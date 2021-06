DØMT I RUSSLAND: Trevor Reed (til venstre) og Paul Whelan må få komme hjem. Det kravet vil Joe Biden reise overfor Vladimir Putin på Geneve-toppmøtet onsdag ettermiddag. Foto: Reuters og privat

Foran toppmøtet: Amerikanere i russisk fengsel bønnfaller Putin om løslatelse

GENÉVE (VG) «President Biden: Vær så snill å få meg hjem til min min familie og min hund Flora, hvor jeg hører hjemme». Fra en arbeidsleir i Russland bønnfaller Paul Whelan sin president om ta opp hans sak med president Putin.

Toppmøtet mellom USA og Russland, presidentene Joe Biden og Vladimir Putin, er ventet å starte rundt klokka 13 i ettermiddag i den sveitsiske byen Geneve.

Kravet om løslatelse av to tidligere US Marines-soldater i russisk fengsel er blitt en gjenganger i alle møter mellom Russland og USA.

TUNGT VAKTHOLD: Geneve-sjøen er under strengt vakthold og adgangen til strendene i Geneve er stengt onsdag. Toppmøtet mellom Vladimir Putin og Joe Biden skjer i en park tett ved vannet. Foto: Terje Bringedal, VG

Mellom en rekke andre temaer på toppmøtet: Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken har bekreftet at Biden vil kreve retur av de to amerikanere som sitter i russiske fengsler på lange dommer: Paul Whelan og Trevor Reed.

– De må få komme hjem, sa Blinken til MSNBC mandag.

Her kan du høre appellen fra Paul Whelan på telefon fra Russland.

Ett år etter Frode Berg

Paul Whelan ble arrestert på hotell Metropol i hjertet av Moskva i desember 2018 - nøyaktig ett år etter at nordmannen Frode Berg ble pågrepet utenfor samme hotell.

Whelans historie er at han var invitert som gjest til et bryllup i Moskva. Men russiske myndigheter anklaget den tidligere soldaten i US Marines for å være en del av et etterretningsoppdrag.

Han ble senere dømt til 16 års fengsel, og soner nå i en arbeidsleir utenfor Moskva.

Lydopptak

I et lydopptak som broren David Whelan mandag delte med VG og en rekke andre nyhetsmedier, kaller Paul Whelan sin egen soning for en gisselsituasjon:

«Etter 30 måneder som uskyldig fengslet av russiske myndigheter, som er dobbelt så lenge som amerikanerne ble holdt som gisler i Teheran, bønnfaller jeg deg om å få en slutt på denne forferdelige saken med gissel-diplomati», sier Paul Whelan i lydopptaket som hans foreldre spilte inn 30.mai.

Hjemme i USA har familien fulgt tett med på saken til Frode Berg, og hvordan han ble utvekslet med spiondømte russere i Litauen etter nærmere to år i russisk fengsel.

Så sent om i februar sa Whelan’s advokater at det foregikk forhandlinger om en avtale om utveksling av amerikaneren. Men det er ikke kjent hvem han og Reed eventuelt kan utveksles med.

Appell

Trevor Reed er også tidligere soldat i US Marines. I juli i fjor ble han dømt til fengsel i ni år for at han navnet i slåsskamp med politifolk i Moskva, i beruset tilstand. Reed avviser dommen som grunnløs.

I mai ble han covid 19-smittet.

– VI er dypt bekymret for hans helse, skrev USAs ambassade i Moskva i en offentlig uttalelse sist fredag.

USA har tidligere appellert til Russland om løslatelse. Det skjedde sist da utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov møttes i Reykjavik i forrige måned.