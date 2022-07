PÅ FERIE: John-Henry Stjernberg (48) fikk en uhyggelig opplevelse da det begynte å brenne på øya Samos i Hellas. Fra hotellet kunne han se det hele utspille seg.

Skogbranner herjer Europa: − Det er tragisk når slikt skjer

Det kjempes nå mot skogbrannflammer i en rekke hetebølgerammede land i Europa. John-Henry Stjernberg (48) fra Bergen så flammene plutselig blusse opp på den greske ferieøya Samos.

– Det var en veldig trist dag i går. Vi klarte ikke å kose oss helt, for det er tragisk når slikt skjer, sier Stjernberg, som befinner seg på Samos.

Stjernberg forteller at han oppdaget flammene rundt klokken 14 på onsdag, og at disse varte gjennom hele dagen.

– Brannen ser heldigvis ut til å ha roet seg nå, sier Stjernberg til VG, torsdag formiddag.

Han legger til at det var spesielt trist at to personer omkom da et brannhelikopter styrtet i havet utenfor øya.

600 evakuerte

Den siste tiden har det vært store skogbranner i Portugal, Hellas, Frankrike og Spania.

Flere skogbranner spredte seg over sentral-Portugal på tirsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters. Euronews skriver per tirsdag at 600 personer har blitt evakuert fra ulike landsbyer, i tillegg til at 120 har fått medisinsk assistanse.

I forrige uke startet en stor brann i kommunen Ourém. Flammene blusset opp på ny på tirsdag, på grunn av sterk vind.

BRANNENE FORTSETTER: En person står i nærheten av en brann i Leiria, Portugal. TIL UNNSETNING: Et brannhelikopter prøver å holde kontroll på flammene i Leiria, Portugal. HJELPER TIL: En lokal kvinne hjelper brannvesenet, etter at de tok kontroll over en brann i nærheten av hjemmet hennes. STORE OMRÅDET: Røykskyer siger opp fra en skogbrann i Palmela, i nærheten av Lisboa.

Brannvesenet sliter med å slukke flammene, ettersom landet er inne i en hetebølge. AP News skriver onsdag at totalt 2300 brannmenn deltar i arbeidet mot brannene.

I byen Leiria, der flammene skal herje som verst, kan temperaturen komme til å nå så mye som 38 grader på torsdag, ifølge yr.no.

16 av 18 distrikter på Portugals fastland er under «rødt farevarsel», som følge av det varme været.

15 000 hektar skog

Franske myndigheter melder torsdag morgen at skogbranner i departementet Gironde i sørvest Frankrike, hvor den største byen er Bordeaux, har brent ned nesten 4000 hektar skog, skriver France Info.

På tirsdag startet to skogbranner i nærheten av kommunene Landiras og La Teste-de-Buch.

1000 brannmenn, assistert av seks vannbombefly, prøver å få kontroll på flammene, noe de i skrivende stund ikke har lyktes med.

EN AV 1000 BRANNMENN: En brannmann prøver å slukke en brann i nærheten av kommunen La Teste-de-Buch. FLAMMENE HERJER: En skogbrann i nærheten av kommunen Landiras. VANN: Et brannfly slipper vann over en skogbrann i Landiras.

– Siden starten av året har 15 000 hektar skog brent ned i landet, sammenlignet med mindre enn 1000 hektar i løpet av samme periode i fjor. Ni av ti branner er menneskeskapte, sa Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin.

I sørvest Frankrike er temperaturen ventet til å variere mellom 35 og 38 grader, torsdag.

– Vi merket det på folk i gatene

Stjernberg forteller at han og Janne Garmannslund (50), som han er på ferie sammen med, aldri var i noen direkte fare som følge av brannen.

– Vi ser bort, det er fire til fem kilometer i luftlinje. Det har blåst noe voldsomt, konstant åtte meter i sekundet, som ikke er bra med tanke på brannen. Det var utrykning og sirener i hele går, men det ser greit ut nå.

Stjernberg sier at noen i lokalbefolkningen fortalte at noen hus gikk med i brannen.

– Vi merket stemningen på folk i gatene. Jeg tror de skulle ha gresk aften her i går kveld, men den ble avlyst. Det passet seg ikke å ha fest og kose seg. Alle snakket om brannen, sjekket nyhetene og var triste.

ULYKKE: Redningsmannskap er på plass, etter at et brannfly styrtet i havet ved øya Samos. To personer omkom i ulykken. FLAMMER: Skogbrannen på øya Samos, onsdag kveld.

Stjernberg forteller også at lyset på hotellet «blinket» noen ganger i løpet av onsdagen, og at de på torsdag fortsatt ser helikoptre på vei opp mot brannen.

Mulig ny varmerekord

Noen hundre innbyggere har blitt evakuert, etter at flammer nådde den spanske regionen Salamanca ved grensen til Portugal i vest, tirsdag.

Spanske meteorologer skal ha sagt at temperaturene kan komme til å overgå den tidligere spanske rekorden på 47,4 grader.

Også Tyrkia opplever store skogbranner, og 450 husholdninger og 3530 mennesker skal være evakuert.

Ingen grunn til bekymring

Bente Jessen Graae, professor i planteøkologi ved NTNU, sier at folk her til lands ikke trenger å være bekymret for skogbrannene.

– I varme perioder er det flere skogbranner. I de regionene hvor det er skogbranner nå har det ofte også vært skogbranner tidligere – tørrere klima gir flere skogbranner, sier Graae til VG.

Graae sier at når man borer i jorden i mange skoger finner man ofte kull, noe som forteller at det gjennom historien har vært branner i området.

– Vi har kommet til en periode hvor mennesker i stor grad påvirker skogdriften. I Canada for eksempel har man ofte branner. Der, som i Norge, har de barskog, men etter brannene blir der ofte mange løvtrær, før barskogen tar over igjen.

HELT NATURLIG: Bente Jessen Graae, professor i planteøkologi ved NTNU, ser ikke mørkt på at det er mange skogbranner i Europa.

Videre forteller Graae at det er mulig å unngå skogbranner ved å dyrke skogen på en spesifikk måte.

– I California og Australia har man i visse områder holdt vegetasjonen nede, men når man ikke gjør dette lenger blir det flere branner.