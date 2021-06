REKORD: Sabrina Verjee kom seg gjennom alle 214 Wainwright-toppene på under seks dager. Foto: Handout

Britisk ultramaratonløper med ny rekord

40-årige Sabrina Verjee løp den 525 kilometer lange toppturen i England på fem dager, 23 timer og 49 minutter.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Turen går over alle 214 Wainwright-toppene i Lake District i Cumbria og ingen har tidligere unnagjort strekningen sammenhengende på under seks dager – før Sabrina Verjee fullførte torsdag morgen.

Den første registrerte turen opp alle 214 toppene var i 1985 av Alan Heaton som brukte ni dager og 16 timer. I 2019 gjennomførte Paul Tierny 511 kilometer på seks dager og seks timer, ifølge BBC.

Verjee er veterinær og har forsøkt seg på den krevende toppturen over blant annet Englands høyeste fjell, Scafell Pike (978 moh.), tidligere. I mai 2020 måtte hun oppgi et rekordforsøk på grunn av værforhold som forverret astmaen hennes.

– Jeg er veldig sliten og veldig glad. Denne gangen holdt kroppen bedre enn forventet og jeg var i stand til å holde god fart gjennom hele, sier hun til BBC.

– Jeg er blitt litt besatt av Wainwright-toppene og jeg følte at jeg burde kunne gjennomføre en runde på under seks dager. Så jeg er overlykkelig over å ha hatt rett, sier løperen.

Turen ble målt live og kan sees på Open Tracking. Ifølge BBC stoppet Verjee kun for mat, reparasjoner og av og til for to-tre timers pause.

Navnet Wainwright-toppene kommer fra Alfred Wainwright syv bind med guider til Lakeland Fells. Turen inkluderer ifølge Guardian 36.000 meter med stigning.

I et intervju med britiske Runner’s World i 2020 sa Verjee at hun tror kvinner kan måle seg med menn på lengre distanser, som rundt 160 kilometer, at det da handler mer om fartsdisiplin og å beregne mat, drikke, ta vare på føttene og presse seg gjennom smerte.

– Da er det et jevnere felt, sa hun.

Verjee er en kjent ultramaratonløpet og satte i fjor rekorden for den raskeste kvinnen på Pennine Way, en strekning på 431 kilometer som hun fullførte på tre dager, to timer og 28 minutter.

Mountain Fuel har delt en video fra da Verjee når målområdet.