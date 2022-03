UNDER RUSSISK KONTROLL: Byen Kherson i Sør-Ukraina skal nå være under kontroll av russiske styrker. På bildet ses flere russiske soldater rundt en russisk stridsvogn tirsdag.

Kherson har falt: − Det eneste jeg ba om, var at de ikke skyter folk

Den ukrainske byen Kherson langs Svartehavet har falt og er nå under kontrollen til russiske styrker. Det sier byens borgermester. Samtidig går luftvernsirene i flere andre store byer i Ukraina.

SISTE: Onsdag kveld skriver New York Times at borgermesteren i Kherson sier at byen har falt og at russiske styrker nå har kontroll over byen.

Byen regnes som strategisk viktig. Tidligere onsdag hevdet Russland at de hadde kontroll over byen, men da sa ukrainske myndigheter at det ikke stemte.

Men nå bekreftes det at ukrainske styrker ikke lenger har kontroll.

– Det er ingen ukrainsk hær her. Byen er omringet, sier Khersons borgermester Igor Kolykhaev.

Det er dermed den første store ukrainske byen som har falt. Rundt 300.000 mennesker bor i byen.

Her ligger byen:

Ba russiske styrker ikke skyte sivile

Skulle russiske styrker klare å holde kontrollen over byen, vil det hjelpe Russland med å opprette en såkalt landbro som kan strekke seg både østover mot utbryterregionene Donetsk og Luhansk, men også vestover mot Odessa.

Ifølge borgermesteren har de ukrainske styrkene trukket seg helt ut av Kherson mot nabobyen Mykolajiv, i nordvestlig retning.

Borgermesteren sier at en gruppe på ti væpnede, russiske offiserer sammen med sjefen for styrkene som angriper byen, gikk inn i rådhuset onsdag. Her skal de ha informert ham om at de ville sette opp en ny regionregjering tilsvarende de russiskstøttede utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i landet, har.

– Jeg har ikke lovet dem noe. Jeg har ingenting å love bort. Jeg er kun interessert i et normalt liv for byen vår! Det eneste jeg ba om, var at de ikke skyter folk, skriver borgermesteren på Facebook om møtet med offiserene.

Kraftig eksplosjon i Kyiv

En rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet sa onsdag kveld, like før klokken 20.00 norsk tid, at det var en kraftig eksplosjon nær togstasjonen i den ukrainske hovedstaden Kyiv, meldte Reuters.

I forkant av uttalelsen fra innenriksdepartementet var det flere meldinger i sosiale medier om det samme.

Det har de siste dagene vært stor trengsel ved togstasjonen, der flere av byens innbyggere har forsøkt å flykte mens den russiske krigsmaskinen stadig ruller nærmere.

Det statlige ukrainske jernbaneselskapet sa onsdag kveld at det var et russisk luftangrep som rammet nært den sørlige togstasjonen, der tusener av barn og kvinner evakueres fra byen, men det skal likevel ikke stemme.

En rådgiver i innenriksdepartementet sier ved 21.30-tiden at det var en nedskutt, russisk krusmissil som var årsaken til eksplosjonen.

– Hvis raketten hadde truffet et sted i sentrum av Kyiv, ville ofre og ødeleggelser har vært avskrekkende, skriver han på Facebook.

Det er uklart om noen er skadet eller drept som følge av eksplosjonen. Jernbaneselskapet sier at stasjonen fikk mindre skader og at togene fremdeles er operative.

En journalist i Kyiv skrev på Twitter klokken 19.47 at eksplosjonen kunne bli kjent i bygningen hun er i.

Luftvernsirener i flere byer

Russland skal i stadig større grad angripe infrastruktur som del av sin invasjon av, og krig i, Ukraina. Tirsdag ødela en eksplosjon fra et missil et TV-tårn i Kyiv. Minst fem personer ble drept som følge av hendelsen. Ifølge Ukraina var det et russisk missilangrep.

Luftvernsirener har onsdag kveld blitt hørt flere ganger i hovedstaden Kyiv, også i etterkant av eksplosjonen som ble hørt.

Ifølge departementet er deler av Kyiv nå uten oppvarming som følge det som skal være et rakettangrep nært jernbanestasjonen.

Flere grupper med CNN-reportere som fremdeles er i Ukraina melder om luftvernsirener i andre byer også, skriver CNN rundt 20.30-tiden.

Journalistene melder om luftvernsirene i havnebyen Odessa, sør i landet, i Uman som ligger sentralt i Ukraina.

De bekrefter også at de har hørt en kraftig eksplosjon i Kyiv.

Her er foregår det kamper i Ukraina:

Russlands krig mot Ukraina er inne i sin syvende dag. Ifølge en amerikansk tjenesteperson er Russland bak tidsskjemaet for invasjonen av Ukraina, meldte Reuters tidligere onsdag.

Det samme meldte Foreign Policys reporter Jack Detsch på Twitter. Der skrev han at tidlige rapporter indikerte at USA forventet at Russland ville angripe den ukrainske hovedstaden Kyiv innen 24 til 48 timer etter starten av krigen.

Men det har altså ikke skjedd i fullskala med bakkestyrker. Krigen har likevel nærmet seg mer og mer den ukrainske hovedstaden, og tirsdag ble et TV-tårn i byen truffet av det som skal være en russisk rakett. Minst fem personer døde som følge av eksplosjonen.

EKSPLOSJONEN: Her treffer det som skal være en russisk rakett TV-tårnet i den ukrainske hovedstaden Kyiv tirsdag.

Uenige om antall drepte

Over 7000 russiske soldater er drept siden Russland gikk til krig mot Ukraina, sier en rådgiver til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj onsdag kveld.

Det er et kraftig hopp siden det forrige tallet ukrainske myndigheter oppga som var «over 5800».

Men Russland hevder at tallet er langt lavere enn begge disse tallene. Tidligere onsdag kommenterte Russland tallene for første gang siden de gikk til krig. De sier at 498 russiske soldater er drept så langt.

Russland hevder også at 2870 ukrainske soldater er drept. Ukraina har så langt ikke kommentert dødstallene for egne soldater, men sier at over 2000 sivile så langt er drept.

Den ukrainske rådgiveren sier også at Ukraina har tatt flere hundre russiske soldater som krigsfanger, inkludert høytstående offiserer. Ingen av tallene er bekreftet fra uavhengig hold.