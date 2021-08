SHERIFF: Tim Soignet er sjefen for politiet og leder an hjelpearbeidet i hardt rammede Houma, sør for New Orleans i Louisiana.

Sheriff om orkanen Ida: − Lik, eller verre enn Katrina

NEW ORLEANS (VG) Ødeleggelsene er enorme etter orkanen. Flere av sheriff Tim Soignets menn har mistet sine hus – men de jobber likevel lange dager for å hjelpe lokalsamfunnet.

Sheriffen står i den fuktige, mørke kvelden utenfor et samfunnshus i småbyen Houma nede ved Louisianas golfkyst sør for New Orleans.

– Dette har vært like intenst, om ikke verre enn Katrina, sier Tim Soignet til VG.

Før orkanen Ida traff land fikk han hasteevakuert rundt 400. Søndag hamret orkanens vestre vegg det lille samfunnet i rundt ti timer.

– Vi hadde vind opp mot 225 kilometer i timen, forteller Soignet.

Politi på jobb mistet hus

Houma og kystområdet sør for New Orleans er et av de hardest rammede områdene etter orkanen.

I hovedgaten ligger bygningsdeler, avrevne tak og skrot strødd. Motorveien nordover mot New Orleans er delvis oversvømt. Inne i selve New Orleans står biler strødd på veiskuldre og trafikkøyer.

Flere av sheriffens betjenter mistet hjemmene sine til vindkastene.

– Men de er her ute for å hjelpe. Familiene deres venter på dem, men det er sånn vi gjør det her. Vi tar hånd om felleskapet før vi tar hånd om oss selv, sier Soignet.

Nå er det største problemet i Houma at vannledningene har røket. Det jobbes på spreng. En annen stor utfordring er at hele byen er uten strøm.

– Det kan ta tre-fire uker før strømmen er tilbake, sier Soignet.

1,1 millioner uten strøm

Også ifølge sstrømselskapet Entergy kan det ta over en måned før de hardest rammede områdene av den tropiske stormen Ida får tilbake strømmen.

– Dette vil bli et maraton, ikke en sprint, sier sjef for strømselskapet Entergy New Orleans, Deanna Rodriguez til CNN.

– Mens 90 prosent av kundene vil få den tilbake tidligere, bør kunder i de hardest rammede områdene planlegge for en lengre periode uten strøm, sier Rodriguez.

Natt til tirsdag er rundt 1,1 millioner fremdeles uten strøm i Louisiana, etter at kategori fire-orkanen Ida traff delstaten rundt klokken 19.00 norsk tid søndag kveld.

Flere hundre er evakuert fra hjemmene sine, og orkanen har ført til store ødeleggelser. Mandag ble Ida nedgradert til «tropisk storm», og har nå beveget seg øst mot Mississippi.

Fire sykehus evakuert

– Elektrisitet er praktisk talt ikke-eksisterende for flesteparten sørøst i Louisiana, sier guvernør John Bel Edwards til CNN.

Han sier at de først og fremst må sørge for at sykehusene kommer tilbake i drift, slik at pasienter på intensivavdelinger og på respirator kan få den livsviktige behandlingen som de trenger. Ifølge guvernøren er tre sykehus allerede evakuert, mens et fjerde var i gang med evakuering natt til tirsdag.

– Jeg må minne folk på at vi fremdeles er i en pandemi, om vi liker det eller ei. Det er en veldig vanskelig covid-situasjon, hvor hundre prosent av smittetilfellene i dag er av deltavarianten, sier Edwards.

Portforbud

I fylket St. Charles Parish ber myndighetene om at innbyggere som har evakuert, ikke reiser hjem i løpet av de neste dagene.

– Det er svært sannsynlig at vi vill være uten strøm i en måned, skriver de lokale myndighetene på Facebook.

Det er innført portforbud fra klokken 20 på kvelden til 05 på morgenen, og myndighetene opplyser at det er svært begrensede muligheter for kommunikasjon.

– Hvis du har evakuert og kan bli på stedet i et par dager til, anbefaler vi å gjøre det. Når du returnerer hjem, er du nødt til å ta med alt du trenger i minst én uke, inkludert mat, is, vann og brensel, står det i innlegget.

Slik er det også i Houma.

– Akkurat nå oppfordrer vi ingen til å komme tilbake. Det er ingen strøm her, mange områder er uten gasstilførsel og butikker er stengt. Vi har ikke vann heller, sier Soignet til VG.

I fylket St. John the Baptist Parish har nesten 800 personer blitt evakuert, og rundt 18.000 husstander er fremdeles uten strøm.

– Dette er en av de verste naturkatastrofene jeg har sett noensinne i St. John, sier fylkespresident Jaclyn Hotard til CNN.