STORE SKADER: En bygning i New Orleans har rast etter at orkanen Ida rammet delstaten Louisiana søndag kveld.

Den tropiske stormen Ida: Kan være uten strøm i flere uker

Ifølge strømselskapet Entergy kan det ta over en måned før de hardest rammede områdene av den tropiske stormen Ida får tilbake strømmen.

Av Oline Birgitte Nave

– Dette vil bli et maraton, ikke en sprint, sier sjef for strømselskapet Entergy New Orleans, Deanna Rodriguez til CNN.

Natt til tirsdag er rundt 1,1 millioner fremdeles uten strøm i Louisiana, etter at kategori fire-orkanen Ida traff delstaten rundt klokken 19.00 norsk tid søndag kveld.

Flere hundre er evakuert fra hjemmene sine, og orkanen har ført til store ødeleggelser. Mandag ble Ida nedgradert til «tropisk storm», og har nå beveget seg øst mot Mississippi.

Strømselskapet estimerer at noen områder kan måtte vente i over tre uker før strømmen er tilbake.

– Mens 90 prosent av kundene vil få den tilbake tidligere, bør kunder i de hardest rammede områdene planlegge for en lengre periode uten strøm, sier Rodriguez.

Saken oppsummert:

President Joe Biden har erklært unntakstilstand etter at guvernør John Bel Edwards ba om det tidligere søndag. Dermed får delstaten Louisiana føderal hjelp.

To personer har så langt omkommet etter orkanen. En person i et fylke i Louisiana døde, skriver AP. Det skjedde trolig som følge av et tre som falt i en forstad til delstatshovedstaden Baton Rouge. Helsemyndighetene i Louisiana bekrefter ifølge CNN natt til tirsdag at en mann skal ha druknet mens han prøvde å kjøre ut av vannmassene på en oversvømt vei i New Orleans.

Hele New Orleans og omegn, med over 380.000 innbyggere er uten strøm, melder ABC . Strøm kommer nå utelukkende fra generatorer, ifølge NOLA Ready, byens beredskapsdepartement.

USAs nasjonale orkansenter advarer om katastrofal stormflo og ekstremvind i deler av det sørøstlige Louisiana.

Rundt 1,1 millioner strømkunder i Louisiana er rammet natt til tirsdag, ifølge guvernør John Bel Edwards.

Orkanen ble mandag formiddag nedgradert til kategori 1, som vil si vindkast på opptil 150 km/t.

Ida er mandag nedgradert til «tropisk storm».

Fire sykehus evakuert

– Elektrisitet er praktisk talt ikke-eksisterende for flesteparten sørøst i Louisiana, sier guvernør John Bel Edwards til CNN.

Han sier at de først og fremst må sørge for at sykehusene kommer tilbake i drift, slik at pasienter på intensivavdelinger og på respirator kan få den livsviktige behandlingen som de trenger. Ifølge guvernøren er tre sykehus allerede evakuert, mens et fjerde var i gang med evakuering natt til tirsdag.

– Jeg må minne folk på at vi fremdeles er i en pandemi, om vi liker det eller ei. Det er en veldig vanskelig covid-situasjon, hvor hundre prosent av smittetilfellene i dag er av deltavarianten, sier Edwards.

I fylket St. Charles Parish ber myndighetene om at innbyggere som har evakuert, ikke reiser hjem i løpet av de neste dagene.

– Det er svært sannsynlig at vi vill være uten strøm i en måned, skriver de lokale myndighetene på Facebook.

Det er innført portforbud fra klokken 20 på kvelden til 05 på morgenen, og myndighetene opplyser at det er svært begrensede muligheter for kommunikasjon.

– Hvis du har evakuert og kan bli på stedet i et par dager til, anbefaler vi å gjøre det. Når du returnerer hjem, er du nødt til å ta med alt du trenger i minst én uke, inkludert mat, is, vann og brensel, står det i innlegget.

I fylket St. John the Baptist Parish har nesten 800 personer blitt evakuert, og rundt 18.000 husstander er fremdeles uten strøm.

– Dette er en av de verste naturkatastrofene jeg har sett noensinne i St. John, sier fylkespresident Jaclyn Hotard til CNN.