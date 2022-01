Biden tror Putin går inn i Ukraina: − Han må gjøre noe

Joe Biden lover at Russland vil bli stilt til ansvar, hvis styrkene deres invaderer Ukraina. Men han tror fortsatt ikke Vladimir Putin ønsker full krig.

– Min gjetning er at han vil gå inn, sa Joe Biden om Putin og Ukraina, da han markerte sitt første år i Det hvite hus med en pressekonferanse onsdag kveld norsk tid.

Spenningen omkring Russland og Ukraina kom høyt på dagsorden. Russland skal ha 100.000 soldater på grensen til nabolandet i sørvest.

– Katastrofe for Russland

– Hvis de faktisk gjør hva de kan med troppene de har på grensen, kommer det til å bli en katastrofe for Russland, lovet den amerikanske presidenten.

Han forsikret at USA og deres allierte ville påføre Russland store kostnader og betydelig skade, om landet invaderer Ukraina.

Biden sa i Genève at han tror det siste Putin ønsker, er en ny kald krig. De to presidentene snakket to ganger med hverandre i desember.

– Jeg tror fremdeles ikke Putin vil ha full krig. Men jeg tror han setter USA og NATO på prøve. Og at han vet det vil koste ham dyrt, om han går inn i Ukraina.

PANSRET: Russiske militære kjøretøy ankommer Hviterussland, hvor Russland og Hviterussland planlegger en felles militærøvelse neste måned.

Biden sier at han og Putin ikke har problemer med å forstå hverandre.

Lover strenge sanksjoner

– Putin har aldri sett sanksjoner som dem jeg har lovet, sa Biden.

Han sa blant annet at russiske banker ikke lenger vil få handle i amerikanske dollar, om landets militære styrker går inn i Ukraina.

Biden sa at slike tiltak vil være ødeleggende for Russland, men også vil ha negativ innvirkningen på økonomien i USA og Europa.

Samtidig fremholdt den amerikanske presidenten at en mindre inntrengen fra Russlands side i Ukraina ville utløse mindre motreaksjoner enn en full invasjon.

Biden sa at han er opptatt av å holde samlet front i Nato og vedgikk at medlemslandene ved en mindre inntrengen kan være uenige om hvilke reaksjoner som er passende.

TOPPMØTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) møter USAs utenriksminister Antony Blinken i Kiev onsdag.

– Gjetter at han går inn

– Jeg er ikke sikker på at han er sikker på hva han skal gjøre. Jeg gjetter at han går inn. Han må gjøre noe, sa Biden om Vladimir Putin veivalg i Ukraina.

Biden sa at det eneste han er sikker på, er at avgjørelsen er Putins alene.

– Jeg mistenker at det kommer an på hvilken side av sengen han står opp på om morgenen, med tanke på hva han nøyaktig vil gjøre, sa den amerikanske presidenten.

Han påpekte samtidig at det ikke bare er «plankekjøring» for russerne. Han forutser at tapene av menneskeliv vil kunne bli store ved en invasjon i full skala.

– Går han inn, vil vi øke vår tilstedeværelse i Polen og Romania. Vi har en hellig forpliktelse til å forsvare de landene. De er en del av Nato, understreket Biden.

Han viser til at den internasjonale forsvarsalliansen er bygget på prinsippet om «én for alle, alle for én», forankret i den mest kjente av Atlanterhavspaktens 14 artikler, Artikkel 5.

– Putin har et klart valg: Enten nedtrapping og diplomati, eller konfrontasjon og konsekvenser.

– Omikron nye fienden

Biden åpnet pressekonferansen med å peke på hva han kaller «enorm fremgang».

Han trakk frem at 210 millioner amerikanere er fullvaksinert, at seks millioner nye arbeidsplasser er skapt, at ledigheten synker og at barnefattigdommen er redusert.

– Men fremdeles er mye frustrasjon og utmattelse. Og vi vet hvorfor. Omikron har utfordret oss og er blitt den nye fienden, sa Joe Biden i sin innledning.

Han fremholdt at det er grunn til bekymring, men ikke til panikk.

– For mange har det vært mye å bære, men vi er på et annet sted nå. Vi har verktøyene – vaksiner og massetesting, slik at vi kan redde liv og holde skoler og virksomheter åpne.

TANKEFULL: President Joe Biden under pressekonferansen onsdag.

– Alt blir bedre

Onsdagens formelle pressekonferanse er bare presidentens andre på amerikansk jord, siden han inntok Det ovale kontor.

Første spørsmålet var så tøft som ventet:

– Inflasjonen øker, lovforslagene dine stanses i Kongressen, covid-19 tar livet av 1500 amerikanere hver dag og nasjonen er fremdeles splittet. Lovet du for mye?

– Hvorfor er du slik en optimist, repliserte Biden.

Så forsikret presidenten at han ikke hadde lovet for mye og gjentok at fremgangen hadde vært enorm i hans første år som president.

– Dødstallene var tre ganger så høye for kort tid siden. Alt blir bedre.

I FARTA: Joe Biden møter journalister i det han forlater Det hvite hus 15. desember i fjor. Han har hatt svært få formelle pressekonferanser.

Presidenten har nylig lidd flere store nederlag:

Biden får etter alt å dømme ikke vedtatt en høyt prioritert stemmerettsreform. Han måtte legge til side lovforslag om store sosiale reformer og klimatiltak. Høyesterett sa nylig nei til hans krav om vaksinering og testing av ansatte i større bedrifter.

Lav oppslutning

Biden har totalt sett i sitt første år holdt færre formelle pressekonferanser enn forgjengerne Donald Trump, Barack Obama og George W. Bush.

I FiveThirtyEights gjennomsnitt av meningsmålinger er 42 prosent fornøyd med jobben Biden gjør. 51 prosent er misfornøyd.

Av de siste fem presidenter hadde bare Donald Trump lavere oppslutning etter ett år i Det hvite hus.