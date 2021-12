ØDE: På moped utforsker to menn et skogsområde i Libanon etter en skogbrann tidligere i sommer. Skogbranner vil bli vanligere som følge av klimaendringer.

Klimakrisen tvinger mennesker på flukt: − Slutt på å behandle naturen som et toalett

BEIRUT (VG) Midtøsten er blant områdene som rammes hardest av klimakrisen verden opplever. Slik blir mennesker drevet på flukt.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Slutt på å behandle naturen som et toalett. Slutt på å brenne og bore og grave gruver stadig dypere. Vi graver vår egen grav, advarte FNs generalsekretær António Guterres fra talerstolen til klimatoppmøtet i Glasgow.

Nylig samlet verdens ledere seg i Glasgow for å diskutere og finne løsninger på den menneskeskapte klimakrisen verden står oppe i.

For mens verdens ledere diskuterer hvordan og om de skal fase ut den fossile energien som er hovedårsaken til krisen, truer klimaendringene allerede en av verdens mest sårbare regioner: Midtøsten.

Regionen varmes allerede dobbelt så raskt som resten av verden, og innen 2050 vil det bli fire grader varmere, hvis vi baserer oss på målet om halvannen grad global oppvarming – som forskerne har satt som mål for å redde menneskeheten.

– Når det allerede er over 50 grader mange steder i Midtøsten om sommeren, får temperaturstigning dramatiske konsekvenser og gjør noen områder ulevelige for mennesker, sier forsker Mathilde Becker Aarseth.

Verdensbanken har estimert at 216 millioner mennesker globalt vil kunne bli drevet på flukt innen 2050 som følge av klimaendringene.

SKYGGE: To barn søker ly fra den stekende solen i nord-Syria tidligere i år. Denne dagen viste gradestokken godt over 40 grader.

Tvinges på flukt

Verdensbanken sier ekstreme klimatiske forhold vil bli den nye normalen, og regionen vil kunne oppleve stekende sol fire måneder av året.

– Klimaendringer i Midtøsten har allerede tvunget mange på flukt for å overleve når jordbruket ikke lenger er levedyktig der de kommer fra. Klimaendringer kan videre bidra til mer politisk uro og støtte til væpnede grupper, forteller Becker Aarseth.

Hun er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, og jobber med klima i regionen.

– De fleste klimaflyktningene i Midtøsten kommer til å flykte innad i eget land eller til andre land i nærområdet, og legge enda mer press på begrensede ressurser der.

Her får du en rask oversikt over hvordan det står til i noen av landene i regionen, og hva deres ledere gjør for å bekjempe klimakrisen.

OLJE: Salah al-Jasem (t.h.) og hans kollega raffinerer olje sammen. Salah jobbet som gjeter hele livet før tørken drev ham til oljen.

Syria

Det er ikke bare den ti år lange borgerkrigen som har herjet med Syria, men også de økende klimaendringene. Nord i landet har de opplevd den verste tørken på 70 år, som har gjort at levebrødet til bønder er blitt truet.

Tidligere i år besøkte VG bønder i Syria som fortalte at de har mistet arbeidet på grunn av tørken, og som nå må raffinerer olje på livsfarlig vis for å kunne brødfø familien.

Landets økonomi er tungt avhengig av nettopp oljeinntekter, og disse inntektene er ventet å minske i tiden fremover. Det vil kunne skape større økonomiske problemer i tillegg til klimakrisen.

Dette er noe av hva landet har i vente som følge av klimaendringene:

Vannressursene er allerede på bristepunktet, og vannet som renner gjennom Eufrat-elven, er på et mye lavere nivå enn vanlig, både på grunn av klimaendringer, men også nabolandet Tyrkia som har redusert vanntilførselen.

Temperaturen i Syria vil fortsette å øke, noe som gjør at landet får flere og lengre tørkeperioder. Det vil gå ut over matproduksjonen og flere vil trekke mot storbyene.

