STORSTILT AKSJON: Redningsmannskaper leter etter savnede i landsbyen Pettimudy i Kerala. Foto: STR / AFP

Minst 26 døde i flomkatastrofe sør i India

Med anleggsmaskiner og helikoptre arbeider redningsmannskaper seg gjennom gjørmen sør i India. De leter etter et stort antall savnede etter flom og jordskred i et område hvor risikoen for slike katastrofer blir stadig større.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Så langt er 26 personer funnet omkommet etter flom og massive jordskred i delstaten Kerala helt sør i India, melder India Today søndag kveld. Ifølge BBC skal flere titalls personer fremdeles være savnet, og redningsmannskaper leter iherdig i jordmassene etter de savnede.

Seks barn er blant de som så langt er funnet døde i skredet. BBC melder om en familie på seks som alle omkom, etter at huset deres ved byen Kottayam ble skylt vekk i et jordskred.

Omfattende søk

Mannskaper fra hæren, brannvesenet og de indiske redningsstyrkene NDRF er blant de som er satt inn for å bistå i de krevende søkene. Militære helikoptre blir brukt for å fly inn forsyninger til mannskaper og overlevende.

Også lokale frivillige hjelper til i med å fjerne gjørme, steiner og falne trær fra skredområdene.

TUNGE LØFT: Redningsmannskaper forsøker å rikke et kjøretøy som har veltet i et skred i Kerala. Foto: AFP

– Vi følger fortløpende situasjonen i deler av Kerala etter omfattende nedbør og flom. Myndighetene vil gi all muligstøtte til folk i nød. Jeg ber for alles sikkerhet, skriver Indias innenriksminister Amit Shah i en uttalelse på Twitter.

Delstatens sjefsminister Panarayi Vijayan opplyser på Facebook at det er åpnet flyktningleirer i de rammede områdene.

Sandmafia-virksomhet øker risiko

Dette er ikke første gang denne delstaten rammes av flomkatastrofe. I 2018 døde hundrevis da en enorm flom rammet delstaten. Da måtte flere enn en million mennesker flykte fra områdene de bodde i.

Og risikoen for slike katastrofer har økt som følge av økt fortetning og utbygging i området. Behovet for nye konstruksjoner i byene, har ført til omfattende og ofte ulovlig utvinning av sand til betongproduksjon.

I India er svartebørsen for sand ifølge The Times of India verdt 22 milliarder kroner i året. Lokalt er bandene kjent som «sandmafia» – og de er villige til å drepe for å sikre sanden.

VG har tidligere omtalt den brutale mafiaen: Sandmafia sprer frykt: − Fullstendig hensynsløse

Selv om utvinning av sand er ulovlig i store deler av India – også i delstaten Kerala – er etterspørselen så stor, at virksomheten fortsetter i det skjulte. Mafiaen betaler politi og parlamentsmedlemmer for å se en annen vei, har India-ekspert Arild Engelsen Ruud tidligere forklart for VG:

– I India er bestikkelser politisk kultur. Partiene mottar ingen statsstøtte, og donasjoner over en viss sum regnes som korrupsjon. Derfor er det stort hemmelighold rundt pengene partier mottar.

Sandutvinning i stor skala forekommer også i Kina. Det kan ha store konsekvenser for landskapet, som her ved Poyang-innsjøen i Øst-Kina:

Utvinningen gjør at innsjøer og våtmarksområder som tidligere har oppmagasinert vann og forebygget omfanget av større flomhendelser i Kerala, nå har forsvunnet, skriver BBC.

De viser også til en vurdering gjort av føderale myndigheter i India, som sier at delstaten med sine 44 elver er blant Indias ti mest sårbare for flom.