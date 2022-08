BRUNT GRESS: Greenwich Park i London den 6. august.

Europa tørker: Se de dramatiske bildene

Mens hetebølger og skogbranner herjer Europa, er vannstanden i en rekke elver og innsjøer i flere land på et kritisk nivå. – Dette er sterkt påvirket av klimaendringene, sier forsker.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Greenwich Park, en kjent grønn lunge og yndet tilfluktssted for bytrøtte innbyggere i London, er nå redusert til en knusktørr lysebrun slette.

Før helgen kalte brannvesenet gresset i London for en brannfelle, der «en minste lille gnist kan starte en flamme som vil sørge for ødeleggelser».

Sørlige England har nettopp vært igjennom den tørreste juli-måneden som noen gang er registrert. Og august er så langt ikke noe bedre: I det nordøstlige England har det regnet bare 12 prosent av gjennomsnittet, mens det i sørøst og sørvest ikke har regnet i det hele tatt.

NOK SOL: En innbygger soler seg i Greenwich Park i London.

Nesten 90 prosent av elvene i England har som følge av det manglende regnet lavere vannføring enn normalt, og i 29 prosent av dem er det eksepsjonelt lav vannføring.

Nå har britiske myndigheter erklært tørke, noe som vil følges opp med omfattende restriksjoner på bruk av vann.

VANNET FORDAMPET: En av kildene til elven Themsen, i Ashton Keynes i Storbritannia, har også tørket opp. Bildet er fra 8. august.

Vanskelig for skipsfart

I majestetiske Rhinen i Tyskland, en av Europas viktigste handelsårer, er det også langt mindre vann enn vanlig.

Vannstanden er i ferd med å nå et kritisk lavt nivå, og kan bli aktuelt å begrense transport av olje og bensin på lasteprammene på elven. Ved det trange og grunne partiet ved Kaub var vannstanden før helgen nære den kritiske grensen for trygg navigering på elven.

Skipsselskapet HGK Shipping har sagt til BBC at det er sannsynlig at øvre Rhinen vil bli stengt helt for trafikk.

1 / 2 En mann går ved elven Rhinen, som nå har svært lav vannførsel. Bildet er fra 15. august. Rhinen, med ekstra lavt vannivå, fotografert 12. august. forrige neste fullskjerm En mann går ved elven Rhinen, som nå har svært lav vannførsel. Bildet er fra 15. august.

Vannet borte i elvene - jordbruket rammes

Nord-Italia er også inne i en kritisk tørkeperiode noe som har rammet Italias største innsjø, Gardasjøen. Ifølge Euronews er innsjøen nå nært det aller laveste nivået som noen gang er målt. Temperaturen i vannet har også steget til 26 grader, og mye av vannet har fordampet.

Også Italias lengste elv Po er hardt rammet, noe som igjen går utover jordbruket som er avhengig av vannet fra elven. Det antas at mellom 30 og 40 prosent av sesongens innhøsting er tapt som følge av tørken.

1 / 2 En båtrestaurant på elven Po ligger på tørr grunn. Vann-nivået i Gardasjøen i Italia har falt dramatisk den siste tiden. forrige neste fullskjerm En båtrestaurant på elven Po ligger på tørr grunn.

Dramatiske nyheter - samme historie

Som med Themsen, Po og Rhinen er også andre elver og innsjøer rammet rundt om på det europeiske kontinentet. Samtidig har brannmenn kjempet intenst mot skogbranner i Spania og Frankrike.

Disse enkeltnyhetene er endel av den samme historien, påpeker Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning:

– Dette er sterkt påvirket av klimaendringene. Hetebølger som denne og den tilhørende tørken er akkurat den typen ekstremvær vi advarte om i FNs klimarapport i fjor, sier han til VG.

TØRKE: En død fisk ligger på bunnen av en uttørket innsjø i Conoplja i Serbia. Vannmangel har rammet også Serbia hardt denne sommeren.

Samset mener verden vil se flere og flere av denne typen hetebølger etter hvert som den globale oppvarmingen blir sterkere.

– Det vil ikke skje hvert år, men de vil komme stadig oftere, sier han.

Forskeren mener at det i årene som kommer, i hele Europa sør for Danmark, vil bli mindre regn. Og kombinert med hetebølger, vil det gi forutsetninger for tørke.

– Så å si alle ekstremværhendelsene vi ser i dag er grundig påvirket av klimaet. De er ofte opp mot 10, 15, 20 ganger mer sannsynlige enn de var før den globale oppvarmingen, sier Samset.