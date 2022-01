FRUSTRERT: Shabir Madhi mener Sør-Afrikas data om omikron var pålitelige nok allerede for flere uker siden.

Mener Norge burde hørt på Sør-Afrika før: − Jeg synes det er absurd

JOHANNESBURG (VG) At omikron er mildere, så Sør-Afrika for mange uker siden. Fra det romslige hjørnekontoret i utkanten av storbyen har professor Shabir Madhi mye å si om vestlige land som ikke handlet deretter.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes det er helt utrolig at den nordlige halvkules land så lett avfeide vår erfaring og kom opp med alle mulige unnskyldninger for hvorfor erfaringene våre ikke kan overføres til deres land, sier epidemiolog og vaksineekspert Shabir Madhi til VG på spørsmål om Norge burde hørt på Sør-Afrika tidligere.

Han møter VG, uten munnbind, på kontoret ved det anerkjente Witwatersrandi-universitetet litt utenfor Johannesburg, der han leder helsefakultetet.

Fra skrivebordets TV-lampe lyser mykt lys, mens dagslyset treffer fra alle sider av hjørnekontoret. Madhi har optimalisert forholdene for de utallige mediehenvendelsene han får om dagen.

forrige

fullskjerm neste JOHANNESBURG: Professoren på den store terrassen utenfor hjørnekontoret. 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

Madhi er en av Sør-Afrikas mest anerkjente professorer innen vaksine- og virusforskning, og ledet i flere år landets institutt for smittsomme sykdommer (NICD). Han har også vært sentral i vaksineutvikling i hele regionen.

Fakultetsdirektøren er opprørt – men ikke overrasket – over at vestlige land ikke hørte på dem allerede for flere uker siden. Spesielt fordi mange av landene har en så vaksinert befolkning, inkludert Norge.

Da omikron først begynte å spre seg i Sør-Afrika, meldte de tidlig om at det så ut til at denne varianten fører til langt færre lungebetennelser, innleggelser og død. Det var noe mange andre land, blant annet Norge, mente var for tidlig å slå sikkert fast.

– Jeg synes det minner om ... Jeg ville ikke kalt det rasisme, men en kolonialistisk tankegang at så lenge data ikke kommer fra et høyinntektsland, kan man ikke stole på det. Så jeg synes det er absurd. Nå ser vi folk i USA som sier at vi må fokusere på innleggelser og død, som er det vi sa i Sør-Afrika for flere uker siden, sier han.

CHRIS HANI: Ved landets største sykehus, er det tomme stoler på vaksinesenteret.

Lang viruserfaring

Norge valgte ikke å slippe smitten løs, slik Sør-Afrika og Storbritannia gjorde, men innførte i midten av desember inngripende tiltak.

Torsdag holdt regjeringen pressekonferanse, der det kom noen lettelser. I forkant har FHI kommet med en ny risikovurdering, der de for første gang har tatt utgangspunkt i at omikron-varianten gir fra 50–70 prosent mildere sykdom i regnestykkene.

De har tidligere sagt at det er sannsynlig at omikron er mildere, men først forrige uke bekreftet de til NRK at de med stor sannsynlighet kunne slå det fast.

Madhi mener flere land med rette kunne stolt på meldingene fra Sør-Afrika tidligere.

Han sier de har svært velutviklede viruslaboratorier og virusforskere på grunn av den evigvarende HIV-epidemien i landet.

– Vi kan ikke boostre oss ut, det sa vi også for flere uker siden. Det er ikke overraskende at land, inkludert vitenskapsfolk i de landene, avfeier det som kommer herfra, sier Madhi, som også har ledet utprøvingene av AstraZeneca-vaksinen i landet.

forrige

fullskjerm neste ENGASJERT: Madhi har hatt en rekke fremtredende posisjoner innen folkehelse og vaksine. Nå leder han fakultetet for helsevitenskap på Witwatersrand-universitetet. 1 av 2 Foto: Harald Henden / VG

FHI har tidligere sagt til VG at Sør-Afrika er blant landene de følger tett med på, men at mye ikke er sammenlignbart. Blant annet har de trukket frem at Norge har en eldre befolkning, og at det er mange i Sør-Afrika som har immunitet fra tidligere smitte.

Madhi peker på at Norge totalt sett har en bedre beskyttet og friskere befolkning enn Sør-Afrika, som burde gjort det mulig å slippe omikron fri.

– Dødsraten er langt høyere her enn andre land i nordhalvkulen. Vi har mye sykdom i befolkningen, sier han, og sikter til tuberkulose, diabetes, hiv og underærnering.

– Andre land, som Norge, har land bedre vaksinasjonsgrad og en friskere befolkning.

– Kan det være at dødstallene i Sør-Afrika ikke var så høye nå fordi mange av de sårbare døde under tidligere bølger?

– Nei ikke nødvendigvis. Det er fortsatt 95 prosent som ikke har dødd av covid. Så alle sårbare har ikke forsvunnet fra landet. Vi har fortsatt folk som har kreft, hiv, overvekt, de lever. Forskjellen er utviklet immunitet fra tidligere infeksjon.

FHI: Har lyttet

Fagdirektør Frode Forland i FHI svarer i en e-post at FHI i stor grad har lyttet til – og lært fra – Sør-Afrika.

– I mange intervjuer og saker har vi nettopp fremhevet funnene fra Sør-Afrika som ett viktig kunnskapsgrunnlag for å forstå utviklingen rundt omikron, sier han.

I tillegg til demografiske forskjeller har FHI tidligere vist til at smitte ofte sprer seg først blant unge og så til eldre, og at de mente man ikke hadde sett effekten av dette ende med omikron.

Forland skriver at FHI med studier fra andre land alltid vil vurdere i hvor stor grad de er overførbare til norske forhold.