bygger er tatt i bruk i kamphandlinger, men produksjonsgruppen han tilhører er kun én av mange, sier han.

Av sikkerhetsmessige årsaker, kommuniserer ikke gruppene med hverandre.

Sai, som er i 30-årene, forteller at han mistet moren for fem år siden, og at faren hans døde i august i fjor. Før jobbet han i reklamebransjen. Siden kuppet i februar i fjor har han gradvis involvert seg mer i motstandsbevegelsen.

– Jeg er alene. Jeg har ingen jeg trenger å bekymre meg for. Mange personer forlater revolusjonen. De har familier å ta seg av, og de har egne bekymringer. En som meg, bør gjøre alt han kan, sier Sai.

HEMMELIG OPERASJON: Sai forteller hvordan våpnene produseres og testes. I testene har han skutt opptil 400 skudd med ett våpen.

I september i fjor, kom han til grensen til Thailand. De spurte da eksilregjeringens motstandsstyrker People’s Defence Force (PDF) hva de hadde behov for. Først var det insektspray, for å holde denguefeberen borte.

Så fikk Sai beskjed om at de manglet våpen.

– Så vi begynte å lage våpen. Vi får fortsatt ikke laget flere enn to per dag. Og vi kan bare skyte treffsikkert på rundt 180 meters avstand, sier han.

Ammunisjonen får de ikke laget selv, og det er fremdeles vanskelig å få tak i delene og materialene de trenger.

Motstandsgruppene har hele veien tatt kreative grep når de har manglet våpen, forklarer Myanmar-ekspert og professor i samfunnsgeografi ved UiO, Kristian Stokke, til VG.

– I begynnelsen var det snakk om at lokale motstandsgrupper brukte gamle munnladningsvåpen og jaktgevær. Så skjedde forskjellige ting for å utvikle enkle hjemmelagde våpen, særlig i bygeriljaene i Yangon og andre store byer, forteller Stokke.

Demonstrasjonene har flere ganger eskalert til voldsomme opptøyer i Yangon. Ofte barker demonstrantene sammen med opprørspoliti – med improviserte våpen. Flere ganger har politiet skutt med skarpt tilbake. De skal ha fått ordre om å sikte mot demonstrantenes hoder.

Kristian Stokke ved UiO sier motstandsgruppene nå er bedre rustet enn de har vært tidligere.

– Men jeg har vondt for å tro at det er 3D-printing av våpen som skal bli den store «game-changeren». Jeg vil tro at noen våpen har kommet til, men akkurat hvor de har kommet inn fra, er ukjent for de fleste, sier han.

Noen av de store hærgruppene har egne våpenfabrikker. Det er både mulig at disse har distribuert våpen til andre grupper, eller at det har kommet inn utstyr fra utlandet.

Men også på landsbygda har sivilbefolkning laget egne våpen for å slåss mot militæret, som da militæret i april i fjor skal ha gått til angrep på landsbyen Yinmabin. Der skjøt lokalbefolkningen glass og stålkuler mot militæret med hjemmelagde gasstrykkvåpen.

VÅPENSLØYD: PDF-medlemmer i delstaten Kayah bygger sitt eget skytevåpen. Skjeftet i tre er skåret til fra bunnen av.

– Vi kan ikke sammenligne våre våpen med militærets. De har bedre utstyr, inkludert artillerivåpen. Vi må selge gårdene våre, eiendommer og kjøretøy bare for å kjøpe våpen, sier den 20 år gamle opprørsmannen Saw Joy Thura til den japanske rikskringkasteren NHK. Han er anonymisert under pseudonym.

De skal også ha tatt i bruk hjemmelagde buer og brannbomber mot militæret – som kunne skyte med skarpt med industrielle våpen.

– Går man tilbake i nyhetsdekningen til gatekampene i Yangon, var det ting som så litt ut som potetkanoner, sier Stokke ved UiO.

Og den siste tiden har det altså kommet flere historier om 3D-våpen i Myanmar.

BESLAG: En politibetjent viser frem en rekke «spøkelsesvåpen» på en politistasjon i San Francisco. Også i USA har våpnene blitt ulovlige i delstat etter delstat – selv om det ikke fins føderale lover mot dem.

