Shinzo Abe skutt under tale

Japans tidligere statsminister, Shinzo Abe (67), er skutt i brystet under en tale han holdt offentlig fredag morgen. Det melder den japanske kringkasteren NHK.

Han skal ha vært bevisstløs da han ble fraktet bort fra stedet, melder lokale medier.

Abe skal ha blitt skutt mens han holdt en tale på gateplan i byen Nara for kampanjen til kandidatene til partiet, ifølge NHK.

Kringkasteren skriver at dette skjedde rundt klokken halv tolv på formiddagen, lokal tid. Deres reporter var tilstede og forteller at hen hørte det som lignet skudd som gikk av, og at Abe var blødende.

En mann er pågrepet på stedet, melder flere lokale medier. Han siktes for drapsforsøk.

Var ikke bevisst

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo har skrevet at den tidligere statsministeren ble skutt i brystet, trolig med en hagle.

Han skal ha kollapset etter at det ble hørt en skuddlignende lyd. Både NHK og Kydo skriver at han ikke var bevisst, med trolig hjertestans og uten pust da han ble hastet til sykehus.

Videoer i sosiale medier ser ut til å vise kaos som oppsto i ettertid av skuddet.

Abe var statsminister i Japan frem til 2020.

Den japanske regjeringen har meldt om en pressekonferanse klokken 6 norsk tid.

