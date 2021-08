KAOTISK: Store folkemengder prøver å ta seg inn på den militære delen av Hamid Karzai-flyplassen i Kabul for å forlate Afghanistan etter at Taliban søndag tok over kontrollen i landet.

Norske «Sayed» innesperret i Kabul: − Helt kaos

Flere nordmenn VG har snakket med forteller om en desperat og farlig reise til flyplassen i Kabul. I et automatisk e-postsvar skriver UD at de ikke kan hjelpe dem.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det går ikke bra her. Jeg var ved flyplassen i dag tidlig – det var umulig å komme seg videre, skrev «Sayed» i en tekstmelding til VG onsdag.

– Det var helt kaos. Jeg hørte mye skyting, fortsatte han.







«Sayed» er norsk statsborger og har bodd i Norge i over ti år – kona og deres ett år gamle barn har imidlertid ikke norsk statsborgerskap.

– Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre, skrev han samme dag.

Et par timer senere tikket en ny melding inn fra ham:

– Vet du om vi får hjelp her nede, eller?

Flere nordmenn forsøker nå å ta seg ut av Afghanistan etter at den militante islamistgruppen Taliban tok kontroll over landet søndag.

Fredag landet et fly med rundt 20 evakuerte nordmenn på Gardermoen – en av dem forteller at han ble mishandlet av Taliban da han viste frem det norske passet. Lørdag morgen landet et nytt fly med evakuerte borgere på Gardermoen.

AVFYRER SKUDD: En amerikansk soldat skyter i luften med en pistol like utenfor den militære delen av Hamid Karzai-flyplassen i Kabul fredag.

VG kjenner identiteten til de norske borgerne i denne saken, men velger å bruke andre navn på dem enn det de egentlig heter av hensyn til deres sikkerhet.

UD brukte flere dager på å svare

Allerede tirsdag registrerte «Sayed» seg på reiseregistrering.no – slik Utenriksdepartementet (UD) har oppfordret til – i håp om å få hjelp til å ta seg ut av landet.

Det tok imidlertid tre dager før UD tok kontakt med ham. Og da de tok kontakt, var det i form av et automatisk e-postsvar til norske borgere som har bedt om hjelp til å forlate landet.

Slik ser e-posten fra Utenriksdepartementet ut:

KAN IKKE HJELPE: Det norske utenriksdepartementet skriver i e-posten til norske borgere at de ikke kan garantere at det er trygt å reise til flyplassen i Kabul.

I e-posten skriver UD at det de neste dagene vil være utreisemuligheter fra den militære delen av Hamid Karzai-flyplassen i Kabul.

– Ved fremvisning av norsk pass i portene vil norske borgere erfaringsmessig slippe gjennom når portene er åpne, heter det videre.

– Kan ikke garantere at det er trygt

De advarer samtidig om at situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, og at man må være forberedt på store folkemengder ved flyplassen – noe som kan føre til at portene åpnes og stenges på svært kort varsel.

– Vi har ikke anledning til å bistå norske borgere utenfor flyplassenes murer og kan ikke garantere at det er trygt å reise til flyplassen, skriver UD avslutningsvis i e-posten.

Nettopp den kaotiske og til tider farlige ferden til flyplassen, har «Sayed» selv opplevd – han har dratt dit flere ganger siden søndag, uten å lykkes med å ta seg inn.

Slik beskriver han situasjonen utenfor flyplassmurene fredag:

– Jeg var veldig redd. Alt jeg hørte var skyting og skriking. Jeg prøvde å komme meg inntil porten, men det var ikke mulig. Jeg prøvde å komme i kontakt med en amerikanske soldat, men han bare så på meg, nektet å snakke til meg.

Kabul er forandret etter at Taliban tok over. «Sayed» sier at nesten ingen kvinner er ute på gatene, at han ser afghanere som er «helt knuste og redde». Han sier at kvinner nå har begynt å kle seg i svart og i burka og at han også har vært vitne til mye skyting.

Slik så det ut da «Sayeed» var på vei til flyplassen fredag:

Frykter for livet

– Hva frykter du vil skje om du ikke kommer deg ut av Afghanistan i tide?

– Jeg kan bli drept her. Det samme gjelder min kone og mitt barn, skriver «Sayed».

