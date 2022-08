Slik er styrkeforholdet: − Taiwan er sjanseløs

Kinesiske missiler er avfyrt utenfor Taiwan. Taiwanske soldater står klare til å forsvare seg.

Kina er overlegne, men kan øystaten likevel stå imot?

Nilas Johnsen

Sondre Nilsen (grafikk)

Torfinn Weisser (design)

Reuters (video)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En massiv militærøvelse pågår for fullt rett utenfor kysten av Kina.

Missiler er skutt opp i Taiwanstredet – «presisjonsangrep», hevder det kinesiske forsvaret.

For første gang skal ballistiske missiler og langtrekkende raketter tas i bruk i en slik øvelse.

Kinesiske krigsskip har krysset midtlinjen i stredet og jagerfly har krenket taiwansk luftrom.

Den omstridte øya med 26 millioner innbyggere vil bli omringet under øvelsen.

Varer vil hverken komme ut eller inn.

Taiwan vil bli totalt avstengt fra omverden.

Øvelsen er en «straff» for at Taiwan tok imot den mektige politikeren Nancy Pelosi, ifølge den kinesiske regjeringen.

– – I den pågående striden rundt Pelosis Taiwan-besøk, er USA provokatøren og Kina er offeret, hevder Hua Chunying, talskvinne i det kinesiske utenriksdepartementet, som begrunnelse for øvelsen.

Onsdag fløy den amerikanske kongresslederen videre. Taiwan står alene tilbake, stilt overfor en supermakt med en av verdens mektigste mariner.

– Taiwan vil ikke trekke seg unna i møtet med økte militære trusler, lover Taiwans president, Tsai Ing-wen.

Talskvinne i det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying (t.v.) og Taiwans president, Tsai Ing-wen.

Den lille øya må stole på at en uklar avtale med USA vil beskytte dem. Og at øysamfunnets egen kampvilje kan forsvare deres demokratiske frihet.

– Det er den største krisen for Taiwan i moderne tid, fastslår Øystein Tunsjø, Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier.

← Øystein

Tunsjø

– I praksis vil øvelsen fungere som en blokade, dersom den gjennomføres slik som det er annonsert, sier Tunsjø.

– Et stort spørsmål blir om USA vil flytte krigsskip tett inn mot øvelsen. I så fall vil utilsiktede episoder i verste fall kunne føre til en eskalering, fortsetter han.

Kinesiske stridsvogner, med rekkevidde til å treffe den taiwanske øya Kinmen, har allerede rullet ut i langs sandstrendene i byen Xiamen på fastlandet av Kina.

Men også militærmakt av et helt annet kaliber skal tas i bruk: Hangarskip, krigsskip og jagerfly.

Selv om det i teorien kun skal øves på krig, er både skip og fly utstyrt med skarp ammunisjon, har det kinesiske militæret opplyst.

En kinesisk militær kilde hevder overfor nyhetsbyrået AFP at øvelsene er en forberedelse til reelle militære stridigheter.

Skulle taiwanske styrker løsne skudd, vil Kinas hær iverksette harde mottiltak, ifølge kilden.

Øvelsen finner sted i seks områder rundt Taiwan, noen steder bare 20 kilometer fra kysten.

Fra øya Pingtan kan man torsdag morgen se røyk fra de kinesiske missilene.

MEKTIG: Kina har det siste tiåret utviklet en av verdens mektigste mariner. Her krigsskip, hangarskip og jagerfly under en øvelse i Sør-Kinahavet i april 2018.

Den pågående øvelsen har et tydelig politisk mål:

Taiwan skal gi opp sin linje mot økt uavhengighet, og akseptere den kinesiske doktrinen om «ett Kina».

I et intervju med VG har Taiwans ambassadør til Sverige og Norge sagt at landet vil kjempe mot overmakten dersom Kina angriper.

Den taiwanske utsendingen påpeker at øystaten de siste årene har styrket sin evne til såkalt asymmetrisk krigføring, altså krig der den forsvarende part er antatt underlegen.

Men hvordan er styrkeforholdet egentlig?

Kan lille Taiwan stå opp mot mektige Kina?

– Uten støtte fra USA er Taiwan militært fullstendig underlegne. Viljestyrken deres til å stå imot vil også være avhengig av hvor forpliktende og aktiv støtte USA faktisk gir, forklarer professor Tunsjø.

Det mest sannsynlige er fortsatt at det ikke vil eskalere til full krig, understreker Kina-eksperten.

Tunsjø tror at Kina, til tross for sitt krigerske språk, vil være tilbakeholdne, grunnet USAs avtale om å være en beskyttelsesmakt for Taiwan.

Men den avtalen er ikke like forpliktende som man kan få inntrykk av, forklarer Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

← Stein

Tønnesson

– Avtalen fastslår at USA forplikter seg til å opprettholde kapasitet til å forsvare Taiwan. Men det er ingen garanti om at man faktisk gjør det, sier Tønnesson.

