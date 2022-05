Alene i bomberegnet

Før krigen

bodde det

800 mennesker

i blokken. Nå er det bare

55 år gamle

Aleksander og

seks andre igjen.

Alene i bomberegnet

Espen Rasmussen

Harald Henden (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Første gang blokken ble truffet var 21. april. Jeg var heldig, jeg var i kjelleren på grunn av alle bombene, sier Aleksander.

Bydelen Saltivka i Kharkiv ligger utsatt til, med sine enorme boligblokker fra 1960 og -70-tallet som en mur mellom russiske og ukrainske styrker. Siden invasjonen har området opplevd konstant bombardement, ofte med dødelig utfall.

De aller fleste av bydelens rundt 400.000 innbyggere har flyktet. Igjen er stort sett gamle og syke. I kjellere, under skoler, barnehager og i gamle bomberom. Her gjemmer de seg store deler av dagen og natten, helt avhengig av hjelp fra frivillige som risikerer sitt eget liv for å dele ut mat.

Aleksander sitter utenfor den tolv etasjer høye blokken og røyker en sigarett. Tre eldre kvinner er også der. De forsiktige smilene deres avslører at frykten ikke er langt unna. Samtidig kan smellene fra bombene høres som fjerne drønn.

– En uke senere traff enda en bombe hjemmet vårt. Da falt deler av veggen ned og alt i leiligheten min ble ødelagt, sier han.

Aleksander tar oss med inn i boligblokken. Det er helt mørkt og han lyser vei med en liten lommelykt. Opp trappene til femte etasje blir stanken etter brannen som oppsto fra bombingen sterkere. Han viser oss hvor han pleide å bo.

Det er ingenting igjen. På balkongen ligger rester

etter bomben som traff

den andre gangen.

Den laget et stort hull i gulvet. 55-åringen bor fast i kjelleren nå, mens hunden hans fortsatt holder til i leiligheten. Datteren og barnebarnet flyktet for en måned siden.

– Jeg kan ikke reise herfra. Dette er mitt land, det er min by og min leilighet, sier han.

Utenfor boligblokken tar Aleksander imot noen bokser med kjøtt fra hjelperen Roman. Han har reist rundt i området siden krigen brøt ut med mat til de som fortsatt bor her. Det er en risikabel jobb. Russerne bomber tilfeldig og har truffet alt fra skoler og butikker til boligblokker og biler.

– Frem til nå har mange av de som fortsatt bor i denne bydelen delvis klart seg med mat de har lagret. Men nå begynner det å ta slutt. Da blir behovet for hjelp virkelig stort, sier Roman.

Han er deleier i to hoteller i byen, noe som gjør at han har penger til å finansiere hjelpen. Nå har han åtte varebiler som brukes til å dele ut mat, såpe, klær og alt annet folk trenger.

– Det er min plikt å hjelpe. Jeg er heldig, min familie flyktet til Montenegro, de er trygge og lever godt, sier han.

Vi kjører mellom de ruvende boligblokkene fra kommunisttiden og kommer nærmere frontlinjen. Med jevne mellomrom hører vi smell fra både utgående og innkommende artilleri. Vi stopper ved en parkeringskjeller.

Inn en tung ståldør og ned rampen som før ble brukt av biler.

Det er mørkt

og kaldt. Rå betong på gulv,

vegger og tak.

Ingen varme. Langs veggene står madrasser og små telt. Et lite bord er dekket med en fargerik plastduk.

En eldre Mercedes står parkert på samme plass som den ble forlatt da krigen brøt ut 24. februar. Noen av parkeringsplassene er dekket med tepper for å skape litt privatliv. Her nede har rundt 20 mennesker bodd i over to måneder nå.

– Vi forsøkte å holde ut i leiligheten vår så lenge vi kunne. Da russerne bombet, gjemte jeg og mannen min oss mellom to tykke vegger i gangen. Men så ble strømmen borte, deretter ble varmen borte og så forsvant gassen. Til slutt knuste alle vinduene i en eksplosjon. Da måtte vi flytte ned i parkeringskjelleren, forteller 70 år gamle Maria Tichenko.

Hun snakker til oss

med en stemme

som skjelver. Maria er redd

for bombene.

Men mest av alt frykter hun for helsen til sin mann, som jobbet med oppryddingen ved Tsjernobyl kraftverket etter atomulykken i 1986. Han har en rekke helseplager etter å ha blitt utsatt for stråling, og er avhengig av mange medisiner.

– Mannen min var i sjokk i flere uker etter at krigen brøt ut. Han snakket ikke med hverken meg eller noen andre. Bare satt her nede og så ned i bakken. Nå har han heldigvis begynt å prate litt. Men vi er snart tomme for medisinene hans og jeg vet ikke hvordan vi skal få tak i mer nå, sier Maria.

Ingen vet nøyaktig hvor mange som fortsatt bor i bydelen Saltivka. Gatene er tomme og det er ikke mange biler som våger seg inn så nære den russiske frontlinjen. For Maria fantes det ikke noe annen mulighet enn å trekke ned i parkeringskjelleren.

– Hele min familie bor i områdene som er okkupert av russiske styrker. Så vi hadde ikke noe annet sted å flykte, sier hun.

Maria og mannen har ikke dusjet på en måned. Vann leveres i store plastdunker. De får stort sett et varmt måltid hver dag. I går var det suppe.

– Heldigvis finnes det engler. De kommer til oss hver dag med mat og andre ting vi trenger. Uten dem vet jeg ikke hvordan vi ville overlevd, sier Maria. Da vi spør om hvordan Saltivka var før krigen, får hun tårer i øynene:

– Dette var et nydelig sted før krigen. Det var den mest komfortable byen i Ukraina. Jeg elsker Saltivka, men nå har Putin ødelagt alt.