Se dokumentaren «Try Harder!»: – Denne skolen knuser selvtilliten din

Avgangselevene på Lowell High School i San Francisco er stresset. Her har «alle» et talent, utrolig arbeidsmoral og får toppkarakterer i alle fag. I tillegg jages mange av dem av innvandrerforeldre, som ser veien til et lykkelig liv gjennom akademiske prestasjoner. Hva gjør alt dette presset om prestasjon med ungdommene?

Publisert: Nå nettopp

VG har kun rettigheter til å vise «Try Harder!» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.