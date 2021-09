DRUKNET I KJELLERE: En politimann vokter kjellerleiligheter i Queens, hvor flere personer døde da vannet flommet inn i boligen deres.

Toåring mistet livet i ekstremværet: − Jeg har ikke ord

Naboen skal ha forsøkte å hjelpe toåringen og de to voksne ut av leiligheten, men de voldsomme vannmengdene ble for stor motstand.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ikke ord. Hvordan kunne noe sånt skje?, sier naboen Deborah Torres til The Daily Standard etter at flommen etter orkanen «Ida» tok livet av de tre i leiligheten under henne.

Én av de tre naboene, var en guttunge på bare to år.

Både i delstaten New York og New Jersey ble det erklært unntakstilstand etter at orkanen førte til ekstrem flom natt til torsdag norsk tid.

SKADER: To beboere i Queens i New York bruker bøtter for å fjerne vann fra kjellerleiligheten de bor i.

Minst 45 personer har så langt mistet livet i styrtflommene i New York og New Jersey. Vannmassene flommer inn på T-banen, og bilder fra byen minner om scener fra katastrofefilmer fra Hollywood.

Flere av de døde skal ha druknet i bilene sine, eller som følge av at kjellerleiligheter har blitt oversvømt av vannmassene – slik som hos Torres’ naboer.

Hun forteller til Daily Standard at huseieren febrilsk skyndet på naboene nedenfor, og ba de om å komme seg ut. Men vannet kom inn med så stor kraft, at hun antar naboene ikke klarte å åpne døren.

Til nyhetsnettstedet forklarte Torres hvordan vannet raskt fylte første etasje av hennes egen leilighet i Queens, slik at hun selv endte opp stående med vann til knærne.

Storbyen stanser

New York skal ifølge CNN ha innført sin første unntakstilstand på grunn av såkalt styrtflom.

Onsdag kveld kom det åtte centimeter regn i Central Park på én time, noe som var ny rekord med klar margin og kun nødetatene fikk lov til å ferdes i gatene på ettermiddagen lokal tid.

På bildene tatt natt til torsdag norsk tid ser man biler, noen med vann over panseret, som bare er forlatt midt i et veikryss fordi det ikke var mulig å kjøre videre etter at det massive regnværet forvandlet gatene til elver.

forrige



fullskjerm neste OVERSVØMT: En person vader seg gjennom vannmassene i Bronx. 1 av 3 Foto: Craig Ruttle / AP

Vannmassene rant også ned trappene til undergrunnsbanen i New York, transportnettet som bringer byens mer enn åtte millioner innbyggere på kryss og tvers, og tvang T-banevognene til full stans.

The National Hurricane Center har advart siden tirsdag om faren for betydelige, livstruende mengder styrtflom i området. Likevel kom ekstremflommen overraskende på New Yorks guvernør Kathy Hochul.

– Vi visste ikke at himmelen bokstavelig talt skulle åpne seg mellom 20.50 og 21.50 i går kveld og bringe vann på nivå med Niagara Falls i gatene av New York, sa Hochul torsdag.

Biden: – Klimakrisen er her

Også president Joe Biden har uttalt seg om styrtregnet:

– De siste dagene har orkanen «Ida», skogbrannene vest i landet og styrtflommene i New York og New Jersey vært nok en påminnelse om at klimakrisen er her.

Det sa presidenten da han torsdag møtte pressen for å tale til folket.

– Vi må forberede oss. Vi må ta handling. Dette er et spørsmål om liv og død, og vi står alle i det sammen, sa Biden torsdag.

ADVARER: President Joe Biden mente torsdag at naturkatastrofene som den siste tiden har preget USA, er tegn på klimakrisen.

New York-borgermester Bill de Blasio har bedt folk om å holde seg unna gatene.

– Om du tenker deg ut av huset – ikke gjør det. Hold deg vekk fra T-banen. Hold deg vekk fra veiene. Ikke kjør inn i vannmassene. Hold deg inne, sa han sent onsdag denne uken. Samme kveld omtalte han ekstremværet som «historisk» i omfang.