SØNDAG: På det fjerde døgnet av Russlands invasjon av Ukraina er en kolonne på vei mot hovedstaden.

Regjeringen: Vurderer å sende våpen til Ukraina

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) sier til NRK at de vurderer å sende våpen til Ukraina.

Søndag ble det klart at EU sender våpen til Ukraina.

Nå vurderer Norge det samme:

– Det er så definitivt til vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld, vi skal ha nye møter i dag. Hvis vi skal gjøre dette, må vi gjøre det grundig og skikkelig. Vi skal handle raskt, men ikke forhaste oss, sier han i radioprogrammet Politisk Kvarter på NRK mandag morgen.

Søndag besluttet regjeringen å sende militært utstyr som skuddsikre vester og hjelmer.

Hva skal til for at Norge sender mer enn hjelmer og vester, spør programlederen.

– Det er en grundig vurdering vi må gjøre nå i løpet av de neste timene og dagene. Vi må forsikre oss om at vi har bred støtte, og hva vi konkret har og raskt kan bidra med.

– Men timene går jo?

– Vi skal handle raskt og ikke forhaste oss.

– Er en av vurderingene at Norge kan bli dratt mer inn i konflikten?

– På sett og vis vil Putinregimet kunne bruke nesten hva som helst av argumenter for å vise at vesten kjemper mot, men det er svært viktig for regjeringen og oss som Nato-land å understreke at Nato ikke er involvert i denne konflikten.

Etter alle solemerker er det allerede norske våpen i Ukraina nå, fordi Norge på søndag åpnet for at andre land som har norske våpen kan sende det videre til Ukraina.

Presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von Der Leyen, sa under pressekonferansen søndag at EUs våpenlevering er historisk:

– For første gang vil den Europeiske Union finansiere kjøp og levering av våpen og annet utstyr til et land som er under angrep.

EU har også stengt hele luftrommet for russiske fly. Det vil si at de ikke har mulighet til lande i, ta av i eller fly over EU.

– Også privatflyene til oligarkene, sier hun.