PARNTERE: Rudy Giuliani (t.v.) og hans tidligere forretningspartner, ukrainske Lev Parnas drakk kaffe sammen på et Trump-hotell i Washington i 2019.

Giuliani-medarbeider kjent skyldig i ulovlig valgkampfinansiering

Lev Parnas, den tidligere forretningspartneren til Rudy Giuliani, har blitt funnet skyldig i å ha brutt loven om valgkampfinansiering i USA.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder CNN fredag kveld.

Giuliani har vært tidligere president Donald Trumps personlige advokat.

Parnas ble funnet skyldig på seks punkter knyttet til «innflytelseskjøp» i sammenheng med valgkampfinansiering, skriver kanalen.

Han og kollegaen Igor Fruman ble pågrepet på en flyplass utenfor Washington i oktober 2019, og han var blant annet siktet for brudd på loven som regulerer finansiering av valgkamper i USA.

Juryen i en føderal domstol i New York kom frem til at Parnas var skyldig i å ha brukt penger fra en russisk støttespiller til å finansiere politiske bidrag de håpet å bytte mot politisk velvilje for deres felles cannabis-satsing.

Parnas ble også funnet skyldig i å ha brukt penger fra Fruman – som tidligere har erkjent straffskyld – og et falskt selskap for å sende hundretusener dollar i politiske donasjoner til Det republikanske partiet og pro-Trump-komiteer, for så å lyve om det til Den føderale valgkomiteen (FEC).

FUNNET SKYDLIG: Ukrainske Lev Parnas på vei ut fra retten i New York fredag.

I 2018 flagget FEC en donasjon knyttet til Parnas på 325.000 dollar, tilsvarende rundt 2,7 millioner norske kroner, til den Trump-knyttede «America First Action Super PAC».

PAC står for «Political action committee», og er organisasjoner som samler inn, bruker og donerer penger med hensikt å påvirke valget.

Parnas risikerer nå opp til fem år i fengsel for hvert av de første fem punktene han er funnet skyldig i. Det siste, og sjette, punktet han er funnet skyldig i er å ha forfalsket forklaringer til FEC, noe som har en strafferamme på opp til 20 år. Den totale strafferammen for punktene han er funnet skyldig i, er altså opp til 45 år i fengsel.

Parnas har selv avvist anklagene mot ham.

– Jeg har aldri gjemt meg for noen, sa han utenfor rettssalen fredag.

Hans tidligere forretningspartner Giuliani, som var Trumps personlige advokat, var ikke tiltalt i denne saken.

Saken mot Parnas har fått stor oppmerksomhet i USA på grunn av hans rolle i Giulianis innsats for å få Ukraina til å etterforske Joe Bidens sønn før presidentvalget.