Luftforurensningen vil øke, som vil kunne føre til flere helseproblemer, slik som astma og luftveissykdommer.

Men krigen og energimangelen har også drevet frem en uventet bølge av solcellepaneler i byen Idlib, som ligger i opprørskontrollerte nord-Syria.

MOSUL: Barn som vokser opp i Irak nå, vil oppleve 3,1 ganger så mange tørkeperioder sammenlignet med deres foreldre, fremkommer det i en ny Redd Barna-rapport.

Irak

Landet er en av verdens største oljeprodusenter, men også et av landene som merker klimaendringene hardest. Sør i Irak hadde de i sommer temperaturer på 50 grader.

De høye temperaturene gjorde også at strømnettet gikk ned flere steder i landet, og folk måtte leve uten aircondition eller vifter.

Illsinte, og varme, demonstranter tok i sommer til gatene, satte fyr på bildekk og omringet kraftverk som måtte bli sikret av væpnede sikkerhetsvakter.

Dette er noe av hva landet har i vente som følge av klimaendringene:

Stadig mer av landet blir til ørken.

Økende temperaturer og mindre regn har ført til alvorlige og lengre tørkeperioder.

At mer av landområdet blir til ørken, vil føre til flere sandstormer i fremtiden.

Mangelen på vann har gjort at bønder har mistet jobben, og mange familier er blitt internt fordrevet og flyttet til storbyene på jakt etter annet levebrød. Én av to familier i tørkerammede områder av Irak trenger støtte til mat allerede nå, og én av fem har ikke tilstrekkelig mat til alle i familien, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Flyktninghjelpen.

Innen landbruk vil barn født i Irak i 2020 oppleve 3,1 ganger så mange tørkeperioder, og 4 ganger så mange ødelagte avlingsperioder, sammenlignet med deres forfedre.

Tilgangen på vann vil også bli et stadig større problem i Irak, og myndighetene gjør lite for å bedre situasjonen. Slik oppsummerer forsker Mathilde Becker Aarseth det:

– I et land som Irak, med mye korrupsjon og en dysfunksjonell stat, lever mange helt uten tilgang på vann, selv om Irak har mer vann fra naturens side. Hva nabolandene gjør, har også mye å si, og her lider Irak under Tyrkias oppdemming av Tigris. Vann er geopolitikk, og her kommer konfliktene til å dra seg til fremover.

SKOGBRANNER: I sommer ble Tyrkia rammet av voldsomme skogbranner. Det vil bli vanligere i fremtiden.

Tyrkia

I sommer ble kjente norske feriesteder i Tyrkia omringet av voldsomme skogbranner, og det er ventet at klimakrisen vil føre til flere skogbranner i tiden fremover.

Landets leder, Recep Tayyip Erdogan, uteble selv fra klimakonferansen COP26 og er ofte blitt beskrevet som en klimaskeptiker.

Dette er noe av hva landet har i vente som følge av klimaendringene:

Klimaforskere sier skogbranner vil bli vanligere som følge av økte temperaturer og lengre tørkeperioder.

Hetebølger og flom vil bli vanligere.

Havnivået vil øke, og flere nabolag i Istanbul kan havne under vann.

ØRKEN: Store deler av Jordan består av ørken. Her legges det ut vanningsledninger på et jorde før landbruksproduksjonen kan starte. Problemet er at Jordan får stadig mindre ferskvann å ta av.

Jordan

Kongedømmet er et av landene i verden med minst, og den mest utsatte, tilgangen på ferskvann. 80 prosent av landet består av ørken.

Allerede sliter Jordans bønder med tilgang på ferskvann, som også er blitt verre som følge av temperaturøkning som følge av klimaendringer og dårlig vannregulering fra myndighetene.

Dette er noe av hva landet har i vente som følge av klimaendringene:

Klimamodelleringer viser at landet vil kunne få 20 prosent mindre ferskvann å rutte med innen år 2100.

