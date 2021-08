I MØTER: President Joe Biden fulgte søndag situasjonen i Kabul og holdt møter med visepresident Kamala Harris og forsvarspersonell via video fra Camp David. Foto: Twitter @WhiteHouse

USA innrømmer: Feilberegnet Kabul

USAs president Joe Biden får kraftig kritikk etter at Taliban har overtatt Afghanistan.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Det amerikanske flagget vaier ikke lenger over den amerikanske ambassaden i Kabul. Amerikanerne har evakuert nesten samtlige ansatte der, melder CNN.

Virkeligheten står som en skarp kontrast til analysene for bare noen uker siden, da USA trodde at den afghanske regjeringens styrker ville klare å holde Taliban unna Kabul i flere måneder.

CNN rapporterer at det var «et sjokk for Biden og sentrale medlemmer i hans administrasjon, som for bare to måneder siden trodde at det ville ta flere måneder før de sivile myndighetene i Kabul falt – nok tid etter den amerikanske uttrekningen til at konsekvensen av uttrekningen ikke ville være så tydelig».

– Faktum er at vi har sett at deres styrker ikke har klart å forsvare landet. Det skjedde mye raskere enn vi forutså, sier utenriksminister Antony Blinken til CNN.

Biden på ferie

President Biden har ikke uttalt seg etter at Taliban søndag overtok Kabul. Han er for tiden på sommerferie på Camp David, ifølge kanalen. Han kommer angivelig til å uttale seg «i løpet av noen dager».

Det er uvisst om Biden i så fall vil gjøre det fra Camp David eller om han returnerer til Det hvite hus.

USA har brukt enorme pengesummer på forsøket på å etablere et demokrati i Afghanistan. Fra 2010 til 2012 hadde stormakten mer enn 100.000 soldater i landet. I denne perioden kostet krigen nærmere hundre milliarder dollar årlig, ifølge BBC.

Fra oktober 2001 til september 2019 kostet krigen i Afghanistan USA 778 milliarder dollar. Etter dagens dollarkurs tilsvarer dette 6450 milliarder norske kroner.

I PRESIDENTPALASSET: Taliban inntok søndag det afghanske presidentpalasset. Foto: Zabi Karimi / AP

– Washington lurer seg selv

Men snaut 20 år etter at USA gikk inn i Afghanistan, er det igjen Taliban som har makten i landet.

- Verden bevitner et levende og smertefullt eksempel på hva som skjer når ledere i Washington lurer seg selv når det gjelder vedvarende trusler, amerikanske fienders personlighet og evnen til å avslutte kriger ved simpelthen å reise hjem, skriver general H.R. McMaster i en kronikk hos Hudson Institute. McMaster var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump i 2017 og 2018.

CNNs Stephen Collinson omtaler USAs exit fra Afghanistan som «en politisk katastrofe for Biden» og skriver at Bidens «manglende evne til å koordinere en rask og ryddig uttrekning vil ryste et presidentskap som forfølges av kriser».

Republikanernes minoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, konstaterer at uttrekningen er feilslått.

– Uttrekningen, inkludert den hektiske evakueringen av amerikanere og sårbare afghanere fra Kabul, er en skamfull svikt av amerikansk lederskap, mener McConnell ifølge NBC News.