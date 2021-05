LEDER: Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: KCNA via REUTERS / NTB

Nord-Korea ut mot USA og Biden: − Kan bli en veldig alvorlig situasjon

Nord-Korea mener Joe Biden har gjort en stor tabbe, og mener hans intensjoner er å «fortsette den fiendtlige politikken mot Nord-Korea».

Av Knut Arne Hansen og VG / NTB

Publisert: Nå nettopp

Uttalelsene kommer i kjølvannet av USAs gjennomgang av Nord-Koreas politikk. Joe Bidens pressesekretær Jen Psaki sier at gjennomgangen viser at Nord-Korea blir sett på som den største sikkerhetstrusselen for USA og deres allierte.

Det hvite hus sier at Joe Biden ønsker å gå i en annen retning, og lære av enn hans forgjengere når det gjelder Nord-Korea.

Donald Trump forsøkte å «vinne» over Kim Jong-un med «storslåtte forhandlinger», mens Barack Obama hadde en mer «strategisk tålmodighet»-holdning, skriver AP.

Ifølge Psaki ønsker Biden å finne en mellomting mellom Trump og Obamas tilnærming.

PRESIDENT: Joe Biden. Foto: Melina Mara / The Washington Post via AP / NTB

Da Biden i forbindelse med sine første 100 dager som president talte til Kongressen omtalte han blant annet Nord-Korea og Irans atomprogram som alvorlige trusler mot USA- og verdens sikkerhet.

Det er blant annet disse uttalelsene Nord-Korea reagerer på.

– Hans uttalelser gjenspeiler hans tydelige intensjon om å fortsette å håndheve den fiendtlige politikken overfor Nord-Korea, slik det har blitt gjort av USA i over et halvt århundre, sier Kwon Jong Gun i det nordkoreanske utenriksdepartementet ifølge AP.

– Det er åpenbart at USAs leder gjorde en stor tabbe. Nå som USAs har tatt sitt standpunkt for sin Nord-Korea-politikk er blitt tydelig vil vi bli tvunget til å presse på for tilsvarende tiltak, og med tiden kan det bli en veldig alvorlig situasjon for USA, fortsetter han.

Ifølge AP sa ikke Kwon Jong Gun noe om hvilke grep Nord-Korea har planer om å ta.

Det hvite hus ønsker å komme til en diplomatisk løsning der Nord-Korea får lettelser i sanksjoner eller lignende etter å ha vist at de nedruster våpenprogrammet.

I en uttalelse til det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA skriver myndighetene at Bidens diplomatiske plan er falsk og et dekke for USAs fiendtlige handlinger.

I en annen uttalelse heter det at Biden har fornærmet Kim Jong-un, og at USA er blitt advart mot å provosere landet.