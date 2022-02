SNØ-DINOSAUR: Til tross for at den ser slående ekte ut, er det bare en Tyrannosaurus rex lagd av snø.

Lagde tre meter høy Tyrannosaurus rex av snø

De fleste bruker snøen til å lage snømenn og snøengler, eller kanskje en iglo hvis de virkelig er i slaget. Paul Larcom fra Minnesota bygde like så greit en dinosaur.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Larcom har i flere år bygd store, detaljerte snøskulpturer, men en dinosaur hadde han aldri prøvd før.

Det ble årets prosjekt.

Skulpturen står godt synlig, slik at naboer og forbipasserende kan se den storslåtte og 3-meter høye Tyrannosaurus rexen.

– I år ville jeg gjøre noe stort, så jeg tenkte jeg skulle prøve en dinosaur og tenkte det ville være gøy for folk å se, sa Larcom til nettstedet Bring Me The News.

Det tok over 170 timer å lage og perfeksjonere snø-dinosauren.

Han brukte tre uker på å lage skulpturen, og tok i bruk spraymaling i brune og gule farger for å gjøre dinosauren enda mer detaljert og ekte.

For å få Tyrannosaurus rexen til å holde seg oppreist brukte han tykke trepinner til bena og pakket snøen rundt dem.

– Resten formet jeg selv for hånd ved hjelp av et skulptør-verktøy, forklarte Larcom.

Inspirert av Star Wars lagde han for noen år siden «Han Snowlo», basert på karakteren Han Solo. Tyrannosaurus rexen er imidlertid den største.

Larcom sier at han har ingenting imot at folk stopper opp og tar bilder av skulpturen, så lenge de er forsiktige.