Tørkeperiodene vil bli lengre, og hetebølgene mer intense.

Selv om vannmangelen i Jordan er kritisk, er det også flere initiativer for å prøve å dyrke mat ved å bruke mindre vann. Tidligere i år besøkte VG et norskfinansiert prosjekt som håper å revolusjonere landbruket i land med dårlig tilgang på vann – slik som Jordan.

DEMONSTRERER: Mangelen på vann fikk tusenvis av bønder i Iran til å demonstrere i midten av november.

Iran

I sommer ble det målt temperaturer over 50 grader i Iran, men de slo ikke rekorden fra 2017 på hele 54 grader. Temperaturene, og tørkeperioder, har gjort at vannkraftverkene i landet har slitt med å fylle magasinene og med å produsere strøm.

Siden i sommer har det vært protester mot vannkrisen, hvor noen demonstranter ropte «død over Khamenei», med referanse til Ayatollah Ali Khamenei, Irans åndelige leder og landets mektigste.

Sørvest i landet blokkerte innbyggere veiene og brant bildekk på grunn av mangelen på vann, og minst tre demonstranter skal ha blitt drept av sikkerhetsstyrkene, ifølge menneskerettighetsaktivister.

Dette er noe av hva landet har i vente som følge av klimaendringene:

Naturkatastrofer vil bli hyppigere, slik som skogbranner og flom.

70 prosent av landbruksområdene i landet kan forsvinne, frykter landets miljøminister.

Sand- og støvstormer vil bli hyppigere, blant annet på grunn av større områder i Irak og Saudi-Arabia som blir til ørken som følge av klimaendringer.

SKOGBRANN: Lokale innbyggere i Qobayat i Akkar-provinsen nord i Libanon forsøker å slukke en skogbrann i nabolaget deres tidligere i sommer.

Libanon

Middelhavslandet er blant de frodigste i regionen, og har lenge vært kjent for sin rike tilgang på vann. Det kan endre seg.

– De økende temperaturene vil gjøre at vi får mindre snø, som gjør at vi får mindre påfyll av grunnvannet. Det vil føre til at landbruket vil slite, og vi kan få økt migrasjon fra rurale områder og inn til byene, sier den libanesiske klimaforskeren Nadim Farajalla til VG.

Dette er noe av hva landet har i vente som følge av klimaendringene:

Økt vannmangel på grunn av høyere temperaturer og dårligere tilgang på grunnvann.

Skogbranner vil bli vanligere, og øke i intensitet, som følge av lengre tørkeperioder og mindre regn.

Når temperaturene øker, vil det kunne bli større problemer med insekter og skadedyr innen landbruket.

Økte temperaturer vil kreve økt strømforbruk, noe som allerede er et enormt problem i landet som knapt har offentlig strøm.

Vinterstormene og været vil bli mer ekstremt.

I sommer ble Libanon herjet av flere skogbranner, som ødela mye av landets gamle urskog. VG besøkte området, hvor store skogsområder ble omgjort til et forkullet landskap.

GAZA: Kystenklaven langs Middelhavet merker klimaendringene, men også redusert tilgang på vann og strøm som blir et voksende problem når temperaturen øker. Her slapper en fisker av etter jobb.

Palestina og Israel

Israel har stort spenn i sine økosystemer, fra en fuktig middelhavskyst til ørkenområder. Klimaendringene er allerede synlig i området, og vil bli forsterket i tiden fremover.

Den palestinske befolkningen merker også klimaendringene og vanntilgangen godt, men for befolkningen inne på Gaza er tilgangen på ferskvann dårlig i hovedsak på grunn av blokaden staten Israel opprettholder.

Dette er noe av hva Israel og Palestina har i vente som følge av klimaendringene:

Endringen i regnmønstre vil ha stor innvirkning på vannressursene og landbruket.

