JORDEN? Dette bildet er ifølge Nord-Korea tatt fra et missil de har skutt opp i verdensrommet. Bildet er ikke verifisert.

Nord-Korea hevder bilder er tatt i verdensrommet

Nye nordkoreanske bilder hevder å vise jordkloden tatt fra en stigende rakett. Med det legger de ytterligere press på USA om samtaler.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nord-Korea publiserte bildene som skal være fra et Hwasong-12-missil søndag kveld norsk tid.

Det skjedde etter at de samme dag gjennomførte den største missil-testen på flere år, skriver The Guardian.

Oppskytningen er et steg på veien mot målet om våpen som er i stand til å nå amerikansk jord.

Det er den syvende oppskytningen på én måned, noe som er uvanlig mange på så kort tid for det asiatiske landet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det er imidlertid det første mellomdistanse ballistiske missilet Nord-Korea har skutt opp siden 2017.

Ifølge analytikere forsøker landet å dra nytte av at verden er opptatt med andre problemer – pandemien og Ukraina-konflikten.

– Verdens distraksjon med andre utfordringer ser faktisk ut til å være til fordel for Nord-Korea akkurat nå.

Det sier Markus Garlauskas i den amerikanske tankesmien for internasjonal politikk, Atlantic Council, til Reuters. Han er også tidligere amerikanske nasjonal etterretningsoffiser for Nord-Korea.

HEVDER Å HA NÅDD VERDENSROMMET: Bildene sendt ut fra det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA viser raketten som blir skutt opp og det som skal være jordkloden tatt fra verdensrommet. Det er ikke verifiserte at bildene er fra verdensrommet.

Nord-Korea hevder at rakettene deres nå kan nå mål på det amerikanske territoriet Guam, en øy midt i Stillehavet.

Landet er underlagt kraftige sanksjoner som følge av deres atomvåpenprogram- og aktivitet siden 2006.

De ferske oppskytningene virker til å være et forsøk på å sikre lettelser i sanksjonene og internasjonal anerkjennelse av Nord-Koreas status som en faktisk atommakt, skriver The Guardian.

Info Hva er et ballistisk missil? Ballistisk missil ble tidligere ofte kalt ballistisk rakett

Det er et våpen der en sprengladning tilbakelegger en vesentlig del av strekningen fra utskytning til målområdet i en ballistisk bane. Noe som vil si en bane som etter bruk av rakettmotoren som skaper fremdrift ligger i ytterkant eller over atmosfæren og derfor bare påvirkes av gravitasjonskraften.

Forsvar mot ballistiske missiler er vanskelig, men i 2017 var missilforsvarssystemer utviklet eller i bruk av mer enn 30 nasjoner. Ballistiske missiler deles opp i seks kategorier: Taktiske ballistiske missiler, med rekkevidde på 150–300 kilometer.

Theater ballistic missiles, rekkevidde 300–3500 kilometer.

Kortdistanse ballistiske missiler, rekkevidde 300–1000 kilometer.

Mellomdistanse ballistiske missiler, rekkevidde 1000–3500 kilometer.

Langdistansemissiler, rekkevidde 3500–5500 kilometer.

Interkontinentale ballistiske missiler (ICBM), rekkevidde 5500–16 000 kilometer. Kilde: Store norsk leksikon Vis mer

Tidligere i år, da landet gjennomførte flere tester av hypersoniske missiler, sa USAs utenriksminister Antony Blinken at testene var «grunnleggende destabiliserende» og at «noe av dette er Nord-Korea som forsøker å få oppmerksomhet».

Men det er ikke Garlauskas i Atlantic Council enig i.

Han mener at ideen om at landets diktator, Kim Jong-un, beordrer tester av missiler bare for å få oppmerksomhet, er en av de mest frustrerende og hardnakkede feiloppfatningene av Nord-Korea i dag.

– Nordkoreanerne er ikke bortskjemte barn som utagerer ... missilene er heller ikke bare til bruk som propagandatriks, sier Garlauskas og legger til:

– Disse våpenprogrammene er veldig ekte. De (nordkoreanerne) tar betydningsfulle fremskritt mye kjappere enn mange gir dem æren for.

OPPSKYTNINGEN: Sørkoreanere i Seoul følger med på nabolandets oppskytning av missilet søndag.

Ifølge analyser fra Japan og Sør-Korea, ble søndagens rakett skutt opp fra et område i innlandet i den nordlige delen av Nord-Korea.

Raketten beveget seg 800 kilometer, med en bane som nådde en høyde på 2000 kilometer på det høyeste, og falt deretter ned i Japanhavet mellom Nord-Korea og Japan, ifølge de to nabolandene, skriver NTB.

Nyhetsbyrået AP besluttet at de ikke publiserte bildene fordi de ikke kan verifiseres.

Både amerikanske og sørkoreanske tjenestepersoner frykter at oppskytningen kan være et steg mot at Nord-Korea fullstendig gjenopptar tester av sine lengstrekkende missiler og atomvåpen.

Administrasjonen til USAs president Joe Biden sier at de nå er åpne for samtaler, uten forhåndsvilkår, med Nord-Korea.

USA avviser imidlertid nordkoreanske krav om lettelser i sanksjonene, eller at USA kommer med andre innrømmelser i forkant av de mulige forhandlingene, skriver The Guardian.

Hit hevder Nord-Korea at rakettene deres kan nå:

Klikk for å aktivere kartet

Rachel Minyoung Lee har jobbet som analytiker i CIA. I dag jobber hun for den amerikanske tankesmien Stimson Centre.

Til Reuters sier hun at det ser ut som Nord-Korea også nå forsøker å «normalisere» våpentester.

– Nord-Korea har gang etter gang lagt vekt på de har retten til å utvikle og teste våpen på lik linje med alle andre suverene land, sier Lee.

Hun legger til:

– Og Pyongyang ser ut til å ha innsett at de må begynne å behandle våpentester som en normal del av statlige interesser – akkurat som de fleste andre land i verden – for at våpentestene ikke blir sett på som annerledes enn det andre land gjør.