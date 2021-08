SPRER SEG: I sosiale medier deles dette bildet som viser en norsk soldat med en baby på fanget.

Baby evakueres på fanget til norsk soldat

Et bilde viser en norsk soldat som holder en baby i armene på et fly. Forsvaret bekrefter at dette er en del av evakueringen fra Afghanistan.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Flyet inneholdt flere barn ... fra babyer til tenåringer ... som reiser alene. Dette er en norsk soldat som vugger et spedbarn, skriver den amerikanske utenriksjournalisten Christina Ruffini i CBS News på Twitter under bildet.

Forsvaret bekrefter til VG at bildet viser en del av evakueringen fra Kabul i Afghanistan.

– Dette er en del av operasjonen som Forsvaret bistår Utenriksdepartementet med. Bildet viser noe av støtten vi bidrar med, sier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets Operative Hovedkvarter til VG.

– Jeg lar bildet tale for seg. Det er norsk soldat som støtter UD i evakuering, sier han.

Bak sitter det enda en soldat med en gutt på fanget. Stordal bekrefter at bildet er tatt på et fly.

Bildet sprer seg i stor fart på sosiale medier. Ifølge journalisten er bildet fra et fly som tok av fra Kabul til Tiblisi og senere fortsatte til Norge.

– Takk, Norge, kommenterer en Twitter-bruker under bildet.

– Hjertet mitt gråter, skriver en annen.

Forsvaret viser til Utenriksdepartementet (UD) for detaljer om operasjonen. UD vil ikke svare på spørsmål rundt bildet – eller om det var barn om bord i flyet som forlot Kabul.

– Jeg kan ikke bekrefte noe som helst av hensyn til personvern og beskyttelsesbehov. Vi kommer ikke med detaljer om hvem som evakueres, sier pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad til VG.

Lørdag morgen landet det et fly med norske borgere, andre lands borgere og lokalt ansatte afghanere på Gardermoen. Flyet er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uken.

Onsdag morgen landet et fly i København med 14 nordmenn som ble evakuert fra Afghanistan, og fredag morgen landet det andre flyet med norske borgere fra Kabul.

Blant passasjerene var TV 2s reporter Fredrik Græsvik, NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og Kaisa Markhus.