Opprinnelig hadde han en flybillett ut av Afghanistan i slutten av august, men Talibans lynoffensiv overrasket både ham og titusener av afghanere som nå vil ut.

Alle kommersielle flyginger er for tiden kansellerte fra Afghanistan og Kabul. Bare militære fly operer ved lufthavnene.

Siden søndag har det kommet flere meldinger om personer som har blitt skutt og drept eller trampet i hjelp i forsøket på å ta seg inn på flyplassen, der norske og internasjonale styrker nå jobber med å evakuere folk ut av landet.

Torsdag advarte også en FN-rapport om at Taliban nå intensiverer jakten på mennesker som jobbet for NATO eller den forrige regjeringen i landet.

I tillegg melder Amnesty at Taliban drepte ni menn fra Hazara-folket etter at islamistgruppen tok over Ghazni-provinsen i juli. Drapene er trolig kun en brøkdel av volden som Taliban har stått bak. Gruppen har også stengt telefonsignalene i mange av områdene de har erobret.

PRESS: Tusener av afghanere forsøker daglig å ta seg inn på Hamid Karzai-flyplassen i Kabul for så å komme seg ut av landet. Bildet er fra fredag.

Norske «Hussain»: – Er veldig redd

Til VG sier «Hussain», en norsk statsborger i 20-årene, som kom til Norge for over ti år siden, at Taliban nå går hus til hus for å finne folk som har jobbet for NATO.

Fredag ettermiddag har han ikke fått e-posten som «Sayed» og flere andre har fått, men han registrerte seg før Taliban tok kontrollen over Kabul.

– Folk vet jeg har norsk statsborgerskap. Lokale, sivile folk, informerer Taliban om at jeg er norsk, sier han over telefon fra Kabul.

Flere ganger under samtalen med VG fredag må ha legge på fordi han ikke tør snakke norsk foran noen lenger.

– Jeg er veldig redd. Hvis de finner passet mitt, vet jeg ikke hva som kan skje. De vil mistenke at jeg jobbet for USA eller NATO.

Også han hadde billetter ut av landet. Avgangen skulle gå 20. august, men ble utsatt til 24, for så å bli kansellert.

På spørsmål om hvorfor han ikke reiste fra landet tidligere, sier «Hussain» at han planla å reise tidlig i august, men at han ble coronasmittet og ikke kunne reise da han skulle.

– Da tenkte jeg at jeg kunne reise 20. august. Jeg tenkte ikke at ting skulle skje så fort, at Taliban skulle ta kontroll så kjapt over landet, på så få dager.

– Hva vil du norske myndigheter skal gjøre for deg nå?

– Akkurat nå vil jeg at de skal hjelpe meg med å komme meg ut herfra.

KØER: Et satellittbilde viser biler og mennesker nær den nordre grensen av Hamid Karzai-flyplassen i Kabul torsdag.

Må forlate barna: – Har det ikke bra

Både «Sayed» og «Hussain» har familie og unge barn i Afghanistan. Begge to står overfor det umulige valget – å være igjen i landet eller å forsøke å komme seg ut selv, for så å prøve å hjelpe familiene og barna etterpå.

– Det er veldig tungt for meg å forlate mitt barn og min kone her i denne situasjonen, sier «Sayed».

På spørsmål om hvordan han har det nå, svarer «Hussain»:

– Jeg har det ikke bra. Jeg tenker mye på barna. Jeg vet ikke hva som vil skje med dem. Det er vondt å forlate dem. Men jeg må bare gjøre det, for jeg har ingen andre sjanser.

Målet er å få barna og kona trygt til Pakistan, slik at han derfra kan hente dem til Norge, eventuelt et annet land der han kan lettere kan besøke dem.

– Vi bare prøver å få dem ut herfra. Det er farlig, de kan bli drept på grunn av meg, fordi jeg har norsk statsborgerskap. Jeg må få dem ut, sier «Hussain».

Etter at et fly med litt over 20 passasjerer og flere tomme seter landet på Gardermoen fredag morgen, fortalte UD at hovedutfordringen er å få egne borgere og lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene-

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker. Men vi synes er det er kjempeviktig at de registrerer seg på reiseregistrering.no. De kan også gjerne ta kontakt med oss på telefon om de har behov for det også, på telefon: + 47 23 95 23 95, sier pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad.