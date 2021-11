forrige



Polens statsminister: − Migrantkrisen er statlig terrorisme

Polen anklager nabolandet Hviterussland for statlig terrorisme, ved å sende tusenvis av migranter mot grensen. Begge sider i konflikten trapper også opp sin militære tilstedeværelse.

Av Nilas Johnsen og NTB

Polen har satt inn over 12.000 soldater og grensevakter ved grensen mot nabolandet. Mandag forsøkte hundrevis, trolig flere tusen, av migranter og flyktninger å krysse grensen – i hviterussisk regi.

På polsk siden ble de møtt med helikoptre, tåregass og piggtråd. Situasjonen er fortsatt svært spent: Migrantene oppfordres av Hviterussland til å krysse, mens Polen sier grensen er «hellig», og vil bli forsvart med alle midler.

I flere uker har Hviterussland brukt migrantene som brikker i et spill for å legge press på EU ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Skylder på Lukasjenko

Under en pressekonferanse i Warszawa onsdag, kom statsminister Mateusz Morawiecki med anklagen om at Hviterussland begår en form for statlig terrorisme.

Morawiecki la til at han tror krisen er en «stille hevn» fra hviterussiske myndigheter for Polens støtte til opposisjonen i landet.

Vestlige myndigheter har i månedsvis anklaget Hviterussland og president Aleksandr Lukasjenko for å frakte migranter fra Midtøsten til Hviterussland, for så å sende dem over grensene til EU.

Ifølge EU er strømmen av flyktninger og migranter hevn for sanksjonene som ble innført etter at Lukasjenko slo hardt ned på demonstrasjoner og politisk motstand etter valget i fjor.

Lukasjenko har selvsagt et annet syn. Denne uken fikk han støtte av Russlands president Vladimir Putin, og de to klaget på «den harde behandlingen fra polsk side rettet mot fredelige folk», og uttrykte bekymring for utplassering av polske militære styrker langs grensen.

Blir kasteballer

Migrantene kommer til en stengt grense, og ender som kasteballer i ved grensen. Her traff VGs polske frilanser tre syriske migranter i et skogholt nær landsbyen Narewka i slutten av forrige uke.

– Dette er ingen god vei å komme seg til Europa på. Men fordi vi er fra Syria, og ikke kan skaffe visum, så er det den eneste måten. Så selv om dette er veldig ille, finnes ingen bedre måte, sier de tre.

Polsk aktivist: – Krigsmetaforer

Natalie Berger, aktivist i den polske organisasjonen GrenseGruppen, sier til VG at hun er forferdet.

– Den polske regjeringen bruker krigsmetaforer, og kaller det for en invasjon når det egentlig er en humanitær krise, sier Berger.

Flyktninghjelpens Jan Egeland sier «det kyniske spillet med menneskeliv» på grensen mellom Polen og Hviterussland vekker avsky.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet ber Hviterussland og Polen om å løse situasjonen for desperate flyktninger.

– Jeg er forskrekket over at et stort antall flyktninger og migranter blir etterlatt i en desperat situasjon i temperaturer nær frysepunktet, sier Bachelet i en skriftlig uttalelse.

Hun ber innstendig om at de to lands myndigheter umiddelbart trapper ned konfliktnivået og løser situasjonen.

Støtte Polen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder hviterussiske myndigheter ansvarlige for migrantkrisen på grensen mot Polen.

– Jeg har forståelse for at Polen er i en veldig vanskelig situasjon, sier Huitfeldt (Ap) til NTB.

Huitfeldt har tidligere uttalt at Hviterussland har det fulle og hele ansvar for migrantstrømmen til grensene mot Polen og Litauen. Hun mener hviterussiske myndigheter bruker sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel.

– Dette er kynisk bruk av mennesker. Man gir beskjed om at det er lett å få adgang til Europa. Og så sender man dem til grensen. Det er et spill med menneskers liv. Det setter veldig mange mennesker i en forferdelig situasjon, sier Huitfeldt.