Etter hvert som temperaturene øker, det blir tørrere og stormene vil bli sterkere.

Kostnaden av klimaendringene, hvis ingenting gjøres, er estimert til å utgjøre fem prosent av Israels økonomi.

Israel er et land med lite tilgang på ferskvann, men gjennom anlegg som fjerner salt fra saltvann, produserer de sitt eget ferskvann og har derfor en stabil vanntilførsel.

FREMMEDARBEIDERE: Qatar har brukt milliarder av dollar på infrastruktur før fotball-VM i 2022. Mange arbeidere skal ha dødd grunnet de harde arbeidsforholdene.

Golflandene

Landene som utgjør Golflandene: Saudi-Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain og De forente arabiske emirater, kan også vente seg store klimaendringer.

I juni i år opplevde for eksempel Kuwait å notere seg verdens høyeste målte temperatur for 2021. Hele 53,2 grader ble notert i byen Nuwaiseeb.

I Qatar skal hundrevis av arbeidere ha dødd hvert år på grunn av heten, samtidig som de var i landet for å bygge anlegg til fotball-VM.

Landene bidrar også til klimaendringene siden de er store oljeproduserende nasjoner, slik som Norge.

Dette er noe av hva de har i vente som følge av klimaendringene:

Områder vil bli mer utsatt for flom, og mer av landet vil bli til ørken.

Temperaturene vil fortsette å stige, og bli enda mer dødelig for befolkningen.

Havnivået vil stige, og for land som Kuwait hvor byene ligger langs havet, vil konsekvensene av økt havnivå koste dem hele 24 prosent av deres bruttonasjonalprodukt.

SANDSTORM: Når hetebølgene blir lengre og vannressursene mindre, vil det bli mer ørken og flere sandstormer. Her fra Syria.

Slik jobber de med klimaendringene

– Klimatilpasning er ikke særlig høyt på de aller fleste Midtøsten-lands agenda. Samtidig som Midtøsten lider og kommer til å lide under klimakrisen, er oljelandene der også sterke bidragsytere til krisen gjennom eksport av olje og gass, og høye nasjonale CO₂-utslipp.

– Det har skjedd satsinger på fornybar energi i noen land, noe som annonseres med brask og bram, men som står for en forsvinnende liten del av energibruken lokalt, forteller klimaforsker Mathilde Becker Aarseth.

I etterkant av klimatoppmøtet var det begrenset med løfter som kom fra de oljeproduserende landene i regionen.

– Det er ingen løfter om å nedskalere produksjonen av olje og gass, og her skiller ikke golflandene seg fra andre av verdens fossilprodusenter, inkludert Norge, sier Becker Aarseth.

SKOGBRANN: En lokal innbygger slukker en ulmebrann utenfor Beirut i Libanon i november. Skogbranner vil bli vanligere som følge av klimaendringene.

Karbonnøytrale

Både De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia lovet på klimatoppmøtet å bli karbonnøytrale, selv om forskere mener det går for sakte og at det er lite etterprøvbart.

– De forente arabiske emirater (UAE) ble det første landet i Midtøsten til å komme med et «netto-null»-løfte, de har lovet å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Mange land har kommet med slike løfter, som er vanskelige å ettergå, og baserer seg på karbonfangst og -lagring i stor skala, som ennå ikke eksisterer.

I et land som Libanon må myndighetene hanskes med stadig flere kriser. Klimaforsker Nadim Farajalla mener opprydningen av den økonomiske kollapsen landet nå er inne i, må skje på en bærekraftig måte.

– Gjenreisningsplanen etter covid og den økonomiske kollapsen må være miljøvennlig, men det er ingen indikasjon fra myndighetene på at dette vil skje enn så lenge, sier klimaforskeren.

Kilder: Verdensbanken, FN, SNL, Foreign Policy, UNHCR, Redd Barna, Al Jazeera.