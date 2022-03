Flere drept i luftangrep i Zjytomyr

Det er meldt om angrep og eksplosjoner flere steder i Ukraina tirsdag kveld.

I byen Zjytomyr , som ligger nordvest i landet, er flere personer drept i det ukrainske myndigheter mener er et russisk luftangrep.

Ti hus skal være skadet, og videoer fra stedet viser redningsmannskaper som slukker branner og rydder området.

Rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Gerasjenko, sier det var et kalibr-missil, en kryssermissil, som traff stedet. Han hevder også at angrepet kom fra den hvirerussiske siden av grensen.

Ifølge Gerasjenko ble fire personer drept i angrepet, inkludert et barn. Rådgiveren hevder i en melding på Telegram at målet var en militærbase, men at missilen bommet og traff boligområdet.

Ordfører i Zjytomyr, Serhii Sukhomlyn, sier at også et sykehus i næ

Bilder tatt av nyhetsbyrået Reuters sin fotograf i Zjytomyr tidligere på dagen, viser lokale innbyggere som prøver å forsvare byen med brannbomber.

KASTER BRANNBOMBER: Sivilbefolkningen møtte opp side om side ved ukrainske soldater i Zjytomyr tirsdag, skriver Reuters’ fotograf om dette bildet.

Zjytomyr ligger rundt 120 kilometer vest for hovedstaden Kyiv, og det ukrainske luftforsvaret har en base nær byen.

Det er blitt meldt om harde kamper og angrep flere steder i Ukraina tirsdag. Minst tre personer ble i formiddag drept i forbindelse med et angrep på et TV-tårn nær sentrum av hovedstaden Kyiv, og lokale myndigheter har bedt innbyggerne om å søke dekning.

I nærheten a hovedstaden har også en rakett truffet en privat fødeklinikk, ifølge klinikkens sjef, skriver NTB.

– Den ble påført store skader, men bygningen står. Alle er blitt evakuert, skriver klinikksjef Vitaliy gyrin på Facebook ifølge CNN.

Ifølge lokale myndigheter har også syv personer blitt drept i et angrep i den nordlige byen Kharkiv tirsdag, skriver New York Times.

Russiske styrker har i tillegg gått inn i byen Kherson, som ligger sør i landet, mellom Odessa og den annekterte Krim-halvøya. Ukraina har imidlertid fortsatt kontroll over byens administrasjonsbygg, ifølge innenriksminister Vadym Denysenko.