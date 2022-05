NÆR FRONTLINJEN: Sivile ukrainere har opplevd store ødeleggelser i krigen i Ukraina. Her en kvinne i landsbyen Novovorontsovka, bare ti kilometer unna frontlinjen i Kherson.

Ukraina hevder de har opprettet russisk legion

Meldingene om at russiske soldater kjemper på Ukrainas side er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Russere som vil kjempe på Ukrainas side mot den russiske invasjonen har ifølge ukrainske myndigheter fått en egen legion i den ukrainske hæren.

Mandag publiserte den angivelige legionen, som kaller seg «Freedom of Russia», en video på Instagram der de skriver at de har ankommet Donbas øst i Ukraina for å delta i kampene ved frontlinjen.

Forsker ved Forsvarets Høgskole, Tobias Sæther, sier til VG at han har sett at ukrainske myndigheter har gått ut med at russiske soldater skal ha vervet seg på ukrainsk side, men sier at han ikke har kunnet verifisere dette.

På generelt grunnlag sier han at en del russiske soldater har opplevd at krigen ble solgt inn som noe helt annet enn det den var.

– Da de russiske soldatene kom på bakken i Ukraina be de umiddelbart engasjert i skarpe utvekslinger. De ble ikke mottatt som frigjørere, men som okkupanter, sier Sæther.

MISFORHOLD: Tobias Sæther sier en del russiske soldater fikk krigen solgt inn som noe helt annet enn det den var.

Sier de har blitt lurt

5. april avholdt tre maskerte menn en pressekonferanse, som ble kringkastet på Youtube og publisert på ukrainske Interfax, der de slo fast at det ikke foregår noen spesialoperasjon i Ukraina.

– Det foregår en ekte krig her, mot sivilbefolkningen, uttalte en av legionærene.

Motivasjonen deres er å bekjempe Putins regime, uttalte gruppen på pressekonferansen.

På videoen sier en av de maskerte mennene at den russiske regjeringen hadde lurt dem til å gå inn i et suverent land for å utføre det han beskrev som «krigsforbrytelser», ifølge Time.

Etter at han ble tatt til fange av ukrainske styrker, og løslatt igjen, gikk han over til ukrainsk side, hevder han.

På pressekonferansen sa legionen at de også har medlemmer fra Hviterussland.

Gruppen bærer emblemer med blå og hvite flagg på uniformene, som har blitt kjent som et symbol som representerer motstand mot den russiske invasjonen av Ukraina.

Forsker Tobias Sæther sier at han tror at dersom det er slik at de ukrainske myndighetene aktivt jobber for rekruttering av russiske soldater, så er det først og fremst for å sette en støkk i den russiske kampviljen.

– Jeg tror ikke det på kort sikt tilfører veldig mye kampkraft. Det dreier seg om kost og nytte når det kommer til opptrening, sier han.

Den ukrainske regjeringen har ønsket alle som ønsker å kjempe sammen med dem varmt velkommen.

27. februar annonserte president Volodomyr Zelenskyj at det var opprettet en «internasjonal legion» for utenlandske frivillige som ønsket å delta i kampen for å forsvare Ukraina.

Ti dager senere hevdet Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba at de hadde mottatt nær 20.000 søknader. Den angivelige russiske legionen vil ikke oppgi hvor mange medlemmer de har av hensyn til soldatenes sikkerhet, sier de på pressekonferansen de avholdt tidlig i april.

De hevder å ha mottatt mer enn 300 søknader fra folk som vil verve seg til legionen.

Onsdag forrige uke skrev det ukrainske forsvarsdepartementet på Telegram at lederne i «Freedom of Russia» besøkte russiske fanger for å velge ut de som ønsker å tjenestegjøre for Ukraina, ifølge Newsweek.

I helgen ble det publisert videoer av militære kjøretøy som kjører gjennom Poltava-regionen i sentrale deler av Ukraina.

Samme dag skriver «Freedom of Russia»-legionen på Twitter og Instagram at legionen beveger seg til slagmarken øst i Ukraina.