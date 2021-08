Norge evakuerer ambassaden i Kabul

Både norske diplomater og lokalt ansatte hentes til Norge. Forsvarets personell blir værende.

– Jeg er veldig bekymret over det voldsnivået som nå utøves, det er noe Norge tydelig har fordømt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Norge evakuerer og stenger midlertidig ambassaden i Afghanistans hovedstad Kabul, det opplyser utenriksministeren på en pressekonferanse i statsministerboligen fredag ettermiddag.

– Ansvaret for våre ansattes sikkerhet er vår høyeste prioritet, sier Søreide.

Stengingen er midlertidig og ambassaden vil bli åpnet så snart som mulig. Både norske diplomater og lokalt ansatte afghanere blir flyttet til Norge midlertidig.

Lokalt ansatte som kommer til Norge regnes på kvoten som overføringsflyktninger, opplyser utenriksministeren.

Beholder forsvarets personell

Den norske regjeringen har allerede rådet alle nordmenn til å forlate landet. Så lenge ambassaden i Kabul er stengt, vil vi ikke ha anledning til å yte konsulær bistand til norske borgere i landet.

– Vi vet at det er en krevende situasjon for norske borgere som oppholder seg i Afghanistan, og at vi ikke vil kunne følge dem opp som vanlig så lenge ambassaden er stengt, sier utenriksministeren.

På det norskledede feltsykehuset i Kabul, der 40 nordmenn fremdeles oppholder seg, er planen å holde fortet ut året.

– Vurderingen per i dag er at sikkerheten er godt nok ivaretatt for det norske feltsykehuset, men situasjonen endrer seg raskt og situasjonen vurderes jevnlig. sier Søreide.

– Raskere enn ventet

– Det er en erkjennelse at forverring i sikkerhetssituasjonen går raskere enn noen hadde forutsett, sier Søreide.

Taliban har på kort tid tatt kontroll over 18 av landets provinshovedsteder. En av de siste som falt, ligger bare fem mil fra hovedstaden Kabul.

Fredag ettermiddag ble det kjent at samtlige ansatte på Danmarks ambassade i Afghanistans hovedstad evakueres, skriver dansk TV 2.

Tyskland jobber også med å evakuere sin ambassade i byen, mens Storbritannias statsminister Boris Johnson holder krisemøte om situasjonen.

Disse områdene kontrollerer Taliban nå:

250.000 på flukt

NATO holder fredag møte om situasjonen, og ifølge kilder nyhetsbyrået AFP har snakket med, er temaet for møtet evakuering av personell fra landet.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har nærmere 250.000 sivile flyktet fra kampene siden mai, og 80 prosent av dem er kvinner og barn, skriver NTB.

Siden september i fjor har Taliban og afghanske myndigheter drevet fredsforhandlinger i Doha i Qatar. Norge har et eget team som følger forhandlingene.

– Opplevelsen er at det har gått sakte fremover og at det har vært få konkrete og reelle forhandlinger så langt, sier Søreide.

Utenriksministeren tror fraværet av utenlandsk militært personell gjør at gamle konflikter mellom partene kommer til overflaten.

– Konfliktbildet ser uoversiktlig og komplekst ur og det er Taliban og den afghanske regjeringen som har ansvaret for å finne en varig fredsløsning, sier hun.