Selv om størsteparten av våpnene består av 3D-printet plast, krever de også at man lager enkle deler i metall. Slik tåler de belastningen fra skuddene som blir avfyrt. Man bruker også noen komponenter som springfjærer og skruer.

Våpnene kalles gjerne «spøkelsesvåpen» av politi og parlamentarikere som med økende bekymring ser på fremveksten av hjemmelagede våpen verden over. At de brukes av motstandsgrupper i land rammet av militærkupp, er relativt nytt.

Fordi våpnene med riktig utstyr kan lages av privatpersoner hjemme hos seg selv, gjør det at også sivile personer uten løyve kan skaffe seg skytevåpen – uten at myndighetene får vite om det. Det er slått alarm om at slike våpen kan brukes av terrorister og voldelige kriminelle.

Sammensatt bilde

Situasjonen i Myanmar er svært kompleks. Kristian Stokke skisserer to ulike typer motstand i landet:

Det ene er etniske hærgrupper, som har eksistert mer eller mindre siden uavhengigheten i 1948.

Disse har til en viss grad vært i opposisjon til den største folkegruppen bamar, som dominerer i sentrum av landet, blant annet i Yangon.

Det finnes cirka 20 forskjellige hærgrupper av ulik størrelse. Her står Karen National Union (KNU) vakt for demonstranter. Noen av dem, som Kachin Independence Army (KIA), er i aktiv motstand til juntaen.

Flere av de etniske gruppene, særlig de store gruppene KNU og KIO har trent opp PDF-soldater. Disse er knyttet til eksilregjeringen NUG, som representerer de som ble fratatt makten under kuppet.

Og det er nettopp PDF som utgjør den andre motstanden mot militærets styre.

PDF har det siste året vokst frem flere steder, særlig der det ikke har vært sterke etniske hærgrupper fra før. Mange av dem ble geriljakrigere etter å ha demonstrert i protestene militærregimet har slått ned på.

– Det enkle poenget er at hele landet egentlig er en konfliktsone. Nå er det konflikter, spenninger mellom militæret og væpnede grupper i store deler av Myanmar.

Konfliktene gjør at militæret vanskeligere enn før kan slå ned all motstand. Med i overkant av 300.000 soldater, er militærjuntaen den klart sterkeste aktøren i landet. Men nå må de spre seg tynt over et stort territorium.

– Selv om de har mange soldater og mer avanserte våpen, viser det seg at de er mye mer sårbare. Landets terreng og geriljakrigføring gjør at de kommer under press, forklarer Kristian Stokke. Nå synker moralen blant soldatene, mener han:

– Vanlige soldater i den burmesiske hæren blir behandlet ufint. Og en del av dem har kanskje en viss sympati med opprøret, mens de kjemper en krig som ikke helt er deres egen. Mange soldater har blitt drept. Det er klart det sliter på kampviljen.

Det kommende året

Ett år frem i tid, mener professor Stokke det er tre mulige utfall.

– Et scenario mange ser for seg er en langvarig konflikt som kan eskalere. Noen vil si det er fare for borgerkrig, men Myanmar er et land i krig allerede, sier han.

De andre scenarioene er enten at militæret vinner, eller at motstandsbevegelsen vinner.

– Det er vanskelig å se for seg at militæret kan vinne og skape fred og stabilitet i hele landet. Det har de ikke klart på 70 år, og nå er motstandsviljen større enn noen gang før, mener Stokke.

EKSPERT: UiO-professor Kristian Stokke svarer stødig om det meste som har med Myanmar å gjøre.

Han synes også det er vanskelig å se klart for seg at motstandssiden skal kunne tvinge militæret til forhandlinger i løpet av året.

– Men det er jo egentlig imponerende at de har kommet så langt som de har kommet. En følelse av at militæret er presset, og at det er motstandssiden som utvikler seg videre.

– Det mest sannsynlige scenarioet er at motstandsbevegelsen er styrket og militæret enda mer presset på slutten av året. Om det går så langt at militæret må gå i forhandlinger, det er vanskelig å si. Men det kan hende, mener professoren.