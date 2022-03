Russland hevder de har tatt kontroll over deler av Mariupol

Britisk etterretning mener det er en merkbar nedgang i russisk luftaktivitet i Ukraina. Russerne prøver fortsatt å rykke frem på tre fronter.

Først til kampen om hovedstaden Kyiv.

Russiske styrker har presset på mot Kyiv, spesielt fra nordvest, der den mye omtalte russiske militærkolonnen stagnerte.

Men ifølge britisk etterretning har de fortsatt ikke hatt noen særlig fremgang:

– Den store russiske kolonnene nordvest for Kyiv har hatt liten progresjon i over en uke og lider stadige tap på grunn av de ukrainske væpnede styrkene, skriver de i en oppdatering torsdag morgen.

– Det har vært en merkbar i total russisk luftaktivitet over Ukraina de siste dagene, trolig på grunn av den ikke-forventede effektiviteten og utholdenheten til det ukrainske luftforsvaret, mener britisk etterretning.

28. februar ble den russiske militærkolonnen avbildet på satellittbilder ved Hostomel flyplass – og satellittbilder fra onsdag viste at den fortsatt ikke hadde beveget seg forbi flyplassen.

Tross harde kamper har russiske styrker heller ikke lyktes å trenge forbi Irpin og Bucha, når det er torsdag og to uker siden invasjonen startet.

– Det har vært to uker som har vært nokså mislykkede, tror jeg, sett med russiske øyne, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til VG.

– De klarte ikke å nedkjempe det som er deres viktigste mål, nemlig den politiske og militære ledelsen i hovedstaden Kyiv. Når de ikke har fått til det, har de blitt tvunget inn i en form for krig som de ikke var forberedt på på forhånd, fortsetter Heier.

– Hvor lenge kan de holde ut uten å ta Kyiv?

– Det er det store spørsmålet, Kyiv er under et voldsomt press fra flere kanter og det har de vært nå lenge, sier Heier.

Hevder de har tatt deler av Mariupol

Russland prøver fortsatt å rykke frem fra nord, fra øst og fra sør.

– Men de frontene henger ikke tilstrekkelig sammen, påpeker oberstløytnanten.

– Når frontene ikke henger tilstrekkelig sammen, får man ikke utnyttet den synergien eller det samspillet som man kanskje skulle forventet mellom disse nærmere 190.000 soldatene, sier Heier.

– Det blir tre isolerte kriger som russerne blir tvunget til å føre, sier han videre.

Det er også en av grunnene til de harde kampene om Mariupol i sør, som er den siste byen mellom separatist-styrkene som angriper fra øst og styrkene som kom inn fra Krim i sør.

Torsdag morgen hevder det russiske forsvarsdepartementet at de har tatt kontroll over deler av storbyen Mariupol. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

De massive angrepene fra russiske styrker på den beleirede byen er beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser. Det er også her lokale myndigheter og medier melder at russiske angrep onsdag fullstendig ødela et barnesykehus – og at byen hastebegraver døde i massegraver.