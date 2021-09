forrige







Minst 46 personer døde i styrtregn: − Jeg har ikke ord. To-åring druknet

En nabo skal ha forsøkte å hjelpe en toåring og to voksne ut fra leiligheten under henne, men vannmengdene ble for voldsomme. I New Jersey omkom 23 mennesker da bilene de satt i ble tatt av flommen.

– Jeg har ikke ord. Hvordan kunne noe sånt skje? sier naboen Deborah Torres til The Daily Standard etter at flommen etter orkanen «Ida» tok livet av de tre i naboleiligheten i New York City. Minst 12 mennsker skal ha blitt ofre for flommen i den amerikanske metropolen.

Én av de tre naboene som omkom var en to år gammel gutt.

Torres prøvde å varsle naboene sine, men flomvannet var så enormt at naboene i leiligheten under henne fikk ikke opp dørene slik at de kunne komme i sikkerhet.

Både i delstaten New York og New Jersey ble det erklært unntakstilstand etter at orkanen førte til ekstrem flom natt til torsdag norsk tid.

Minst 46 personer har så langt mistet livet i styrtflommene i New York, New Jersey og Pennsylvania. Vannmassene flommer inn på T-banen, og bilder fra byen minner om scener fra katastrofefilmer.

Flere av de døde skal ha druknet i bilene sine, eller som følge av at kjellerleiligheter har blitt oversvømt av vannmassene – slik som hos Torres’ naboer.

Hun forteller til Daily Standard at huseieren febrilsk skyndet på naboene nedenfor, og ba de om å komme seg ut. Men vannet kom inn med så stor kraft, at hun antar naboene ikke klarte å åpne døren.

Til nyhetsnettstedet forklarte Torres hvordan vannet raskt fylte første etasje av hennes egen leilighet i Queens, slik at hun selv endte opp stående med vann til knærne.

Storbyen stanser

New York skal ifølge CNN ha innført unntakstilstand for første gang i historien på grunn av såkalt styrtflom.

Onsdag kveld kom det åtte centimeter regn i Central Park på én time, noe som er ny rekord med klar margin. Det var kun nødetatene som fikk lov til å ferdes i gatene på ettermiddagen lokal tid.

På bildene tatt natt til torsdag norsk tid ser man biler, noen med vann over panseret, som bare er forlatt midt i et veikryss fordi det ikke var mulig å kjøre videre etter at det massive regnværet forvandlet New Yorks gater og avenyer til oversvømte elver.

Ifølge CNN har dusiner av mennesker omkommet i seks stater langs øst-kysten av Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania og Virginia. I det som betegnes som et av der verste uværene av regn og storm i manns minne. Dødtallene inkluderer en politmann fra statspolitiet i Connecticut som ble tatt av flomvannet da han responderte på en melding om en savnet person.

Vannmassene rant også ned trappene til undergrunnsbanen i New York, transportnettet som bringer byens mer enn åtte millioner innbyggere på kryss og tvers, og tvang T-banevognene til full stans.

The National Hurricane Center har advart siden tirsdag om faren for betydelige, livstruende mengder styrtflom i området. Likevel kom ekstremflommen overraskende på New Yorks guvernør Kathy Hochul.

– Vi visste ikke at himmelen bokstavelig talt skulle åpne seg mellom 20.50 og 21.50 i går kveld og bringe vann på nivå med Niagara Falls i gatene av New York, sa Hochul torsdag.

Biden: – Klimakrisen er her

Også president Joe Biden har uttalt seg om styrtregnet:

– De siste dagene har orkanen «Ida», skogbrannene vest i landet og styrtflommene i New York og New Jersey vært nok en påminnelse om at klimakrisen er her.

Det sa presidenten da han torsdag møtte pressen for å tale til folket.

– Vi må forberede oss. Vi må handle. Dette er et spørsmål om liv og død, og vi står alle i det sammen, sa den amerikanske presidenten. Joe Biden drar fredag til Lousiana for å få et førstehåndsinntrykk av de enorme ødeleggelsene i delstaten.

New York-borgermester Bill de Blasio har bedt folk om å holde seg unna gatene.

– Om du tenker deg ut av huset – ikke gjør det. Hold deg vekk fra T-banen. Hold deg vekk fra veiene. Ikke kjør inn i vannmassene. Hold deg inne, sa han sent onsdag denne uken. Samme kveld omtalte han ekstremværet som «historisk» i omfang.