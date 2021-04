VIL BLI GUVERNØR: Caitlyn Jenner. Foto: Jordan Strauss / Invision via AP / NTB

Mot nyvalg i California – Caitlyn Jenner vil bli guvernør

Mer enn 1,6 millioner har signert på et opprop om å stemme over fremtiden til California-guvernør Gavin Newsom. Blant dem som vil overta er Caitlyn Jenner.

Av Knut Arne Hansen og VG / NTB

Publisert: Nå nettopp

Natt til tirsdag bekreftet myndighetene at det er samlet inn nok godkjente signaturer for å kreve nyvalg, skriver nyhetsbyrået Reuters. Totalt er det samlet inn over 1,6 millioner signaturer, mer enn 100.000 flere enn det som trengs for å tvinge gjennom et nyvalg.

Nå har de som har signert 30 dager hvor de kan trekke sin signatur, før delstaten fortsetter prosessen.

– Jeg er klar for å lede denne bevegelsen. Sammen kan vi snu om på Gavin Newsoms feil, sier republikaneren Kevin Faulconer.

I tillegg til Faulconer er transkvinnen Caitlyn Jenner – mest kjent fra TV-serien «Keeping up with the Kardashians» – blant dem som vil overta etter Newsom. Jenner har også OL-gull fra 1976.

Jenner er født William Bruce Jenner, og er faren til blant annet Kendall og Kylie Jenner.

I tillegg til Jenner og Faulconer er det ventet at forretningsmannen John Cox, som tapte valget mot Newsom i 2018, og tidligere kongressmedlem Doug Ose vil stille til valg for republikanerne, i tillegg til en rekke andre, skriver AP.

GUVERNØR: Gavin Newsom. Foto: REUTERS / NTB

Et valg vil trolig finne sted til høsten. Velgerne må da ta stilling til to spørsmål: Bør Newsom bli bedt om å gå av, og hvem bør erstatte ham? Stemmene til det siste spørsmålet vil kun bli telt opp hvis mer enn halvparten sier ja til det første spørsmålet.

Ifølge AP startet opprøret i juni som en protest mot Newsoms håndtering av coronapandemien.

– Dette er høyrefløyen som prøver å stjele makten, og det er bortkastede penger, sier Newsom-kampanjen.

– Jeg kommer ikke til å kjempe denne kampen liggende nede. Det er for mye som står på spill, jeg forventer å vinne, sier Newsom via sin kampanje ifølge AP.

Første gang det ble holdt nyvalg om guvernørsetet i California var i 2003, da tapte den sittende guvernøren Gray Davis mot Arnold Schwarzenegger.