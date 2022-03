Zelenskyj kraftig ut mot Nato

Ukrainas president langer ut mot Nato etter deres toppmøte fredag. Han anklager forsvarsalliansen for å gi «grønt lys» for bombing av landet.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

President Volodymyr Zelenskyj har i flere dager bedt Nato om å stå for en flyforbudssone over Ukraina.

Det innebærer å sende kampfly fra Nato inn i Ukraina, noe Nato avviser å gå med på, etter at medlemslandenes utenriksministere møttes fredag.

– Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere, sa generalsekretær Jens Stoltenberg etter møtet.

Han peker på at alliansens oppgave er å holde sine 30 nasjoner trygge.

«Vil dø på grunn av Nato»

President Zelenskyj er ikke utydelig etter avgjørelsen.

– I dag har alliansen gitt grønt lys til bombing av ukrainske byer og landsbyer, ved å nekte å opprette en flyforbudssone. Dere kunne ha stengt luftrommet, sier han.

Han understreker at menneskene som kommer til å dø fra dagen denne avgjørelsen ble tatt også vil dø på grunn av Nato, ifølge den ukrainske avisen Ukrinform.

Videre omtaler han toppmøtet som svakt og et tapt møte.

– Vi ser at ikke alle anser kampen for Europas frihet som deres hovedprioritet.

– I ni dager har vi vært vitner til en hard krig. Byene våre blir ødelagt, folket og barna våre, boligområder, kirker, skoler blir skutt. Alt som gir mennesker et normalt liv blir skutt. NATO-landene ønsker at dette fortsetter, vel vitende om at nye bombinger og ofre er uunngåelig, sier han engasjert.

– Vi har blødd for vårt felles Europa og felles frihet, avslutter han.

Ikke Nato-medlemmer

Ukraina er ikke medlem av NATO. Lenge har det har stor skepsis blant befolkningen om et slikt medlemskap. Vendepunktet i folkemeningen kom da Russland annekterte Krim og ga støtte til de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina i 2014.

Også innad blant de 30 medlemslandene i Nato har det vært stor skepsis til å gi Ukraina medlemskap, nettopp i frykt for å eskalere konflikten med Russland.

I 2019 vedtok nasjonalforsamlingen at medlemskap i Nato og EU er strategiske mål for Ukraina. En meningsmåling foretatt av Kyiv International Institute of Sociology i desember 2021 viser at 59 prosent av de spurte støtter Nato-medlemskap. 28 prosent er mot. Det hjelper uansett lite i dag.

For få dager siden, midt under krigen, søkte presidenten om EU-medlemskap for Ukraina. Ifølge en ekspert på området kan en slik prosess ta flere år.