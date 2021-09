FABRIKK: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa besøkte Aspen-fabrikken i Port Elizabeth i mars. Produksjonen av Janssen-vaksinen startet opp i sommer.

Slik skal afrikanske land produsere sine egne vaksiner

Det er skrikende behov for vaksiner til Afrika og nå jobbes det med å etablere flere vaksinefabrikker i Sør-Afrika og Senegal.

VG har i det siste skrevet en rekke artikler om den globale skjevfordelingen av vaksiner. Mens flere land i Vesten når nye høyder i sin vaksinering og jobber for å tilby en tredje dose, har enkelte land i Afrika ikke begynt med sin vaksinering.

Mange afrikanske land er avhengig av vaksineleveranser gjennom COVAX, som har blitt kraftig forsinket fordi de ikke har fått tak i nok vaksiner.

I Uganda – et land med en befolkning på drøye 44 millioner mennesker – er under tre prosent vaksinert. WHO har slått alarm og ber vestlige land vente med å sette den tredje dosen til flere i verden er vaksinert.

Nå har flere selskaper undertegnet avtaler med produsenter for å produsere vaksiner på og for det afrikanske kontinentet.

Janssen-vaksiner

Selskapet Aspen Group har allerede etablert en vaksinefabrikk i sørafrikanske Gqeberha, også kalt Port Elizabeth. De produserer Janssen-vaksiner som skal distribueres i landet og sendes videre til andre afrikanske land.

– Tilgang i Afrika og Sør-Afrika er spesielt givende med tanke på den nåværende globale ulikheten i tilgang vaksiner, sier Stephen Saad, som er leder i Aspen Group til VG.

Han vil ikke opplyse hvor mange vaksiner de kommer til å produsere eller akkurat hvilke afrikanske land de skal sendes til, men sier dette:

– Dette er et stort steg mot å sikre at Afrika kan adressere sine helseprioriteringer.

Sør-Afrika er blant de få afrikanske landene som har sikret seg egne avtaler med produsenter. Nå er i overkant av ti prosent av befolkningen i landet fullvaksinert, ifølge VGs oversikt.

Pfizer i Cape Town

Men dette er ikke den eneste vaksinefabrikken i Sør-Afrika. Gjennom Verdens helseorganisasjon er det etablert et samarbeid med det sørafrikanske selskapet Biovac, som har base i Cape Town. De skal produsere Pfizer-vaksinen til distribusjon i sørlige Afrika.

Selskapet opplyser til VG at de jobber med å modifisere sine lokaler til denne produksjonen og at de vil være i gang med ordinær drift i januar 2022.

LAGER: Biovac har allerede satt opp et vaksinelager i Midrand, men skal fra vinteren av produsere egne Pfizer-vaksiner i Cape Town.

Et initiativ ledet an av flere EU-land, Africa Centres for Disease Control and Prevention og den senegalesiske regjeringen går nå sammen for å etablere produksjonslokaler for covid-vaksinen i Institut Pasteur i Dakar.

Det er ikke klart hvilken vaksine som skal produseres ved Institut Pasteur og selskapet har ikke besvart VGs henvendelser.