Dersom Kina faktisk skulle angripe Taiwan, er øya helt avhengig av amerikansk hjelp. For i en tosidig krig er Kina fullstendig overlegne.

– Taiwan har styrket sitt eget militære, med utstyr og våpen fra USA. Men Taiwan er fortsatt totalt sjanseløs mot Kina i en direkte konfrontasjon. Kina har enorme mengder missiler og luftstyrke, og kan ødelegge øya, sier Tønnesson.

Men dersom Kina velger å invadere på bakken uten en ødeleggende luftkrig i forkant, kan det vise seg å være krevende, sier Tønnesson.

Årsaken er enkel: Taiwans topografi gir en klar fordel til dem som forsvarer øya.

SPESIALSTYRKER: Bildet er fra en kinesisk øvelse i Zhuang i april 2022.

– Det er ikke mange steder man kan gå i land, og disse er godt befestet av Taiwan. Velger Kina den strategien, risikerer de store tap. Kinesiske styrker kan også bli møtt med geriljakrig, sier Tønnesson.

Det samme påpeker militærekspert Tunsjø:

– Det er svært få mulige landingssteder for en invasjonsstyrke som kommer fra havet, og da vil Taiwan ha gode muligheter til å slå tilbake, sier han.

TRUENDE: Turister på øya Pingtan tok torsdag dette bildet av kinesiske kamphelikoptre som flyr rett ved øya.

Overfor VG har den taiwanske utsendingen påpekt at øysamfunnet er blitt motivert av motstandsevnen Ukraina har vist.

Militærekspert Tunsjø mener Taiwans forsvar også bør ha lært av selve krigføringen i Ukraina.

– Taiwan har tidligere investert litt for mye i tunge våpensystemer, som F16 fly fra USA. Ukraina-krigen viser at våpen egnet til asymmetrisk krigføring kan være bedre.

I tillegg til fly har Taiwan investert tungt i såkalte amfibiske panservogner, AAV-7, som er stridsvogner som kan kjøre ut i vannet og iverksette motangrep på invaderende krigsskip.

Men til tross for de mange bildene av taiwanske soldater som trener med slike kjøretøy, og kjører dem ut i dønningene, advarer militæreksperter mot at disse allerede er utdaterte og vil være svært sårbare.

Taiwan bør heller benytte droner og missiler avfyrt fra land i en eventuell konflikt, mener Tunsjø.

I Ukraina har håndholdte luftvernmissiler og håndholdte anti-stridsvogn missiler vist seg svært effektive.

– Et kinesisk sjøbasert angrep kan ikke skjules, og vil være utsatt for angrep fra land. Slik man så da det russiske krigsskipet «Moskva» ble senket av Ukraina, sier Tunsjø.

Både Tønnesson og Tunsjø peker mot en stor usikkerhetsfaktor:

Hvor sterk er egentlig den amerikanske viljen til å bistå Taiwan, dersom det skulle bli en væpnet konflikt?

– Det amerikanske militæret ønsker ikke at Taiwan drar dem inn i krig med Kina, sier Tønnesson.

Han mener det trolig er betydelig misnøye i det amerikanske militæret over at president Joe Biden og kongressleder Nancy Pelosi har gått så langt i å love Taiwan beskyttelse, selv om USA sine forpliktelser egentlig er uklare.

Taktikken som er blitt omtalt som strategisk tvetydighet, har fungert bra forklarer eksperten: Taiwan har ikke valgt å erklære full selvstendighet, mens Kina har unnlatt å angripe øya.

– Dermed har kriser blåst over, slik Pentagon håper at vil skje nå også. De amerikanske styrkene er spredd på mange konflikter, rundt i hele verden. De kan kun hamle opp med Kina dersom de samler all sin kapasitet, sier Tønnesson.

Tunsjø tror USA nå føler en sterk forpliktelse til å beskytte Taiwan, men at den viljestyrken trolig vil dale i kommende år.

– Man kan komme til et punkt der en militær konflikt med Kina ikke lenger handler om å beskytte Taiwan, men om det regionale hegemoniet i Stillehavet, sier han.

– Da har USA sine «strong points» lenger vekk fra Kina, med Japan, Australia og India som viktige partnere.

Dette står striden om:

Konflikten går tilbake til borgerkrigen i Kina. Da kommunistene seiret i 1949, tok nasjonalistene base på Taiwan.

Kina ser fortsatt på Taiwan som en opprørsprovins, og fordømmer alle skritt mot selvstendighet.

Taiwan er et selvstyrt demokrati med 24 millioner innbyggere. Regjeringen der ønsker skritt mot mer offisiell selvstendighet.

I 2016 nektet Taiwan å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», og Beijing brøt all formell kontakt.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Heller ikke USA anerkjenner Taiwan som selvstendig, men har en rolle som beskyttelsesmakt.

Kilde: Store Norske Leksikon/NTB/Wikipedia